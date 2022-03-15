«Это война засад»: как украинская армия останавливает нашествие российских оккупантов?

Уже более двух недель Украина успешно отражает полномасштабное наступление россии. По состоянию на 15 марта продвижение российских войск замедлилось, на отдельных участках полностью остановилось, а кое-где украинская армия проводит контратаки. Донбасс Реалии рассказывают, как Украина проводит оборонную операцию против многотысячной армии рашистов и как война может развиваться дальше.

9 марта в Киевской области недалеко от Броваров колонна из десятков единиц российской бронетехники попала под огонь украинской артиллерии и пехотинцев. В русской армии очередные тяжкие потери.

«Результаты засады – минус 2 танка, минус БТР и минус личного состава примерно 30 человек. В том числе и командир полка. Они уходили очень медленно. Очень медленно. Десант сидел на броне. Я не знаю, на что они надеялись», – рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным «Кум» .

«2 кума – минус 4 танка. Лично кум «сидел» на РПГ-7. У меня РПГ-22 было. Три. Из трех было 2 цели. Тактика у них не изменилась. Они собирают большую группу и пробуют снова делать наступление. Они малыми силами наступление не делают», – добавляет военнослужащий ВСУ с позывным «Бес» .

В этом же бою украинские военные захватили русский танк. Говорят, что техника исправна. На следующий день ВСУ уничтожили и захватили еще 7-8 единиц российской бронетехники на границе Киевской и Черниговской областей. Война, которая сейчас идет, отличается от прошлых боев на Донбассе, отмечают военные.

«На востоке ты сидишь и держишь свой сектор. Плюс-минус продвинулся в «серую зону». И на этом все. А здесь, видите – сегодня село наше, завтра их, послезавтра снова наше», – рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным «Кум».

«Самое эффективное оружие – противотанковые ракеты»

Одна из иллюстраций войны, которую россия развязала против Украины, – это многокилометровые военные колонны на украинских дорогах. Они уже попадают под точечные удары ВСУ.

По данным украинского Генштаба, Россия уже потеряла в войне более 12 тысяч военных, три с половиной сотни танков, 140 единиц авиации, более тысячи боевых бронированных машин и многое другое.

Эту войну можно назвать войной засад

«Эту войну смело можно назвать войной засад, потому что основные силы противника уничтожаются не в контактных боях, а из засад. Из засад малыми мобильными группами. Это очень хорошая тактика. Российская группировка вторжения не достигла поставленных целей. Оно, можно сказать, повисло, ему срочно нужны резервы и подкрепления, иначе оно будет разгромлено. Конкретно противотанковые средства, противотанковые ракеты и гранатометы уничтожают большую часть боевой техники русских. То есть наиболее эффективное оружие этой войны – это противотанковые ракеты. И ракеты Stinger», – рассказывает азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде .

Можно захватить, выбомбить землю. Но нельзя выбомбить и захватить народ

«Россия имела большое преимущество, создавала его, наращивала его системно много лет, поэтому обычно это техническое преимущество остается. Но Россия не учла одно – главное. Можно захватить, выбомбить землю. Но нельзя выбомбить и захватить народ. Это основной фактор, которым Путин думал терроризировать народ, сделать здесь такой сценарий Чехословакии в 1968 году: внезапное вторжение, паралич управления, паралич коммуникации. Не способность организовать сопротивление», – говорит главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

У нас есть старый Советский Союз, который атакует Украину, которую защищает украинская армия, которую тренировали по наиболее современным техникам стран НАТО

«Силы НАТО, инструкторы НАТО в течение многих лет работали с украинской армией и работали так, что украинские военные стали выглядеть как военные НАТО, с подобным командованием и тактикой, духом, моралью, как в странах Альянса. И это тоже один из факторов, которые дают преимущество украинским военным перед российскими военными, которые во многом тренируются, как в старом Советском Союзе. И у нас есть старый Советский Союз, который атакует Украину, защищаемую украинской армией, которую тренировали по наиболее современным техникам стран НАТО. И обеспечена ими же», – рассказывает бывший замминистра обороны США по вопросам НАТО и Европы Джим Таунсенд .

Фактор территориальной обороны

Уже в начале марта россия направила в Украину 95% из 170-тысячной группировки, собранной у границ (на сегодня по данным американской разведки, здесь уже вся группировка). В мирное время численность ВСУ – 215 тысяч. Чтобы отразить нападение рф в армию, мобилизовали оперативный резерв первой очереди – ветеранов с боевым опытом и начали массовый набор в территориальную оборону, которая подчиняется ВСУ, но имеет свои специфические задачи. В Киеве, например, в ряды этих подразделений влилось несколько десятков тысяч человек. Не у всех из них есть боевой опыт, поэтому сейчас их активно учат и вооружают.

Территориальная оборона должна составлять 100 тысяч, а сейчас уже превышает 200 тысяч.

«Территориальная оборона по всему нашему государству должна составлять 100 тысяч, а сейчас она уже превышает 200 тас человек. Точно так же по Киеву. У нас есть бригада: 6 с половиной тысяч человек предполагалось по штату, а уже есть в 12 раз больше. У меня даже дух перехватывает, когда я о них говорю. Люди просто поднялись», – рассказывает заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Владимир Шведюк.

Представители территориальной обороны, которые сейчас присоединяются к подразделениям, овладевают разными видами вооружений. В первую очередь речь идет о оставшихся на вооружении ВСУ советских образцах, которые сейчас являются основой обороны. Но в том числе большое внимание уделяют новым противотанковым средствам, новому стрелковому оружию, которое поступает от партнеров. Например, инструкторы учат бойцов овладевать британскими NLAW, которые начали поступать еще до открытого вторжения и продолжают поставлять сейчас. Также есть гранатометы AT4 и M72, находящиеся на вооружении ряда стран Североатлантического альянса.

«Это шведский противотанковый гранатомет AT4. Он немного больше M72. В нем боеприпас, пробивающий почти все. И стреляет на 400, почти на 500 метров, но эффективно стреляет на 400 метров. Это оружие, которое как раз должно быть на вооружении территориальной обороны, потому что города – это маневр, маневр и еще раз маневр. Да, чтобы из-за этого дома выйти – жахнуть. Переместиться в другое – жахнуть. Так, чтобы любой город превратился в ловушку для врага», – рассказывает военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Алексей .

Не думаю, что мы профессиональные убийцы, но тот опыт, который мы уже получили и подготовка – достаточно хорош.

«Мне тяжело оценивать всеобщую готовность города, но готовность моих ребят – достаточно хорошая. Мы каждый день тренируемся. Не думаю, что мы профессиональные убийцы, но тот опыт, который мы уже получили, те занятия, которые мы проводим, и подготовка достаточно хорошие. Нас учат тактике, стрельбе, нас учат обращению с новым оружием. Дисциплине нас учат, копать окопы», – рассказывает военнослужащий сил территориальной обороны ВСУ Сергей .

По мнению бойцов, сейчас время играет на руку обороне Киева. Если в первые дни открытой агрессии единичным группам российских военных даже удавалось прорваться в черту города и бои продолжались непосредственно на улицах, то теперь это будет значительно сложнее, поскольку за это время вооруженные силы и территориальная оборона успели выстроить вокруг столицы несколько линий обороны. И если вооруженные силы сейчас останавливают российские подразделения за пределами города или в окрестностях, то непосредственно в городе это уже задача и ответственность территориальной обороны.

«Мы сейчас строим очень современную систему укреплений, для того чтобы сдержать любое наступление либо бронированной техники, либо пехоты, либо даже ДРГ. Эта система сочетает в себе разные технические вещи, я сейчас не буду говорить, какие именно. Но фактически это позволяет нам и контролировать периметр, и наблюдать, и быть готовыми к любым провокациям, ДРГ и так далее», – рассказывает военнослужащий сил территориальной обороны ВСУ Владимир.

«Сейчас прорваться, как это происходило на Оболони, противнику не удастся, потому что мы уже заняли эти позиции, мы контролируем подступы к городу. Нет возможности противнику беспрепятственно проникнуть в город. Мы постоянно дежурим здесь, мы организовали караул. Здесь позволяет нам местность остановить любую небольшую группировку противника, которая будет прорываться», – рассказывает военнослужащий сил территориальной обороны ВСУ Александр .

Большинство личного состава – это именно жители этого района. Они знают местность, они мотивированы

«Преимуществами является то, что большинство личного состава – именно жители этого района. Они знают местность, они мотивированы, знают, зачем они сюда приходят. Они готовы защищать свой дом, который, честно говоря, в нашем подразделении большинство бойцов живут здесь вокруг. То есть, они защищают свой город, свой район, свой дом», – рассказывает военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Владимир.

«Без объявления частичной мобилизации, на которую понадобится не менее двух недель до месяца, российская армия не в состоянии выставить такое количество военнослужащих, потому что Российская Федерация уже использует около 70-80% всех своих вооруженных сил», – рассказывает Агиль Рустамзаде.

Командиры, бойцы ищут по малейшей возможности, как эффективно бить врага

«Командиры, каждый на своем месте, бойцы, они не ждут приказов, они ищут по малейшей возможности, как они могут эффективно бить врага, нанести ему поражение, этой мыслью объединенная вся страна. Конечно, в этих условиях максимально эффективно можно применить любые неожиданные тактические приемы. Сейчас люди работают по обстановке, наша армия действует максимально гибко там, где есть возможность. И, конечно, не все получается, но получается очень много, и этот фактор Россия тоже не учла», – рассказывает Юрий Бутусов.

Война надолго?

Уже сейчас эксперты уверены, что война, начатая Россией, затянется. Поскольку от своих планов в Кремле не отказываются и российские войска пытаются продвинуться вглубь Украины сразу на нескольких направлениях, изменив тактику: наносят удары по гражданским объектам, в частности по роддому в Мариуполе, используют ракеты, прячут колонны в глубине захваченных городов и сел.

«Стратегия путина провалилась, но тактически имеет в некоторых местах значительное преимущество, он не потерял инициативу, он пытается за инициативу сражаться. И, конечно, угрозы сохраняются по всем направлениям, особенно Киев, юг Украины, Донбасс. Это очень проблемные зоны, где идут очень серьезные бои. Россия пытается полностью захватить Донбасс, отрезать от Украины. Россия пытается полностью захватить юг Украины, взять под свой контроль, и россия пытается заставить Украину капитулировать через осаду Киева», – отмечает Юрий Бутусов.

Вопрос закрытия неба, усиление наших противовоздушных возможностей – вопрос сейчас номер один

«Наличие воздушных сил достаточно развитых, а также огромное количество ракет, может, не таких новых, как они по нас уже выпускали, но старых у них очень много – это, конечно, проблема. Они будут использовать это преимущество и действительно вопрос закрытия неба или хотя бы частичного закрытия неба, или хотя бы усиление существенного наших противовоздушных возможностей – это вопрос, который сейчас номер один», – отмечает эксминистр обороны Украины (2019–2020) Андрей Загороднюк .

Баллистическими ракетами по городам – это оружие террора, военные преступления

«Балистическими ракетами они бьют по городам, в которые легче попасть, потому что они так велики. Но это орудие террора. Это военные преступления – использовать баллистические ракеты против городов. Вместо ударов по военным целям, ударам по принадлежащим Украине аэродромам, сбиванию самолетов или разрушению системы ПВО, под прицелом российских ВКС и ракет – мирные люди. И это трагедия и ужас – видеть, что происходит», – рассказывает Джим Таунсенд.

Российское минобороны утверждает , что уничтожило уже 98 украинских самолетов. По данным Пентагона, Украина может рассчитывать на 80% своих воздушных сил, в том числе на противовоздушную оборону. Украинские летчики совершают до десяти вылетов в сутки. Российские – в 20 раз больше, но их уже третью неделю сбивает украинское ПВО.

Господство в воздухе еще нужно достичь и они абсолютного господства так и не достигли

«Была такая позиция, особенно она высказывалась западными экспертами, еще с ноября говорившими о потенциальном нападении, о возможной войне и они все как один говорили о том, что Россия точно займет господство, абсолютное господство в воздухе и после этого, как только она это сделает, она будет атаковать Вооруженные силы Украины, формирование техники и так далее и, по существу, таким образом нанесет большой вред, который будет неприемлем, и не давали нам много шансов. Мы спорили по этому вопросу, мы говорили о том, что господство в воздухе еще нужно достичь, и они, как мы видим, абсолютного господства так и не достигли», – отмечает Андрей Загороднюк.

На третьей неделе войны в России ищут дополнительные силы для войны – в Украине уже воюют срочники. Американское издание The Wall Street Journal рассказало о вербовке наемников в Сирии. Путин согласился перебросить в зону боевых действий несколько тысяч вроде бы добровольцев с Ближнего Востока.

Авторы: Роман Пагулич, Левко Стек, Ярослав Кречко; Радио Свобода