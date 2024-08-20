Хто ці хапуги, які обкрадають Збройні сили України та возять награбовані мільйони просто в багажниках

Як ми зазвичай уявляємо боротьбу з корупцією? НАБУ, ДБР, СБУ затримали якогось чиновника на хабарі; міністра, що призначив чиновника звільнили; сина недалекого постачальника поклали в труселях обличчям в підлогу; фото в труселях злили дружнім медіа. Все.

Міністр краде? Ні. Ставимо собі зелененьку галочку. Новий очільник агенції краде? Ні. Ставимо зелененьку галочку. Корупція подолана? Ні! Вона відбувається на нижчих ланках, де її відловити практично неможливо, якщо не вживати системних реформ. Власне кажучи, про те, що корупція в Міноборони не подолана і свідчать фото того самого багажника з машини бухгалтерки компанії Тетяти Глиняної. Бухгалтерку минулої п’ятниці взяли правоохоронці.

У виданні Цензор. НЕТ розбирались, як же при тому, що в МО нібито подолана корупція і ціни в каталозі харчування опущені до порогів Держстату, комусь вдається вимивати мільйони євро кешу.

Отож, ця історія публічно почалась з того, що минулого тижня компанія “Міт пром”, яка є одним з постачальників харчування для ЗСУ, яку законтрактував Державний оператор тилу, заявила про блокування своєї роботи правоохоронцями.

“Через дії представників БЕБ було повністю заблоковано процес відвантаження продуктів харчування на потреби армії. Співробітники БЕБ заблокували можливість виїзду завантажених авто та заборонили співробітникам проходити на свої робочі місця. Кримінальне провадження, у рамках якого детективи БЕБ, буквально увірвалися на підприємство та склади компанії, було зареєстроване ще понад вісім місяців тому. Увесь цей час, компанія обґрунтовано спростовувала безпідставні підозри БЕБ у нібито ухиленні від сплати податку на додану вартість, надаючи представникам слідства відповідні пояснення та документальні підтвердження”, – стверджувалось у заяві.

У “Міт пром” також натякнули, що компанія “у суворій відповідності податковому законодавству України виконує усі взяті на себе зобов’язання згідно з контрактами із Міноборони” і натякнули – БЕБ їх нібито схиляє до якоїсь позазаконної співпраці.

У відповідь правоохоронці повідомили, що у рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Теруправління Бюро економічної безпеки виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

“Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти”, – повідомляє пресслужба БЕБ у телеграм-каналі.

Там же вказувалось, що протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продуктів на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили низку безтоварних операцій із придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Назву компанії в пресрелізі не згадували, але деякі медіа вказали, що це саме бухгалтерка “Міт пром”.

Пізніше вже сама компанія заперечила, що це її бухгалтерка.

Втім, це аж ніяк не означає, що “Міт пром” не має жодного стосунку до цього пулу кампаній.

Так про кого йдеться і чому журналісти так легко вгадали групу Глиняної?

Отже, як зазначили правоохоронці, йдеться про компанію, яка поставила на адресу Міноборони продуктів на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. Насправді, йдеться про як мінімум дві компанії – ТОВ “Гранд Консалт”, ТОВ “Актив Компані”.

Обидві з яких входять до групи Тетяни Глиняної. За результатами торгів в системі Prozorro ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ” – підписано договорів на 8,6 млрд грн. А з “Актив компані” прямих договорів уклали на 13 мільярдів, але через вихід на Прозорро компанії отримала лише половину суми (майже 8 мільярдів).

(дані youcontrol)

В реєстрі судових рішень можна знайти ухвалу, де йдеться про розслідування ДБР, в рамках якого виявлена злочинна схема начальника льотно-технічної їдальні однієї з військових частин на Київщині, який за допомогою ще кількох військовослужбовців привласнював майно Міноборони.

Зауважу, що саме на Київщину постачали товар компанії групи Глиняної. І влітку минулого року навіть попри виведення торгів у систему Прозорро там відбувся неконкурентний аукціон між двома компаніями групи, де переміг “Гранд консалт” (тендер UA-2023-05-25-013846-a-L1) з найвищою ціною за дободачу 147 грн.

У закупівлях, проведених з листопада по грудень 2023 року, найбільша ціна за комплект продуктів була 117,84 грн, і теж від ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ. Поставки здійснювалися у військові частини Київської області.

Як свідчить аналіз, здійснений на замовлення Громадської антикорради та НАКО, у договорах ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ” ціни по Київській та Житомирській областях завищені, інколи у 2 рази, порівняно з іншими договорами у той самий період по інших областях.

Наприклад, цибуля зелена свіжа, зазвичай у цього постачальника у зимовий період по всіх договорах коштувала 85 грн/кг, а по Київській та Житомирській областях – 190-200 грн/кг.

Найдорожчі ціни на м’ясо та м’ясопродукти укладені в договорі із ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ” (№286/2/23/22 від 22.06.2023 – це той самий найдорожчий договір через Прозорро).

А тепер, як заробляли на цих поставках? Йдеться про махінації у військовій частині у Василькові.

Спершу начальник дав вказівку кухарю “здійснювати видачу у їдальню на 30 % менше продуктів харчування від їхньої кількості, вказаної у первинних бухгалтерських документах”.

Це фактично означало, що порція харчування військових у ВЧ стала на третину меншою. А далі “зекономлені” продукти були реалізовані за гроші.

Зокрема, військові продали 60 кг цукру, 15 кг макаронів, 4 мішки замороженого хека вагою майже 60 кг, 110 кг замороженої свинини, майже 30 кг стегон бройлера, 20 банок томатної пасти та іншу продукцію.

Але надалі новоспечені бізнесмени, судячи з матеріалів справи, вирішили, що тримати надлишок товару на базі небезпечно, тому “удосконалили” схему.

В результаті організатор схеми “вирішив організувати протиправну схему, яка полягала у повторному їх (продуктів харчування, – ред.) оприбуткуванні по бухгалтерському обліку на підставі фіктивних первинних бухгалтерських документів про їх нібито поставку у військову частину ТОВ “Актив Компані”, яке на той час постачало продукти харчування у військову частину НОМЕР_1 на підставі укладеного з Міністерством оборони України Договору №286/2/22/75 від 23.12.2022″, – йдеться у судовій ухвалі.

Це той самий контракт, де були прописані спочатку яйця по 17.

“Згідно з домовленістю, підроблені зведені акти невстановленою слідством службовою особою ТОВ “Актив Компані” повинні були подаватися у Міністерство оборони України для здійснення оплати, а незаконно отримані ТОВ “Актив Компані” у такий спосіб грошові кошти розподілятися між учасниками групи”, – зазначається в матеріалах досудового слідства.

В результаті лише протягом червня – липня 2023 року було виписано неправдиві видаткові та товарно-транспортні накладні про постачання ТОВ “Актив Компані” у військову частину на загальну суму 1 393 170,89 грн.

У листопаді Міноборони заплатило “Актів компані” за контрактом. Після чого “невстановлена особа” вивела кошти з рахунків та розподілила їх між учасниками злочинної групи.

Якщо ви думаєте, що після цього схема зупинилась, то ні. Просто в липні до неї долучили представника компанії ТОВ “Гранд Консалт”.

ТОВ “Гранд Консалт” виграв ту саму область і частини, які обслуговувало до того “Актив компані”. Це ось той тендер з найвищою ціною дободачі, про який ішлось вище.

Слідством станом на січень 2024 року отримано докази, які свідчать про можливу фіктивність накладних про постачання в одну військову частину продуктів харчування від ТОВ “Гранд Консалт” на суму, яка перевищує 3 645 000 гривень, та від ТОВ “Актив Компані” на суму, яка перевищує 1 400 000 грн.

У грудні 2023 – січні 2024 ДБР оголосило підозри фігурантам схеми. До них застосували домашній арешт. Керівництво обох компаній Глиняної це ніяк не зачепило. Не кажучи вже про саму очільницю групи.

Більше того, у квітні суди зняли арешт і з одного з арештованих.

Хоча слідство наполягало, що володіє доказами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Серед них:

-рапорт оперуповноваженого 2 сектору 2 відділу ГВ “Д” УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 02.03.2023 щодо неправомірних дій окремих військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 , які діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарської діяльності, в умовах воєнного стану, здійснюють фіктивні операції під час придбання продуктів харчування для потреб військової частини, а також здійснюють незаконну реалізацію паливно-мастильних матеріалів невстановленим фізичним та юридичним особам;

-листи ДВКР СБУ від 28.03.2023 та від 10.04.2023 стосовно неправомірних дій військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 , які здійснюють реалізацію продуктів харчування на території м. Васильків;

-протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які містять відомості щодо неправомірних дій солдата ОСОБА_6 (у тому числі протоколи від 03.10.2023, 04.10.2023 та від 20.07.2023), з яких вбачається, що вона спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час особами здійснює “заощадження” продуктів харчування, які містяться на продовольчому складі військової частини НОМЕР_1 , а на отримані залишки продуктів підписує фіктивні первинні бухгалтерські документи про їх поставку у військову частину, а частину збуває стороннім особам;

-показання старшого о/у ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 від 19.04.2023 стосовно неправомірних дій окремих військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 та суб`єктів господарської діяльності; показаннями свідка ОСОБА_13 від 18.11.2023, згідно яких ОСОБА_5 причетний до вчинення кримінального правопорушення та отримує за вчинення протиправних дій відсоток від незаконно здобутих грошових коштів;

-протокол огляду від 18.03.2024 під час якого оглянуто файли (комп`ютерні дані), отримані під час огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_14 , та виявлено переписку між ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , а також листування між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 щодо виготовлення фіктивних накладних;

-протоколами тимчасових доступів до документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку, з яких вбачається, що абонентські номери, які використовують ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у час вчинення даного злочину неодноразово мали з`єднання;

-протоколом огляду від 18.11.2023, згідно з яким ОСОБА_13 добровільно видав грошові кошти у розмірі 50 тис. грн, які йому надав ОСОБА_7 як винагороду за облікування у військовій частині НОМЕР_1 фіктивних накладних (ось для чого в тому числі потрібні ті гроші з багажнику. Самі начпроди визнають, що деякі їхні колеги не перестали брати гроші за фіктивні поставки і зараз) ;

; -протоколом огляду від 25.10.2023, під час якого оглянуто поштове відправлення від ТОВ “Міт Мікс”, в якому містяться в тому числі фіктивні первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні) з підписами та печатками ТОВ “Гранд Консалт”, але без підписів представників військової частини НОМЕР_1 ; протокол огляду від 21.11.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Крім того, Печерський і апеляційний суд відмовилися вилучити телефон “Redmi”, який фігурував у цій справі. Можна тільки уявити, скільки доказів при цьому зникло. (Офтоп: недавно НАБУ намагалось провести обшуки в одного з предствників МО у справі про фортифікації. На жаль, детективи помилились квартирою і за цей час потенційний підозрюваний несподівано загубив телефон).

Водночас суди таки дозволили вилучення комп`ютерних систем або їхніх частин, які містять бази даних програм (1С, ВАГ тощо) для ведення бухгалтерського обліку у ТОВ “Гранд Консалт”, ТОВ “Актив Компані”, ТОВ “МІТ МІКС”. А також трекери з машин останньої компанії.

Крім цього провадження ДБР є провадження БЕБ, в рамках якого було вилучено всю документацію по договорах Міноборони щодо придбання харчів за 2022 рік.

Слідчі вивчають дії ТОВ “ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС” (код 36313601), ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ” (код 42239070), ТОВ “ДНІПРО РІВЕР ГРУП” (код 40464816), ТОВ “МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2” (код 41744450), ТОВ “ЯРД КОМПАНІ” (код 44811875), ТОВ “АРВІН ПРО” (код 44792224) та їхню змову зі співробітниками МОУ.

Під час досудового розслідування накладено арешт на 3591 добових польових наборів продуктів (це ті самі сухпаї, які відомі через справу проти колишнього чиновника КСЛ Козловського).

Так а до чого тут нещасний “Мітпром”, спитаєте ви?

До того, що в інформації про затримання бухгалтера БЕБ як мінімум згадує компанію, що звинуватила його в зриві роботи.

А з компаній, що постачає щось Міноборони в ті дні звинувачував БЕБ лише “Мітпром”.

За власниками там не проглядається Глиняна.

Але. Якщо відкрити останній лот, який виграв “Міт пром” і подивитись документи на потужності, то виявиться, що вони знаходяться в Білоцерківському районі, місті Узин, на вулиці Заводська 23 А.

Там же прописане ТОВ “Міт мікс”, кінцевим власником якого є Назарій Березюк (судячи з усього – онук Глиняної). А керівником компанії є Ціліцька Людмила. Вона ж очолювала одне з найперших підприємств Глиняної – “Візит”. Власне сам “Візит” теж зареєстрований за цією адресою (він то і виробляє ті самі консерви, які група Глиняної постачає). Там же прописана і “Преміум компані” – колишня компанія постачальник.

“Міт мікс” фігурує у провадженні ДБР як компанія перевізник продуктів до військових частин.

А якщо подивитись на фото з обшуків БЕБ, то можна впізнати транспортний двір на Заводській.





Подумаєш, скажете ви, компанія, яка виграла тендерів на майже 4 мільярди гривень орендує приміщення. Але вона орендує потужність. Ну так, можна просто зайти з вулиці і взяти у Глиняної основний її актив в оренду. Людина все одно в Хорватії живе. За її версією навіть настільки добре, що за зароблені там гроші готелі купує. Правда, періодично сумки губить з грошима. Але то вже таке.

Втім це ще не все. Коли Громадська антикорупційна рада Міноборони аналізувала за підтримки НАКО договори на харчування, там знайшовся цікавий нюанс.

По рядку позицій ціни на продукти у договорах компанії ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ” та ТОВ “МІТ ПРОМ” збігаються до копійки (договори зимового періоду), а саме на:

картоплю свіжу;

маслини без кісточки;

оливки без кісточки;

перець стручковий свіжий червоний;

цибуля зелена свіжа;

картопля пізня;

капуста червоноголова свіжа;

свинина, печінка заморожена;

свинина, печінка охолоджена;

яловичина, печінка заморожена;

М’ясні субпродукти другої категорії;

Телятина (все);

М’ясо кролика, тушка охолоджена;

Камбала заморожена тощо.

ДБР, БЕБ та інші правоохоронці могли б ще довго бігати за частинами та збирати докази, як у військових на третину зменшують кількість тарілки, а потім підписують з компанією фіктивні накладні. Лише за кілька місяців в одній частині так були вкрадені кілька мільйонів. Але затримана БЕБ автівка за раз показала, які обсяги кешу крутяться на цьому ринку.

Чому компанії продовжують махлювати навіть після того, як Міноборони встановило обмеження на ціни, а прийом заявок перейняв на себе ДОТ, можна прочитати тут.

З наступного року ДОТ планує запустити реформований варіант закупівель, щоб залучати більше безпосередніх виробників. І залишається сподіватись, що на дорозі цього процесу не виникне черговий заступник міністра та КСЛ, які загальмують всі процеси. Як це сталось минулого року.

Автор: Тетяна Ніколаєнко

Джерело: Цензор. НЕТ