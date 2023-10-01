Як вберегтися від шахрайства в інтернеті?
Перевіряйте сайти, не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих сайтах
- Перш ніж увести в будь-яку форму дані своєї платіжної картки або паролі до інтернет-банкінгу, перевірте адресу необхідного ресурсу, адже будь-які відмінності можуть свідчити про те, що ви опинилися на фішинговому сайті.
- Якщо необхідно перейти на сайт організації, адресу якого ви отримали в посиланні, введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.
Звертайте увагу на протокол сайту
- http – це ненадійний протокол, отже, сайтом користуватися не можна;
- https – потрібно продовжити перевірку сайту.
Також рекомендується додатково перевіряти посилання сумнівних сайтів:
- на сайті Кіберполіції в розділі “Стоп фрауд”;
- через сервіс CheckMyLink.
ВАЖЛИВО! Схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою. Тому, крім перевірки на сайті Кіберполіції в розділі “Стоп фрауд” та сервісі CheckMyLink, проводьте також власну перевірку.
Шахраї від імені друзів просять про грошову допомогу в соціальних мережах
Шахраї зламують облікові записи в соціальних мережах та месенджерах. Для цього поширюють фішингові посилання, наприклад, як пропозиції взяти участь у голосуванні тощо. Перейшовши за посиланнями, громадяни вводять логіни та паролі від своїх акаунтів у соціальних мережах/месенджерах, які автоматично стають відомі шахраям.
Далі шахраї від імені власника акаунта розсилають підписникам однакові повідомлення з проханням позичити гроші та зазначають номери своїх карток і в такий спосіб привласнюють кошти осіб, які погоджуються їх позичити. Також можуть робити публікації в соціальних мережах від імені власника сторінки, де просити про грошову допомогу у зв’язку з різними складними життєвими ситуаціями.
Як уникнути подібного шахрайства?
- Запитайте в друга те, що знає лише він та ви. Таке запитання одразу викриє шахрая.
- Захистіть свої сторінки в соціальних мережах від шахраїв.
- Створюйте складні паролі. Складний пароль може містити:
- 8 і більше символів;
- великі та малі літери;
- цифри та спеціальні знаки/символи.
- Створюйте різні паролі до електронної пошти, месенджерів, соціальних мереж та інтернет-банкінгу.
- Встановіть двофакторну автентифікацію – коли для входу до акаунта, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на смартфон, електронну скриньку або у відповідний додаток, таку функцію шукайте в налаштуваннях.
Шахраї від імені держави, міжнародних організацій та благодійних фондів пропонують грошові виплати
Шахраї розповсюджують повідомлення різними інформаційними каналами – у соціальних мережах та месенджерах – про можливість отримання грошової допомоги, зокрема від держави, різних міжнародних організацій та благодійних фондів. У розсиланнях шахраї пропонують перейти за посиланнями, які спрямовують на шахрайські сайти-приманки, схожі на справжні сайти державних органів, міжнародних організацій, благодійних фондів.
На таких сайтах-приманках розміщені посилання на фішингові ресурси, стилізовані під сторінки відомих українських банків, де необхідно авторизуватися та ввести мобільний номер телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу, смс-код від банку. Коли громадяни вводять усі дані, вони автоматично стають відомі шахраям.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Якщо оформляли допомогу, очікуйте сповіщення про нарахування в застосунку вашого банку або на порталі чи в застосунку Дія.
Пам’ятайте, якщо хтось вам пропонує отримати грошову допомогу через чат-бот — це шахрайська схема, якщо для отримання допомоги потрібно сплатити державне мито — це також шахрайська схема.
Якщо побачили інформацію в інтернеті про грошові виплати, перевірте цю інформацію на офіційному сайті або зателефонуйте на офіційний номер телефону відповідної установи.
Випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі?
- Негайно заблокуйте картку. Якщо ви випадково повідомили шахраю пароль до інтернет-банкінгу, негайно заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. (Телефонуйте на “гарячу лінію” банку, зазначену на звороті картки або через інтернет-банкінг).
Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті Кіберполіції.
Більше інформації про правила платіжної безпеки – на сайті #ШахрайГудбай.
Ця публікація підготовлена Національним банком України. Її розповсюдження здійснено за підтримки Проєкту USAID «Реформування фінансового сектору». Погляди, представлені в цій публікації, не обов’язково відображають погляди USAID або Уряду США.
Джерело: УКРІНФОРМ