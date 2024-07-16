Як воюють у лавах ЗСУ мобілізовані колишні ув’язнені

Засуджені, яких звільнили з місць відбування покарання для захисту України, демонструють успіх на полі бою. У травні Рада дозволила застосовувати до ув’язнених умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом.

В експертному середовищі немає солідарності щодо того, наскільки вдалою була ця ідея, а рекрутери не одностайні у судженні, що краще – створювати з них окремі формування чи розсіювати серед решти військовослужбовців. Розбирались у виданні “Апостроф“

У травні цього року український президент підписав закон, який дозволяє умовно-дострокове звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їхньої участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності. Проте не всі за бажанням можуть звільнитися від відбування покарання і стати солдатами.

Так, умовно-дострокове звільнення для участі у бойових діях не застосовується до осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України; за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням чи сексуальним насильством; за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; за тероризм, ДТП зі смертельним наслідком, вчинену під впливом наркотиків чи алкоголю.

Також діє умова, що до завершення терміну покарання має залишатися не більше трьох років. Крім того, ув’язнені повинні пройти ВЛК.

Станом на середину травня в українських тюрмах перебував 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок.

Якщо відмінусувати 4 тис. засуджених, в яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатиту, туберкульозу, то потенційно до лав ЗСУ можна призвати близько 20 тис. засуджених. Проте якась частина не захоче, а хтось не пройде відбір.

Здоров’я, патріотизм, дисципліна: чому беруть не всіх

Загалом на початок липня були звільнені з-під варти та направлені до військових частин понад 3 тис. колишніх ув’язнених, хоча до прийняття закону охочих скористатися можливостями закону було близько 5 тисяч. За словами очільника Мін’юсту, близько пів тисячі вже відмовили через незадовільний стан здоров’я. Крім того, не всі проходять співбесіди з командирами. “Там доволі жорсткий профвідбір. Перевірка лояльності, щоб людина не використовувала підписання контракту як спосіб втечі з місця позбавлення волі”, – каже “Апострофу” військовий експерт Олег Жданов.

Крім того, на відміну від РФ, де керівництво держави фактично звільняє з-під варти й посилає на смерть, українське військо потребує патріотів. “В РФ 57 колоній спустошили. Особливо в Бахмуті Пригожин не рахував втрати, – продовжує Жданов. – На відміну від Росії, ми не женемо в’язнів на російські кулемети, як гарматне мʼясо. Ми намагаємося зробити з них військовослужбовців”.

Крім того, командири розраховують на певну дисципліну. Скептично до залучення колишніх ув’язнених до лав ЗСУ ставиться військовий експерт, полковник ЗСУ, колишній речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов.

“Мав досвід служби в підрозділах, де більшість громадян до призову в ЗС мали проблеми із законом. Йдеться про спецчастини, які були ще на початку нашої незалежності до 97-го року. Мій досвід негативний – у сенсі організації служби, готовності підпорядковуватись відповідних нормам та правилам були певні складнощі й труднощі. До того ж субкультура, яку такі категорії військовослужбовців внесли в армійське середовище, погана”, – розповів співрозмовник виданню.

Проте поки що українське командування відзначає позитивні кейси.

Ідейні, вмотивовані: як проявляють себе колишні ув’язнені

Ще в травні представники 1-го окремого штурмового батальйону “Да Вінчі” почали вербувати добровольців у тюрмах. “Наші з*ки на п’ять порядків більш ідейні, ніж паскудний “Вагнер”, – прокоментував офіцер батальйону Дмитро Савченко.

Батальйони, сформовані з колишніх ув’язнених вже демонструють певні успіхи на передовій. Днями пресслужба 47 ОМБр показала відео, як бійці “Шквалу”, спецбатальйону у межах 47 окремої механізованої бригади “Ма́ґура”, вибили ворога з посадки на Покровському напрямку. Бійці “Шквалу” десантувалися та відпрацювали по російській піхоті, зайнявши позиції. Ці хлопці пройшли жорсткий відбір.

“Наш рекрутинговий відділ до відбору підійшов дуже відповідально, а тому співбесіду пройшов кожен з колишніх увʼязнених… Ці чоловіки вмотивовані та з першого дня рвалися в бій”, – прокоментували в пресслужбі 47 ОМБр.

Окремий батальйон зі звільнених з місць відбування покарань “Характерники” сформовано у межах 24 окремої механізованої бригаду імені короля Данила. На початку липня вони прийняли Військову присягу. “Серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом”, – сказано в telegram-каналі 24 ОМБр.

Спецпідрозділ із колишніх ув’язнених створять у 5-й окремій штурмовій бригаді.

Але не всі бригади створюватимуть окремі формування із громадян, звільнених з місць відбування покарань. Так, у 3-й окремій штурмовій бригаді планують їх інтегрувати в підрозділи.

Автор: Євгенія Давиденко

Джерело: Апостроф