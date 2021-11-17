Виды повесток в военкомат, правила и порядок их вручения и ответственность за неявку

Угроза нашей родине перестала быть эфемерной, начиная с 2014 года, по известным всем обстоятельствам. Поэтому тема призыва в армию, как никогда актуальна. Не рассуждая на тему патриотизма и не задаваясь вопросом в чем состоит долг родине, как и почему его нужно возвращать.

Юридический ресурс “Протокол” решил разобраться в юридических нормах касающихся повесток в военкомат, ведь в таком вопросе, как впрочем и в любом другом, важно знать права, обязанности и ответственность.

Важно! В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета» всем привычные военные комиссариаты нынче проходят “ребрендинг” и “превращаются” в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Тем не менее для удобства читающих, в этой консультации используются их старое название “военкомат/комиссариат”.

Повестка в военкомат и ее виды

“Наша служба и опасна и трудна”, но вызывать в военкомат могут не только в связи с призывом. Таким образом, если пришла повестка в военкомат, это еще не значит, что нужно собирать чемодан, ведь повестки в комиссариат бывают разные. А именно:

Приписка

Приписка к призывным участкам проводится с целью взятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени годности к военной службе, установления уровня образовательной подготовки, полученной специальности и уровня физической подготовки. Кроме того, в период приписки допризывников изучаются их деловые, индивидуально-психологические и моральные качества.

К призывным участкам ежегодно в январе — марте приписываются граждане, которым в год приписки исполняется 17 лет. Приписка граждан, подлежащих воинскому учету призывников и своевременно не прошли приписки к призывным участкам, осуществляется в течение года путем проведения дополнительных заседаний комиссий.

Все граждане, которые вызываются для приписки к призывным участкам, обязаны лично прибыть в районный (городской) военный комиссариат в срок, указанный в повестке. Призывники, сменившие место жительства, обязаны в семидневный срок прибыть в военный комиссариат по новому месту жительства для взятия на военный учет.

Уважительными причинами неявки признаются:

чрезвычайная ситуация;

смерть или тяжелая болезнь близкого родственника.

Что ждет прибывшего военкомат?

Для начала сотрудники военкомата проверяют явку и объясняют правила поведения на призывном участке. Потом с каждым прибывшим проводится беседа, проверяется наличие необходимых документов, полнота заполнения учетной карточки и личного дела призывника. После этого прибывших ждет медосмотр. Для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих приписке, привлекаются хирург, терапевт (врач общей практики — семейный врач), невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, а в случае необходимости — врач-ортопед-травматолог и врачи других специальностей.

После окончания медицинского осмотра врач вносит в учетную карточку призывника данные об установленном диагнозе, вывод о годности к военной службе, об ограничении назначения по видам (родам войск) и ставит свою подпись.

На основании проведенных мероприятий профессионально-психологического отбора выясняется военно-профессиональная ориентация призывников. Но окончательное решение принимает Комиссия по вопросам приписки на основании представленных документов и личной беседы с допризывником.

Призыв

На срочную военную службу призываются граждане Украины мужского пола с 18-27 лет, пригодные для службы по состоянию здоровья и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу. Граждане призывного возраста также могут быть приняты на военную службу в добровольном порядке и по собственному желанию на контрактной основе.

Важно! Срок службы один год для лиц с высшим образованием, полтора года для лиц без высшего образования.

Для проведения призыва граждан на срочную военную службу в районах (городах) образуются призывные комиссии.

Члены призывной комиссии уточняют у призывника данные:

о составе семьи, ее материальное положение, жилищные условия, размер заработка членов семьи;

в случае получения образования — данные о учебном заведение, уровень образования, приобретаемого специальность или профессию и курс обучения;

при наличии образования — данные об уровне полученного образования и специальность (профессию)

при наличии места работы — данные о месте работы, должность, заработок, стаж работы, производственные показатели.

Также комиссия выясняет вопрос будет ли нуждаться в помощи семья гражданина, если он будет призван на срочную военную службу.

Согласно результатам медицинского осмотра призывника, его личных качеств, уровня образования, а также его и членов его семьи материального и социального положения призывная комиссия выносит одно из следующих решений:

годности к военной службе и призыве на срочную военную службу с назначением вида (рода) войск (сил) Вооруженных Сил, других военных формирований, а также определяет срок отправки его в военную часть;

временной негодности к военной службе и предоставление отсрочки по состоянию здоровья;

предоставление отсрочки или освобождения от призыва на срочную военную службу по основаниям, предусмотренным статьями 17 и 18 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе”;

направление призывников, желающих поступить в высшие военные учебные заведения для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении;

направление граждан, признанных временно негодными к военной службе, в учреждения здравоохранения по месту жительства;

направление соответствующим правоохранительным органам материалов на призывников, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу;

внесение призывной комиссии высшего уровня ходатайств о предоставлении гражданам отсрочек от призыва на срочную военную службу в случаях, не предусмотренных Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Могут ли вручить повестку не во время призыва?

Кроме перечисленных двух видов повесток из военкомата, граждан могут призывать военкомат и по другим причинам, например для уточнения учетных данных, для прохождения медкомиссии, для направления на подготовку с целью получения или усовершенствования военно-учетной специальности.

Правила вручения повестки в военкомат

Поклонники философии, что только армия может сделать из мальчика мужчину возмутятся, но не все ребята призывного возраста спешат стать мужчинами таким методом. В свою очередь, всем решившим «откосить» от армии, первое решение проблемы, что приходит на ум, это уклонения от получения повестки в военкомат. Казалось бы, в случае успешного уклонения, повестка считается не врученной и, как следствие, у призывника не возникает обязанности явиться в военкомат. Так сказать «не вооружен, если не предупрежден». Но откосить от армии стало не так легко, начиная с 20 января 2021 года. Именно в этот день Кабмином принято постановление № 100 «О внесении изменений в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту».

Так, согласно пункту 21 Положения № 100 военный комиссар районного (городского) военкомата (далее — комисар/военкомат) выдает ежегодно не позднее 25 декабря приказ о проведении приписки граждан Украины к призывному участку.

Информация о порядке и сроках проведения приписки граждан к призывным участкам размещается в средствах массовой информации.

Извещение о явке граждан на приписку проводится по распоряжению комиссара. Сроки явки к призывным участкам для прохождения приписки указываются в повестках.

Вручение повесток в военкомат может осуществляться как должностными лицами военкоматов, так и через органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности, владельцев домов.

Распоряжение комиссара рассылается указанным органам для исполнения.

От явки на приписку освобождаются лица, имеющие тяжелые заболевания и лишенные возможности свободного передвижения. Очевидно, что «на слово» никто не поверит, необходимо иметь подтверждающие документы (справки соответствующих учреждений здравоохранения или медико-социальных экспертных комиссий).

Пунктом 56 Положения № 100 предусмотрено, что в трехдневный срок после вступления в силу Указа Президента Украины о проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу комиссары издают приказы о проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Многие задаются вопросом, могут ли осуществлять вызов в военкомат по телефону.

Отметим, что оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытия на призывные участки осуществляется по распоряжению комиссаров. Конкретные сроки явки на призывные участки устанавливаются в повестках, порядок вручения, которых такой же как и с повестками о приписки. Если не подписывал повестку или по другим обстоятельствам повестка не поступила, граждане призывного возраста обязаны явиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва, определенного Указом Президента Украины. Таким образом, уклоняться от получения повестки на самый надежный вариант. Кстати, согласно Указу Президента Украины от 24 февраля 2021 года № 71/2021 с октября по декабрь в Украине проходит “Осенний призыв 2021”. Кроме того, в случае неявки призывника, проводиться розыскные мероприятия о местонахождении данного лица, не только силами военкоматов, но и силами органов местного самоуправления и полиции.

Неявка по повестке

За уклонение от призыва на срочную военную службу статьей 335 Уголовного кодекса Украины, предусмотрена уголовная ответственность.

Наказание предусмотрено в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Справедливости ради, стоит отметить, что к уголовной ответственности привлекают не так часто.

В Кодексе Украины об административных нарушениях (далее — КУоАП) тоже есть несколько статей, что касается обороны.

Статья 210 КУоАП — Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета. Наказание — штраф от 30-50 НМДГ. За повторное совершения правонарушения на протяжение года, штраф возрастает (от 50-100 НМДГ).

Статья 210-1 КУоАП — Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Наказание — штраф, для граждан в размере от 100 — 200 НМДГ, для должностных лиц от 200 до 300 НМДГ. За повторное совершения правонарушения на протяжение года, а также совершение такого нарушения в особый период, штраф традиционно возрастает, для граждан от 200 до 300 НМДГ, для должностных лиц 300 до 500 НМДГ.

Кто может получить отсрочку от армии?

Если даже пришла повестка в армию, следует помнить, что в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Закон) отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

в связи с получением образования;

в связи продолжением профессиональной деятельности;

Что важно знать:

Указанный список не есть исчерпывающим, Областная призывная комиссия на основании представления районной (городской) призывной комиссии может предоставить отсрочку и на другом основании.

вышеуказанные обстоятельства должно подтверждаться соответствующими документами. Например: заверенная медицинская справка учреждения здравоохранения о беременности жены, свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства призывника или решения суда об установлении отцовства

для получения отсрочки необходимо подать заявление, как и для отказа от предоставления отсрочки.

решение по существу вопроса остается за призывной комиссией.

При наличии права на отсрочку медицинский осмотр призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, не производится.

отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется на срок до одного года призывникам, признанным во время медицинского осмотра временно негодными к военной службе.

Предоставление отсрочки от призыва для получения образования проводится на основании справки по установленной, выдаваемой учебным заведением.

в случае, когда на иждивении призывника родственников, указанных в пунктах 1 и 2 части второй статьи 17 Закона, отсрочки предоставляется исключительно если отсутствуют другие трудоспособные лица, которые обязаны в соответствии с законодательством их содержать. Круг лиц, которые считаются нетрудоспособными, определяется частью второй статьи 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кто освобождается от призыва на срочную военную службу?

От призыва на срочную военную службу в мирное время освобождаются:

признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время;

достигшие 27 лет;

выполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

лица, у которых ближайшие родственники во время военных службы/сборов погибли, умерли или получили инвалидность. При этом, такие лица могут отказаться от этого права.

служившие в других государствах (до получения гражданства Украины);

осужденные, получившие наказание в виде лишения или ограничения свободы (в том же числе с освобождением от отбывания наказания);

выпускникам ВУЗ, которым по окончанию были присвоены военные звания офицерского состава.

Таким образом, если пришла повестка в первую очередь надо задаться вопросом хотите ли вы служить, ведь законодательство предусмотрело не только обязанности, но и приятные “бонусы” для военнослужащих. Правда, вопрос прав военнослужащих и их защита (в том же числе и в судебном порядку) заслуживает отдельной консультации. Во вторую очередь, если пришла повестка из военкомата нужно задуматься, есть ли законные основания для освобождения от срочной военной службы или для отсрочки, ведь наступление ответственности за уклонение от призыва не эфемерная возможность, а более чем реальная. При этом, мы понимаем, что собственная жизнь, здоровье, время архиважны для любого человека.

Что касается женщин…

Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных .

Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, главным образом связанных с охраной материнства и детства.

Закон гласит — дискриминация по признаку пола законом запрещена. Несмотря на то, что во время событий на востоке Украине, женщины не единожды доказывали, что готовы и могут защищать свою родину. Реальность, к сожалению свидетельствует об обратном.

Все еще нельзя сказать, что в Украине достигнуто гендерное равенство в ВСУ, но уже можно сказать, что Украина к этому стремится. В частности был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях».

“Отдать долг родине” в нынешнее время, это не траву покрасить, и не выкапывать и закапывать одни те же окопы. Отдать жизнь или время на защиту Родины могут только настоящие герои, в независимости от пола.

Автор: Дунай Марія; юридичний ресурс Протокол