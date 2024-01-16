Як збиття Збройними Силами літака А-50 зруйнувало міф про черговий “аналоговнєт” путінської армії

Ще ніхто в історії не збивав літак дальнього радіолокаційного виявлення й ЗСУ вкотре здійснили те, що вважалось неможливим й ніхто ніколи не робив, зазначає видання DEFENSE EXPRESS.

Вчора, 14 січня 2023 року, близько 21:10-21:10 над Азовським морем, був збитий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також був знищений повітряний командний пункт Ил-22М. Інформація у публікації уточнена після офіційного підтвердження Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним об 11:38.

Щодо Ил-22М, то відомо, що він після ураження прямував на вимушену посадку в Анапі й вів через відкритий радіообмін з цивільним аеродромом та просив направити карети швидкої допомоги та пожежні машини на злітну смугу.

Пошкоджений ІЛ-22 якому вдалося дотягти до аеропорту в Анапі.

Про збиття А-50 до остаточного підтвердження говорили неофіційні джерела, як з української сторони, так й з РФ, включно з відомим “вечного полета братья” Fighterbomber.

Більше того, Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму ранковому дописі пообіцяв додаткові деталі, але перед фразою “Це вам за Дніпро!” використано емодзі саме літака А-50.

Таким чином Збройні Сили Україну знову написали сторінку у військовій історії. Бо до цього часу ніхто й ніколи не збивав літаки далекого радіолокаційного виявлення. Ці машини намагаються триматися подалі від переднього краю й не заходити у зону дії ППО противника, а від нападу винищувачів їх захищає супровід, при цьому сам літак ДРЛВ й буде їх наводити на літаки противника.

Щодо А-50, то у РФ декларують його можливості бачити цілі на дальності до 400 км. Й не лише повітряні, а й навіть наземні. Окрім того, у Москві вихвалялись тим, що А-50 наводить зенітні ракети від С-400.

Звісно залишається питання, чим саме був збитий російській А-50. Якщо брати найбільш очевидний варіант – то це так званий “блукаючий Patriot”. Цей ЗРК з ракетами GEM-T має дальність ураження висотних аеродинамічних цілей на дальності до 160 км.

У випадку його розміщення у дуже небезпечній близькості до переднього краю він може дістати ворожі літаки, які знаходяться поряд із береговою лінією Азовського моря.

При цьому екіпаж А-50, який складається з 15-16 осіб, з яких 10-11 операторів радіолокаційного комплексу, скоріш за все бачив на екранах РЛС зенітні ракети, які наближають до нього. Але А-50, який створений на базі Ил-76, фізично неспроможний здійснити ефективні зенітні маневри, тому рашистам залишалось лише очікувати свою долю.

Місця операторів А-50 та А-50У

Зазначимо, що у “ВКС” РФ такий літак, як А-50 більш ніж дефіцитний. Загалом лише дев’ять машин “на папері”, з яких три ще радянських А-50, а ще шість – модернізовані А-50У, один з яких був пошкоджений у Білорусі. Реальна кількість у льотному стані – невідома. Тому знищення такої машини означає більш ніж значні втрати ворога та появу проламу у його системі протиповітряної оборони та управління авіацією.

Щодо Ил-22, то для РФ це вже не перша бойова втрата літака, який навіть у випадку пошкождження піде на довготривалий ремонт. Повітряні Сили Збройних Сил України вже збили такий літак у квітні 2022 року, що аж у лютому 2023 року було підтверджено з РФ. Також Ил-22 був збитий у червні 2023 року під час заколоту “вагнерівців”.

Іл-22

Чому втрата літака ДРЛВ А-50 для рашистів – дуже критична в усіх аспектах

Збройні Сили України записали до своєї історії дійсно непересічну подію, вперше знищивши російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 — чому втрата літака ДРЛВ А-50 для рашистів насправді надзвичайно критична в усіх вимірах, пояснює видання DEFENSE EXPRESS.

Дослідний зразок літака ДРЛВ А-100

Передусім, як вже неодноразово згадувалося — парк російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення до вчорашнього дня складався з менш як десятка літаків — трьох А-50 (офіційно прийнятий на озброєння у 1989 році) і ще шістьох модернізованих А-50У (роботи стартували у 2003 році).

Тепер у розпорядженні армії РФ залишилося всього 8 літаків — і варто наголосити, що це лише офіційна “паперова” цифра. Скільки з них реально боєздатні залишається в таємниці, але цілком ймовірно, що на практиці російське окупаційне військо може оперувати меншою кількістю цих машин.

Також варто й згадати епізод, коли один з модернізованих А-50У було уражено в Білорусі партизанами за допомогою дрона. Тоді машина відправилася на ремонт, а самопроголошений президент РБ Лукашенко заявляв про “подряпини та одну пробоїну в корпусі”.

Літак ДРЛВ А-50У

Не менш важливий аспект — знищення персоналу, який перебував на борту літака, а йдеться про можливу цифру у 10-11 операторів радіолокаційного комплексу (загальний екіпаж — 15-16 осіб); поповнити цю втрату окупантам теж буде не просто з урахуванням часу, який потрібно буде витратити на цей процес.

Зрештою, йдеться про знищення літака, вартість якого коливається на рівні сотні мільйонів доларів — на початку 90-х вона оцінювалася на рівні 250-270 млн доларів, сьогодні вартість одного А-50 може сягати 330 млн доларів, втім, йдеться про неофіційні дані.

Актуальним у контексті знищення ворожого літака ДРЛВ А-50 є й питання, а що у рашистів із заміною до цього літака — йдеться про проєкт А-100 “Премьер” на базі глибокої модернізації військово-транспортного літака Ил-76МД-90А, і в цю історію насправді варто зануритися глибше.

Дослідний зразок літака ДРЛВ А-100

Бо, наприклад, перший Ил-76МД-90А для переобладнання у літак ДРЛВ А-100 російський “Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Бєрієва” отримав понад дев’ять років тому — у листопаді 2014 року з амбітними планами поставити його так званим повітряно-космічним силам РФ за два роки — у 2016 році.

Але згодом щось пішло не так, і новий А-100 з працюючим локатором вперше злетів лише у 2022 році, тоді ж у РФ офіційно відзвітувалися, що ця машина потрапить на озброєння їхнього війська не раніше 2024 року — але якщо на той час йшлося фактично про посилення ворожого парка літаків ДРЛВ, то вже сьогодні перший А-100 можна вважати заміною втраченого літака.

А-100 “Премьер” під час випробувального польоту у лютому, 2022 рік

Причому один з важливих нюансів, який варто уточнити — що окупанти в обладнанні свого літака ДРЛВ А-100 використовували електроніку західного виробництва, і це якраз той приклад, коли санкції дійсно працюють, бо саме вони заважають РФ втілити проєкт цього “літаючого радара”.

До цього варто додати й такий аспект, як темпи виробництва російського військово-транспортного літака Ил-76МД-90А — у 2022 році заявлялося про цифру у три літаки в рік, на початку 2023 казали про збільшення темпів виробництва до п’яти літаків нарік, влітку озвучили плани передати до кінця року шість машин.

А-100

Про критичну важливість літаків ДРЛВ на полі бою для рашистів свідчить і такий вартий уваги факт, який раніше визнали окупанти — що без А-50 їхні Су-35С та МиГ-31БМ у повітрі “не бачать” нічого. І також що РФ для управління своєю авіацією замість А-50 піднімає у небо 50-річні Ил-22. Зрештою, Раніше у РФ також заявляли, що “навчили” свій А-50 наводити зенітні ракети від С-400, що цілком може бути черговим фейком про “чудо-зброю”.

Збройні Сили України, збивши російський літак ДРЛВ А-50, зруйнували черговий міф про “аналоговнєт” зброю, і тепер ворог цілком ймовірно не ризикне настільки зухвало залітати вперед своїми цінними літаками, що негативно вплине на розвідувальні можливості окупантів.

На скільки реально бачить А-50 і чому його збиття зруйнувало міф про аналоговнєт

У РФ не лише активно тиражували дальність виявлення цілей А-50 у 400 км, а й говорили, що це дозволить знищувати F-16.

Збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем це не лише про перший в історії випадок, чи про більш ніж професійну та вкрай ризиковану операцію, коли необхідно було діяти не просто у прифронтовій зоні, а у лічених кілометрах від “нуля”. Це й про знищення міфу про унікальні можливості російського літака А-50.

Справа в тому, що головному інструменту літака – радіолокаційному комплексу “Шмель-М” у РФ йому приписували більш ніж унікальні можливості. Зокрема дальність виявлення цілі типу винищувач у 400 км, а на значній висоті взагалі 600 км. Більше того, нібито можливість виявлення й наземних цілей на дальності у 300 км. Й все це для радянського А-50, а можливості модернізованого А-50У взагалі описувались поза межами “аналоговнєтності”.

Ці характеристики активно кочували від джерела до джерела, хоча на офіційному сайті міноборони РФ все доволі прозаїчно – дальність виявлення винищувачів з ЕПР у 3 кв. м. – 220-240 км. Але й ці цифри можливо поставити під сумнів через замовчування такого важливого параметру, як висота цілі.

Також всі параметри відносно 400 км можливо поставити під сумнів через те, що якби А-50 мав такі характеристики, то тоді РФ було б достатньо тримати лише три літаки й на значно більшій відстані від фронту для повного моніторингу більшості території України. Наприклад, один над поки окупованим Кримом, інший над Курськом, третій поряд із кордоном у повітряному просторі Білорусі.

Якби А-50 мав дальність виявлення цілей у 400 км

Водночас, якщо навіть взяти дальність у 240 км, то стає зрозумілим, чому А-50 був збитий поряд із береговою лінією Азовського моря.

Дальність виявлення А-50 у 240 км за ТТХ від міноборони РФ

Водночас такі данні дуже сильно б’ють і ще по одній “аналоговнєтній” можливості А-50 – нібито наводити ракети від ЗРК С-400 на дальність у 380 км. Для цього, за заявами у РФ, літак має знайти ціль на такій дальності, передати її дані до ЗРК, який вже здійснить пуск ракети 40Н6 у район цілі, а там вже ракета має власною радіолокаційною головкою її знайти.

Саме така історія була запущена у РФ на фоні прогресу України у отриманні F-16, мовляв, саме така “зв’язка” дозволить нівелювати загрозу.

Пуск AIM-120 AMRAAM з F-16

Але, напевно, у РФ різко забудують про це, особливо в умовах, коли дальність дії ракети “повітря-повітря” AIM-120D визначена у межах 180 км, а її експортної версії AIM-120С-8 у ті самі 160 км, що й для Patriot з ракетами GEM-T.

Джерело: DEFENSE EXPRESS