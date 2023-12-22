Перед зникненням Ярослава Дубневича його донька купила будинок у Братиславі за 600 тис. євро

У вересні 2023 року донька розшукуваного українським правосуддям Ярослава Дубневича 32-річна Роксолана Пиртко та її 33-річний чоловік Михайло Пиртко придбали за 600 тис. євро двоповерховий будинок у Братиславі.

Вперше інформація про купівлю Роксаланою Пиртко будинку у Братиславі з’явилася наприкінці жовтня в одному з анонімних телеграм-каналів, проте без подробиць. Натомість NGL.media змогли документально підтвердити цю інформацію, з’ясувавши обставини і вартість покупки. Ця інформація зацікавила нас також з огляду на оголошення її батька Ярослава Дубневича у міжнародний розшук.

Мова йде про невеликий двоповерховий будинок площею 133 м2 з окремим гаражем на ділянці у чотири сотки, розташований у престижному районі Братислави, неподалік історичного центру міста. Він був виставлений на продаж більше року тому – принаймні у вересні 2022 року цей будинок уже продавався.

З допомогою місцевої ріелторської компанії ViNi real, яка займалася продажем будинку, NGL.media змогли встановити, що подружжя Пиртків заплатили за нього 600 тис. євро.

Наразі будинок стоїть порожнім – схоже, нові власники лише готуються до переїзду. За словами словацьких журналістів з Investigatívne centrum Jána Kuciaka, які на прохання NGL.media відвідали будинок, там помітна підготовка до ремонту. Проте жодних слідів Ярослава Дубневича не виявили.

NGL.media не вдалося отримати коментарі Роксолани і Михайла Пиртків – вони не відповіли на дзвінки ні на українські, ні на словацькі номери.

Роксолана Пиртко володіє у Словаччині не лише нерухомістю, але й бізнесом. Вона є засновницею компанії V. development & consulting, а разом з чоловіком є акціонерами V. Investment SE. Підприємства мають широкий спектр діяльності.

Хто такий Ярослав Дубневич Хто такий Ярослав Дубневич 54-річний Ярослав Дубневич родом із села Зубра поруч зі Львовом. Був депутатом Пустомитівської районної ради, а також, двічі, Львівської облради. Починаючи з 2012 року тричі обирався до Верховної Ради, досі залишається чинним народним депутатом. Разом зі своїм братом Богданом Дубневичем, який зараз очолює Солонківську ОТГ, неодноразово фігурував у журналістських розслідуваннях. В основному – через сумнівні перемоги пов’язаних з ними компаній у тендерах «Укрзалізниці», а також у зв’язку з масштабним розкраданням природного газу на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ. У листопаді 2023 року оголошений у міжнародний розшук.

Заснована у жовтні 2020 року V. development & consulting зі статутним капіталом у 5000 євро особливих успіхів не демонструє – минулого року оборот становив 108 тис. євро, чистий прибуток – 9,8 тис. євро.

Натомість V. Investment SE (попередня назва до кінця квітня 2023 року – Alleana SE) минулого року не здійснювала жодної господарської діяльності, але акції цієї компанії Роксолана та Михайло Пиртко весною 2023 року придбали за 240 тис. євро. При цьому як власну адресу вони вказали апартаменти на штучному острові Палм Джумейра у Дубаї (ОАЕ), однак NGL.media не знайшли підтверджень, що вони володіють там нерухомістю.

Нагадаємо, 54-річний Ярослав Дубневич, батько Роксолани Пиртко, оголошений у міжнародний розшук як підозрюваний у кількох гучних корупційних справах в Україні. У листопаді Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про його заочний арешт.

Ще у середині жовтня Ярослав Дубневич брав участь у судовому засіданні через відеозв’язок, запевняючи, що він перебуває в одній з українських лікарень. Проте пізніше з’ясувалося, що на той момент він уже виїхав з України. За даними Європолу, згаданими в ухвалі ВАКС, ще 8 жовтня Дубневич перетнув румунсько-угорський кордон у напрямку Угорщини в пункті пропуску Petea – це лише 45 хв автомобілем від пункту пропуску Дякове на українсько-румунському кордоні. При цьому жодних записів про виїзд Дубневича у базах українських прикордонників виявити не вдалося.

Спроби адвокатів Дубневича скасувати міжнародний розшук успіху не мали, а 56 млн грн застави звернули в дохід держави.

«Місцезнаходження [Ярослава Дубневича] залишається не встановленим; обвинувачений не з`являється особисто за викликами до суду і не надає докази на підтвердження поважних причин неприбуття, відмовляється повідомити суду інформацію про своє фактичне місцезнаходження», – зазначено в ухвалі Вищого антикорупційного суду за 23 листопада. // NGL.media