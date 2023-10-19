8 років судили п’ятьох «беркутівців» і жоден з вбивць не опинився за ґратами після вироку

18 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив вироки п’ятьом ексберкутівцям, обвинуваченим у розстрілах людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. В той день від куль загинули 48 людей, 80 – отримали поранення. Правозахисники називають цю справу головною з усього процесу розслідувань злочинів на Майдані, зазначає видання LB.ua.

На фото вгорі, вбивці 30 протестуючих, Аброськін і Янішевський сміються під час засідання суду в грудні 2019 року. На цьому засіданні судді ухвалять рішення про звільнення їх з-під варти для обміну полоненими з Росією.

“Дуже цінним в ході нашого судового процесу було встановлення наступних моментів. Ми чітко встановили відсутність будь-якої третьої сили під час подій 20 лютого. Будь-якої стрільби своїх по своїх, в обидва боки, ми не встановили жодного поранення чи вбивства з готелю “Україна”. Ми спростували існування грузинських, американських, литовських, російських і інших інопланетних снайперів в готелі “Україна” чи десь поруч. Це дуже прикро визнавати, але 48 українських громадян вбили саме українські міліціонери”, – написала напередодні Євгенія Закревська, голова громадського обʼєднання “Адвокатська дорадча група”, що представляє інтереси родин Героїв Небесної сотні у справах Майдану.

Фото: Тетяна Козак, Ґрати. Сергій Тамтура (ліворуч) та Олександр Маринченко у Святошинському райсуді Києва 18 травня 2022

Серед підсудних – заступник командира полку Олег Янішевський та четверо беркутівців київської спецроти: Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура, Олександр Маринченко. Втім, хоч чотирьох з них і визнали винними у частині інкримінованих злочинів, згідно з вироком, жоден із підсудних не піде за ґрати.

Як і скільки тривало слідство у цій справі, що відомо про обвинувачених та що вирішив суд – читайте далі.