За продаж барахла на 200 грн на OLX або Prom українці почали отримувати “листи щастя” від податкової

Податкова почала надсилати “листи щастя” тим, хто продає речі через інтернет-платформи OLX або Prom.ua. Звідки в неї дані про перекази українців та який штраф “світить” тим, хто не зареєструється ФОПом?

“Прийшов лист фізособі з’явитися в податкову з приводу системної незаконної діяльності. Зробила витяг з реєстру і по факту лише два платежі на місяць по 100 гривень від NovaPay, все… Через 200 гривень – системна діяльність?”.

Такими скаргами зарясніли телеграм-канали, сайти та групи у Facebook, у яких українці діляться думками щодо “нового інструментарію” Державної податкової служби (ДПС). Вона отримала змогу дізнаватися про перекази українців, які продають речі через OLX або Prom.ua та доставляють їх “Новою поштою”.

На початку травня ДПС розіслала листи близько трьом тисячам громадян з вимогою навідатися до інспекторів для надання пояснень. Таких осіб підозрюють у веденні підприємницької діяльності без відповідної реєстрації та сплати податків.

Звідки в податкової дані про грошові перекази і чого очікувати далі?

Що сталося

Українці, які приймали грошові перекази від платіжної системи “Нової пошти” NovaPay, на початку травня почали отримувати від ДПС так звані листи щастя. У них фіскали закликають громадян звернутися до податкової для надання пояснень та складання протоколу про адміністративне правопорушення за “здійснення систематичної підприємницької діяльності” без реєстрації та сплати податків.

“Лист щастя” від податкової Фото з відкритих джерел

Під пильним оком податкової опинилися клієнти не лише “Нової пошти”, а й інших служб доставки та інтернет-магазинів, зокрема “Укрпошти” та “Розетки”. Особи, які отримували доходи через платіжні системи цих компаній, теж отримали такі листи.

Звідки в податкової дані про грошові перекази? Відповідь криється у змінах до форми касового чека, який покупцям видають платіжні системи. З березня останніх зобов’язали вказувати дані про отримувачів коштів. Далі такі чеки реєструються в ДПС, а відтак інформація про продавців товарів потрапляє до податківців.

“На жаль, люди за маленькими нюансами не бачать великих змін. З 1 березня платіжні системи, перш ніж переказати кошти від покупця до продавця, вносять їх собі на транзитний рахунок і потім зі свого рахунку переказують продавцю.

Коли платіжні системи переказують кошти продавцю, то на цю операцію також складають чек, у якому видно податковий номер та інші дані людини”, – каже керівник податкової практики Riyako&Partners Андрій Тімонов.

Коли особа продає якусь річ і пересилає її “Новою поштою”, а покупець платить за неї під час отримання, то дані про таку операцію потрапляють до ДПС. Далі податкова звіряє інформацію про отримувачів коштів з даними з реєстрів і якщо продавець не зареєстрований як ФОП, йому надсилають “лист щастя”.

При цьому банківська таємниця формально не порушується: якщо продавати речі та просити покупця оплатити їх не під час отримання, а банківським платежем, то дані про таку транзакцію й надалі залишатимуться прихованими від ДПС.

Щоправда, скористатися цією лазівкою зможуть не всі, адже в Україні діють обмеження на обсяги переказів у розмірі 100 тис. грн на місяць.

Скільки листів надіслала податкова

У ДПС пояснили, що відпрацювали дані про отримувачів коштів через платіжні системи лише за перші три тижні березня 2025 року. За цей час українці здійснили 97,5 тис. грошових переказів на загальну суму 162,7 млн грн. Кошти від служб доставки отримали понад 3 тис. осіб, з яких лише 212 зареєстровані як ФОПи.

Виходячи з даних податкової, у середньому одна особа за три тижні березня отримала 32-33 перекази на понад 54 тис. грн. Ці дані враховують і тих 212 ФОПів, які продавали товари на законних підставах. Скільки переказів і на які суми отримали фізособи, не зареєстровані підприємцями, у ДПС не уточнили.

“Господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів. Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність, будуть складені адміністративні протоколи за порушення закону”, – ідеться в поясненнях податкової.

Що загрожує отримувачам листів

Протоколи, про які згадує податкова, стосуються потенційного порушення ст. 164 Кодексу про адміністративні правопорушення. Ідеться про підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Санкція цієї статті передбачає накладання штрафу 17-34 тис. грн. Якщо таке порушення зробити двічі за рік або у випадку отримання доходу понад 17 тис. грн, розмір штрафу зросте до 34-85 тис. грн.

“Хоча повідомлення, які надсилає податкова, мають рекомендаційний характер, ігнорувати їх ми не радимо. Якщо особа не надасть письмового пояснення, то ДПС складе адміністративний протокол і суд може стати на її сторону. Якщо особа програє суд, а справу направлять до виконавчої служби, то сума штрафу подвоїться”, – каже адвокат Leshchenko & Partners Данило Трясов.

Штрафу можна уникнути. Для цього необхідно надати податковій письмове пояснення, у якому повідомити, що здійснений продаж не був підприємницькою діяльністю, не був системним і не мав на меті отримання прибутку.

“Якщо людина продає вживаний дитячий візок за умовні 600 грошових одиниць, проте купувала його за 1 тисячу, то це очевидно не підприємницька діяльність і для її здійснення реєструвати ФОП не потрібно”, – додає Тімонов.

Водночас отриманий таким чином дохід все одно потрібно буде задекларувати і сплатити з нього 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Також юристи радять звертати увагу на форму повідомлень від податкової, адже інколи вони і протоколи про адміністративні порушення містять помилки та неточності, які дозволяють оскаржити ці рішення в суді.

Що кажуть у владі

Податкова надіслала листи й особам, які за неповний березень отримали менше 1 тис. грн переказів, ідеться в даних ДПС. Таких виявилося шестеро. Отримувачів коштів через платіжні системи від 1 тис. грн до 10 тис. грн було 702.

Це обурило народних депутатів. Вони припустили, що на надсилання листів та розслідування правопорушень податківці витрачають більше державних коштів, ніж приносять державі у формі додаткових нарахувань податків.

“Яку системну підприємницьку діяльність веде людина, яка за три тижні наторгувала менше 250 доларів? Скільки вона заробила – 1-1,5 тисячі гривень? Ви на зарплату інспектора та папір більше витратите, ніж податків отримаєте”, – скаржиться заступник голови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

Обурюється навіть голова податкового комітету Данило Гетманцев, який за роки своєї каденції асоціюється в більшості українців з профіскальними поглядами.

“Безперечно, підприємницька діяльність без реєстрації та сплати податків – зло, яке потрібно викорінити. Таке доручення, переконаний, ви й отримуєте. Але замість того, аби виявити дійсно незареєстрований бізнес і розібратися з ним, ви суцільним порядком розсилаєте “листи щастя” всім без винятку? За 200 грн? Серйозно? Ви порахували, скільки державі коштує таке ваше адміністрування?” – обурюється він у звернення до працівників податкової.

Проте для ДПС не важлива сума отриманих особою доходів. Порушення полягає в систематичному продажі товарів, пояснюють опитані ЕП юристи. У податковій повідомили, що надсилали листи лише людям, які не ідентифіковані як ФОП та отримали за три тижні березня пʼять і більше платежів через платіжні системи.

Що далі

Намагання ДПС оподаткувати українців, що продають товари без реєстрації підприємцями, відбуваються на тлі обговорення законопроєкту про оподаткування користувачів цифрових платформ. Відповідно до нього, урядовці хочуть примусити всіх, хто заробляє за допомогою Glovo, Uklon, Bolt чи Uber, платити 10% з отриманого до бюджету: 5% ПДФО та 5% військового збору.

Нові правила зобов’яжуть користувачів платформ відкривати спеціальний рахунок у банку, доступ до якого отримають податкові органи. Сплачувати податок за таких користувачів будуть самі платформи.

Залазити дедалі глибше до кишень українців, ухвалюючи не надто популярні рішення, уряд змушує не лише жага побороти тіньову економіку, а й реальна екзистенційна загроза. Так, уже невдовзі парламент планує розглянути зміни до державного бюджету, якими план видатків на оборону мають збільшити на 400-500 млрд грн. Саме такої суми там наразі бракує для безперешкодної виплати грошового забезпечення військовослужбовцям наприкінці року.

Ще складнішою може виявитися ситуація з державними фінансами у 2026 році, якщо активні бої триватимуть. У такому разі цілком реалістичним може виявитися сценарій, за якого уряду доведеться ініціювати нове підвищення податків. Його відчують навіть ті громадяни, які досі працюють у тіні.

Автор: Ярослав Вінокуров

Джерело: Економічна правда