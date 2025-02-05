Де ховають накрадене депутати та їх сімʼї: Дубневичі гніздяться Дубаї

33-річна Роксолана Пиртко, донька оголошеного у міжнародний розшук народного депутата Ярослава Дубневича, витратила понад 44,8 млн грн на купівлю розкішної квартири площею 145 м2 в одному з хмарочосів в центрі Дубаю (ОАЕ). Про це йдеться в розслідуванні видання NGL.media.

Про придбання нерухомості Роксоланою Пиртко стало відомо завдяки масиву документів про оренду нерухомості у Дубаї, доступ до яких отримала міжнародна мережа журналістів-розслідувачів OCCRP, французька газета Le Monde та українські розслідувачі зі Слідство.Інфо та NGL.media.

Проаналізовані журналістами NGL.media документи свідчать, що квартиру у престижному дубайському районі Бурдж Халіфа донька Дубневича купила 23 листопада 2022 року. Квартира з трьома спальнями загальною площею 145 м² у хмарочосі «Forte Tower 2» обійшлась їй у 4,5 млн дирхамів ОАЕ (44,8 млн грн або 1,2 млн євро за курсом НБУ). Власність Роксолани Пиртко на цю квартиру підтверджується також даними системи Mollak департаменту земельних ресурсів міста Дубай.

У грудні 2023 року Роксолана Пиртко передала свою квартиру в оренду за 265 тис. дирхамів (2,62 млн грн) на рік.

Хмарочос «Forte Tower 2» престижному дубайському районі Бурдж Халіфа, де розташована придбана Роксоланою Пиртко квартира (фото Booking.com)

У доньки Дубневича в Об’єднаних Арабських Еміратах з’явилася не лише нерухомість, але й бізнес. У 2022 році компанія Symbol Consulting DMCC отримала місцеву ліцензію на маркетингові послуги та управлінські консультації терміном на три роки. Отримання такої ліцензії є обов’язковим для ведення бізнес-діяльності в ОАЕ.

Зв’язки дубайської компанії з родиною Дубневичів підтверджує наповнення сайту Symbol Consulting DMCC, де перераховані основні сімейні проекти – як-от торговий центр Spartak у Львові, сонячні електростанції на Львівщині чи нещодавно започаткований консалтинговий бізнес у Словаччині.

Нагадаємо, раніше NGL.media з’ясували, що Роксолана Пиртко є засновницею словацької компанії V. development & consulting і акціонеркою ще однієї словацької компанії V. Investment SE. У вересні 2023 року вона разом зі своїм чоловіком придбали за 600 тис. євро двоповерховий будинок у Братиславі.

Михайло Пиртко, чоловік Роксолани Пиртко, ймовірно також певний час володів компанією в ОАЕ, яка називалась P&P і яка припинила діяльність у 2024 році. В оголошенні , опублікованому у травні місцевою діловою газетою The Gulf Time було вказано, що людина з таким прізвищем та ім’ям володіла 100% акцій P&P, але детальнішої інформації про роботу цієї компанії NGL.media знайти не вдалося. Відомо лише, що у 2021 році P&P отримала в ОАЕ ліцензію на маркетингові консультації та дослідження.

Роксолана Пиртко (фото ТЦ Roksolana)

Роксолана Пиртко залишається співзасновницею низки компаній в Україні – «Львівбудмакс-інвест», ТЦ «Роксолана», «Передзвін», «Цетуля Солар» та «Ліг Агро». Найбільша кількість нерухомості, за даними YouControl, сконцентрована на «Передзвоні». На цю компанію також записаний автомобіль Mercedes-Benz GLS 350 2024 року випуску.

Роксолана Пиртко не відповіла на прохання NGL.media про коментар у кількох месенджерах, за контактним номером Symbol consulting DMCC в ОАЕ ніхто не відповів.

Куди зник Ярослав Дубневич?

Ярослав Дубневич

Батько Роксолани, народний депутат Ярослав Дубневич, є фігурантом двох кримінальних розслідувань, проте переховується від українського правосуддя. Ще у лютому 2022 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт про заволодіння ним понад 93 млн грн ПАТ «Укрзалізниця». У жовтні 2023 року Ярославу Дубневичу також висунули підозру у розкраданні газу на 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Проте за два дні до оголошення підозри у розкраданні газу Дубневич втік з України. Про це, зокрема, свідчать дані Європолу, згадані в ухвалі Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Відомо, що 8 жовтня 2023 року Ярослав Дубневич перетнув румунсько-угорський кордон у напрямку Угорщини в пункті пропуску Petea – це лише 45 хв автомобілем від пункту пропуску Дякове на українсько-румунському кордоні. При цьому жодних записів про виїзд Дубневича у базах українських прикордонників виявити не вдалося.

Реальне місцезнаходження Ярослава Дубневича, оголошеного у листопаді 2023 року у міжнародний розшук, досі не вдалося встановити. NGL.media скерували запити до Офісу Генерального прокурора та НАБУ, аби дізнатись, в яких саме країнах його оголосили в розшук, а також чи розслідують обставини його виїзду з України. Обидві структури у своїх відповідях лише зазначили, що «постанова про оголошення у міжнародний розшук не містить обмежень щодо країн, в яких ця особа розшукується», проігнорувавши питання про розслідування обставини виїзду Дубневича.

«Передчасне і неконтрольоване розголошення відомостей досудового розслідування може не тільки вплинути на його перебіг, завадити повноті та об’єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й завдати шкоди інтересам потерпілого, підозрюваного та іншим учасникам кримінального провадження. З огляду на зазначене, надання іншої запитуваної інформації наразі не є можливим», – відповіли на запит NGL.media у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Автор: Олександра Губицька (NGL.media) та Яніна Корнієнко (Слідство.Інфо)

Джерело: NGL.media