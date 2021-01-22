Уроки уголовных дел: вас вызывают на допрос ...

Среди граждан бытует иллюзия, что в случае, если человека задержали, а он невиновен, то ему не нужен адвокат. Ведь достаточно чистосердечно рассказать все, что знаешь, и тебя отпустят. И такой гражданин спешит все выложить следователю.

Но в результате таких «чистосердечных показаний» немало наших граждан находится в следственных изоляторах, а затем, что тоже бывает, получает обвинительный приговор суда. По статистике, до 70% приговоров принимаются на основе личного признания вины, отмечает издание «Ракурс«.

Многие считают, что адвокаты работают заодно со следователями и только для того, чтобы выманить взятку для передачи судье или прокурору. «Все вы одним миром мазаны», — заявил мне как-то подзащитный, которому, кстати, я оказывал помощь pro bono. Довольно часто бывает и так, что следователь при помощи обмана или психологического давления добивается признания вины в деянии, которого лицо не совершало.

В небольшой райцентр прибыл новый прокурор. Прокурор области, напутствуя его, сказал: «Мне нужно, чтобы ты посадил хотя бы одного судью и милиционера». И вот при первой же возможности по доносу была задержана судья по подозрению в получении взятки в виде дорогой вазы. Немолодая уже женщина была в отчаянии. Недавно умер ее муж. Дома остался трехлетний ребенок, за которым некому было присматривать. Все мысли задержанной были о ребенке, о чем и просила следователя.

А следователь спокойным и доброжелательным тоном говорит: «Я смогу вас отпустить и обязательно это сделаю, если вы подпишете протокол допроса о признании вины. Затем мы во всем спокойно разберемся». И судья, находясь в стрессовом состоянии, подписала протокол. Все обещания были забыты, и несчастную женщину сразу же арестовали.

Дело передали в суд. Адвокат по просьбе женщины отправился к ней домой, где за ребенком присматривала ее перепуганная сестра.

Внимание адвоката привлекла большая фотография, на которой был почти весь состав суда, а на столе — букет цветов в большой вазе. Адвокат спросил об этом фото. И услышал от сестры судьи, что у той был день рождения, вот ей в складчину и подарили цветы и эту вазу. Адвокат забрал с собой фото и опросил нескольких работников суда по поводу вазы. Все подтвердилось. Дело удалось разгромить с помощью этих свидетелей и фото и спасти от обвинительного приговора невиновную женщину. Эта история случилась еще в советские времена. Но и сегодня немногое изменилось в этом плане.

Известный адвокат Юрий Новолодский рассказал, как они, студенты четвертого курса юридического факультета в Ленинграде, присутствовали на судебном процессе, где за жестокое убийство судили молодого человека. Сначала он не признавал вину. Ему объяснили, что если он не признается, то наверняка получит смертный приговор. Если же он признает вину и искренне раскается, то это единственный шанс остаться в живых.

В суде подсудимый признал вину. Как свидетель выступала и его мать, заявив, что ее сын не мог совершить такое ужасное преступление. И тогда председательствующий поднял сына со скамьи подсудимых и попросил подтвердить свое признание перед матерью. В зале воцарилась долгая и тяжелая тишина. Наконец подсудимый, опустив голову, сказал: «Это я сделал». Несмотря на обещания, его приговорили к смертной казни. Приговор будущие юристы встретили аплодисментами.

Через три месяца профессор, находившийся в зале суда со студентами, собрал их и сказал: «Я хочу сообщить вам новость. Тот парень, которого приговорили к смертной казни, оказался невиновным. К счастью, приговор не успели привести в исполнение. Случайно был установлен настоящий убийца». «И я хочу, — продолжил профессор, — чтобы вы навсегда запомнили, что лживая информация может быть очень правдоподобной и привести к судебной ошибке. И помните, что у судей, перед глазами которых проходят сотни преступников, происходит определенная профессиональная деформация, и они, как правило, не верят подсудимому, потому что каждый из них говорит, что он невиновен».

Можно также вспомнить, что прежде чем поймать настоящего серийного убийцу Чикатило, схватили и приговорили к смертной казни несколько невиновных мужчин, а по некоторым из них приговор был исполнен.

В США недавно выявили более 300 случаев ошибок с опознанием лица, в результате чего они были осуждены на большие сроки за изнасилование. Эти дела рассматривались более 20 лет назад, когда еще не проводилась генетическая экспертиза. Теперь же адвокатам удалось с помощью генетической экспертизы через 20–30 лет освободить нескольких заключенных, которые, тем не менее, отсидели большие сроки.

Следствие не гнушается иногда и средствами физического давления — пытками и истязаниями, получая таким образом признание в совершении преступления. В резонансном деле бывшего народного депутата Виктора Лозинского при проведении допроса начальника милиции применили пытки, требуя, чтобы он подтвердил, что видел, как Лозинский стрелял в потерпевшего, хотя он этого не видел.

Как это было, демонстрирует протокол допроса обвиняемого от 30 июля 2009 года (т. 4 л.д. 139–144), в ходе которого К. сообщил, что он действительно не видел ружье. Его держали в прокуратуре двое суток безвыездно, ему говорили, чтобы он сказал, что стрелял Лозинский В.А., но он этого не видел, поэтому и не сказал. Он 48 часов находился в наручниках, в которых более трех часов держать лицо запрещено. Он не спал, не ел, трое незнакомых людей надевали ему на голову полиэтиленовый пакет, он дважды терял сознание.

Поэтому рядовой гражданин должен понимать, что иногда для следователя не важно, кто виноват. Важно, чтобы лицо призналось в совершении преступления, и он мог завершить дело и передать его в суд, как того требует начальство.

На «святую веру», что органы не ошибаются, налагается кампания в органах массовой информации, которую часто инициирует обвинительная власть, давая различные интервью или предоставляя те или иные материалы по делу. И вот уже значительная часть общества преисполняется «праведным» гневом и спрашивает, почему до сих пор нет обвинительного приговора. Так было с делом Слюсарчука, или «доктора Пи». Так произошло с десятками других дел. И Европейский суд по правам человека завален подобными делами, и не только из Украины.

Чтобы подобные ситуации не возникали, в законодательстве существует презумпция невиновности, согласно которой лицо считается невиновным в совершении уголовного преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. У нас же презумпцию невиновности нарушают даже высшие должностные лица или же заявляют, что пусть сами обвиняемые доказывают свою невиновность в суде.

Как вести себя на допросе?

Итак, к любому вызову в правоохранительные органы нужно относиться со всей серьезностью ответственного человека. Подготовку к предстоящему допросу в качестве свидетеля (а вам должны сообщить, в связи с чем и по какому делу планируется такой допрос) нужно провести в спокойной обстановке с участием адвоката. Существует общее правило: не может быть допроса без составления протокола. Любые опросы или беседы со следователем или прокурором не являются допросом и не имеют доказательной силы. Тем не менее в начале допроса практикуется беседа или опрос, которые используются для того, чтобы нащупать слабые места свидетеля, оценить его интеллектуальный уровень, получить информацию, которую затем можно будет использовать при допросе других свидетелей. Не давайте следователям такой возможности.

Следователи владеют техникой допроса. Их этому учат, и есть специальные руководства для такой подготовки. Следователь заранее готовится к такому допросу, продумывает будущие вопросы, определяет направления допроса. Как правило, следователи вызывают свидетелей по телефону, что не является нарушением. Однако нужно добиваться, чтобы следователь отправлял повестку о вызове, которую должны вручить за три дня до допроса.

Несвоевременное получение повестки о вызове является уважительной причиной неявки к следователю. В соответствии со статьей 224 Уголовного процессуального кодекса (УПК) допрос проводится по месту проведения предварительного расследования или в другом месте по согласованию с лицом, которое намерены допросить. Итак, свидетель может настаивать на проведении допроса в другом, более удобном для него месте, а не на территории следователя. Прежде всего надо выяснить, не является ли лицо, вызванное к следователю, потенциальным подозреваемым. Не зная этого обстоятельства, можно предоставить информацию, которой человек навредит сам себе. Есть ряд принципов поведения на допросе, разработанных в том числе и юристом Е.Тимофеевим.

Говорите на допросе как можно меньше. Не давайте пространных объяснений. В протокол будет внесена только суть ваших объяснений, к тому же перефразированная следователем.

Ответы на вопросы должны быть короткими, однозначными и не допускающими двусмысленного толкования. Делайте паузы перед каждым ответом и приучайте к этому следователя.

Не позволяйте следователю сбить вас с толку быстрой сменой вопросов. Чтобы выиграть время, можно сказать следователю: «Я хочу посоветоваться с адвокатом». И хотя следователь может сказать, что советоваться надо было до допроса, тут на помощь уже может прийти и адвокат, заявив, что, согласно Конституции, свидетель имеет право на правовую помощь. Перепалка между следователем и адвокатом также позволяет выиграть время.

Если вопрос вам непонятен, можете попросить повторить его.

Важный момент: не давайте следователю контролировать вас своим взглядом и таким образом осуществлять психологическое давление на вас. В принципиальном деле адвокат посоветовал свидетелю, чтобы тот, отвечая на вопрос прокурора, смотрел только на суд и не смотрел на прокурора. Была даже проведена репетиция такого допроса. Это привело прокурора в бешенство. Он потребовал: «Смотрите на меня, свидетель». Адвокат отреагировал на это словами: «Свидетель дает показания суду». В результате прокурор растерялся, потерял канву допроса и ничего не добился. И помните, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас.

Если трудно ответить на определенный вопрос, используйте фразы «не помню», «если мне не изменяет память», «возможно, и так, но я этого не помню».

Не берите в руки вещи, которые вам предлагает осмотреть следователь: ножи, оружие, пакетики и прочее, чтобы потом с них не взяли отпечатки ваших пальцев и потожировые следы и не использовали против вас как доказательство. По одному из дел подозреваемого угостили чаем, а потом эти следы на чашке использовали как доказательство вины.

Не берите с собой записные книжки, телефоны, так как ваши контакты интересуют следователей. Позже указанных там лиц допросят, воспользовавшись данными из телефона или записной книжки. И ваши друзья будут вас упрекать: «Зачем ты дал им мой телефон?».

Не отвечайте на вопросы, в которых содержится ответ или часть ответа. Пример: «Вы были членом преступной группы? С кем (приводит перечень фамилий) вы взаимодействовали?». Как только вы начинаете отвечать, значит, согласились с тем, что вы являетесь членом преступной группы, что уже обеспечивает вам квалификацию по определенной статье Уголовного кодекса. Поэтому требуйте переформатирования вопроса.

На допросе ведите себя спокойно и уравновешенно. Со следователем ведите себя на равных.

Недопустимо выражать и демонстрировать свою неприязнь к следователю.

Выбирайте только платного адвоката, как правило, хорошо вам знакомого или рекомендованного проверенными друзьями. Вас могут провоцировать и просить предоставить информацию «не для протокола». Ни в коем случае не делайте этого.

Если у вас есть алиби, то вы не должны раскрывать его следователю, потому что тот может запугать свидетеля, подтверждающего ваше алиби, перенести дату преступления, сфальсифицировать документы и тому подобное. Алиби целесообразно раскрывать только в суде.

Жестко реагируйте на хамство следователя. Это же должен сделать и адвокат, находящийся вместе с вами.

Протокол прочитайте внимательно и хотя бы два раза. Не оставляйте пробелов, поставьте на их месте зигзаг (букву Z). Все имеющиеся в протоколе неточности зафиксируйте в замечаниях к нему. Помните, что вы можете собственноручно изложить свои показания.

В США использовали методики допроса, разработанные лучшим следователем Третьего рейха Гансом Шарффом. Благодаря природному таланту психолога, Ганс Шарфф разработал собственную методику допросов, позволявшую получить информацию без пыток и истязаний. Именно эти методики применяли американские следователи. Некоторые украинские следователи также пользуются этими методиками, основанными на эмпатии, то есть завоевании доверия у допрашиваемых. Для противостояния этим методикам американские адвокаты разработали принцип сита, не пропускающий недопустимых вопросов со стороны следователя.

Принцип сита был опубликован в самиздате для правозащитников. Но его можно использовать и в условиях УПК 2012 года.

Сито «протокол»

Следователь при помощи беседы, не начиная допроса, ведет разведку для выяснения личности допрашиваемого, его интеллектуального уровня и реакций на задаваемые вопросы.

Адвокат в таких случаях может сказать: «Мы пришли на допрос. Пожалуйста, запишите вопрос в протокол, и мы будем отвечать».

Сито «личное»

Свидетель может отказаться от дачи показаний о самом себе и своих родственниках. В том числе и данных личного характера. На практике в таких случаях свидетель может отказать и в предоставлении данных о своих личных отношениях с различными родственниками и знакомыми.

Следователь: Вы отказываетесь ответить, что знакомы с автором письма?

Свидетель: Нет, не отказываюсь.

Следователь: Что вам мешает ответить на вопрос: кто автор письма?

Свидетель: Мне мешает необходимость соблюдать рамки расследования.

Еще пример.

Следователь. Не вспомните ли вы…

Свидетель: Не вспомню.

Следователь: Но вы не знаете, о чем я спрошу.

Свидетель: Неважно. Ведь я обязан говорить только правду, а не вспоминать то, чего не знаю. (Такие ответы отвечают требованиям статьи 66 УПК и статьи 63 Конституции.)

Сито «принадлежность» (отношение к делу)

Если свидетель уверен, что вопрос к делу не относится, то это повод на него не отвечать. На сегодняшний день нет четкой позиции относительно того, обязан ли свидетель отвечать на наводящие вопросы, то есть на вопросы, в которых содержится ответ или часть ответа. Поэтому адвокат может придерживаться позиции, что права на наводящие вопросы для следователей не существует.

Из реального дела: «Обсуждали ли вы на собрании вашей организации выпуск листовки о блокировании резиденции президента?». Если ответить «не обсуждали», свидетель косвенно (эвентуально) подтверждает, что был на собрании организации вместе с К.

Можно не отвечать на такой вопрос или заявить: «Это вы сказали».

Сито «допустимость вопрос»

Этот принцип позволяет не отвечать на неудобные вопросы. Свидетель вправе не отвечать на вопросы о личной жизни, близких отношениях, семейных тайнах знакомых и друзей.

Тот, кого заставляют свидетельствовать против самого себя, совсем не свидетель. Поэтому при первой же угрозе со стороны следователя можно прекращать разговор, заявлять отвод следователю, ведь в этом случае тот действует незаконно. Свидетель может также отказаться давать показания по поводу информации, которая может стать основанием для подозрения в отношении него самого, близких родственников и членов семьи (статья 66 УПК).

Следователь: «Вы не отвечаете правдиво на вопросы. Придется вам сообщить о подозрении» (из реального допроса). После этого можно заявлять отвод следователю, угрожающему уголовным преследованием.

Вывод: вызов на допрос для каждого может обернуться сообщением о подозрении, то есть привлечением к уголовной ответственности. Это возлагает на лицо обязанность быть максимально внимательным к такому следственному действию, готовиться к нему и пользоваться услугами надежного и проверенного платного адвоката.

Автор: Ярослав ЗЕЙКАН; РАКУРС