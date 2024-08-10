Історії колишніх в’язнів, які пішли у лави ЗСУ для спротиву окупантам: “Коли я одягнув цю форму, в мене мурашки пішли по тілу”

Колишні в’язні, військові на позивні “Ювелір” та “Коса”, два роки чекали на ухвалення закону про мобілізацію ув’язнених. Три місяці тому вони відбували покарання за ґратами. Нині ж чоловіки боронять країну на Покровському напрямку у лавах 47-ї окремої механізованої бригади, яка брала участь у звільненні села Роботине Запорізької області, пише Суспільне.

“Ювелір” — колишній в’язень, вже три місяці боронить країну у складі 47 окремої механізованої бригади. Розповідає, двічі відбував покарання за грабіж. Востаннє його засудили торік. Каже, потрапити до лав ЗСУ намагався тричі:

Суспільне Запоріжжя

“Моя мрія — бути військовою людиною. Мати в мене теж воює. Вона бойовий медик. Не було можливості такої, не забирали, тому що є пляма на все життя. Але зараз така можливість є. Я йшов до цього, і коли я одягнув цю форму, в мене мурашки пішли по тілу”.

скрин з відео 47 ОМБР

Побратим “Ювеліра” на позивний “Коса”, відбував покарання за розбійний напад. Чоловік розповів, що суд призначив йому дев’ять з половиною років за ґратами. Через понад чотири — “Коса” став військовим. За його словами, на ухвалення закону про мобілізацію ув’язнених чекав два роки:

Суспільне Запоріжжя

“В мене була мотивація, те, що ми побачили при повномасштабному вторгненні. Що росіяни почали ракети запускати по цивільних об’єктах, по інфраструктурі, по будинках, по лікарнях”.

Військові кажуть, нині стримують армію РФ на Покровському напрямку. Під час одного з боїв “Коса” дістав осколкове поранення:

скрин з відео 47 ОМБР

“Залетіло в шосте ребро, відрикошетило в печінку. При тому я винімав побратимів з мінометного обстрілу. Я за себе не думав, я думав, як врятувати хлопцям життя, і мені це вдалося”.

Головний сержант батальйону на позивний “Кит” каже, навчання новобранці проходили під керівництвом інструкторів бригади. Найскладніше було переналаштувати хлопців на правила військової служби:

Суспільне Запоріжжя

“Складно, але це виклик, який треба, прийняти. Тим паче, що вони добровольці, вони бажають служити, воювати. Вони розуміють, що це війна, стріляють, і завдають втрат російським військовим у великій кількості”.

скрин з відео 47 ОМБР

Бойове злагодження військові пройшли з легкістю, каже “Кит”:

“Минуле не має значення, коли ти на війні. Яка різниця, що було в минулому, є тільки теперішнє і майбутнє. Лаконічно дати людям розуміння, що треба робити все колективно, і вони розуміють колективну відповідальність”.

Що відомо про колишніх українських в’язнів, які стали до лав армії

8 травня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених. Його зареєстрували у ВРУ 13 березня та підтримали у першому читанні 10 квітня.

Ув’язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років.

Не можуть бути мобілізовані ув’язнені за злочини:

проти основ національної безпеки України

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане зі зґвалтуванням

сексуальне насильство (статті 152-156/1)

засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп’яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку

ті, хто посягав на життя правоохоронців

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення

ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, завдяки такій мобілізації до лав армії можливо долучити “десять-двадцять тисяч” колишніх ув’язнених. У травні 2024 року 4300 в’язнів виявили бажання стати на захист України. Окрім цього, у структурі ЗСУ планувалося створити окремі підрозділи зі звільнених ув’язнених.

Автор: Карина Галунова, Поліна Снєжина

Джерело: СУСПІЛЬНЕ