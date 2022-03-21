Как в Украине судят предателей?

18 марта в разных городах россии и в оккупированном Крыму состоялось «празднование» восьмой годовщины российской аннексии полуострова. Крупнейший концерт под лозунгом «Крымская весна вместе навсегда» прошел в Москве на стадионе «Лужники». В нем принял участие путин.

В издании hromadske напоминают про тех военных и правоохранителей, которые помогали захватить полуостров и перешли на сторону врага еще до начала полномасштабной войны россии против Украины.

Этот материал журналисты издания готовили еще до полномасштабного вторжения россии. Сейчас его автор Виктория Рощина вероятно находится в плену у российских оккупантов.

Предатель или нет — вот в чем вопрос

16 декабря в Оболонском суде Киева должно было состояться рассмотрение дела бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины Тараса Синичака. В январе 2017-го его приговорили к 8 годам лишения свободы за государственную измену и дезертирство. Но через год апелляционный суд приговор отменил, поэтому дело повторно рассматривают и по сей день. Сам Синичак не за решеткой, а под «личным обязательством», приходит на рассмотрение своего дела в суде.

Тарас Синичак Фото:УНИАН / Вячеслав Ратынский

По данным следствия, весной 2014 года, когда российские солдаты захватили крымский санаторий «Судак», где располагалась одна из воинских частей ВСУ, Синичак перешел на сторону Российской Федерации. «Приступил к фактическому исполнению обязанностей по должности заместителя начальника центра по медицинской части — начальника медицинской части Центра “Судак”, который был реорганизован оккупационными властями в Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации “Центральный спортивный клуб Армии”. Он организовывал проведение реабилитационных мероприятий с военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, а также предоставление другой медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в обвинении Синичаку. Кроме того, следствием установлено, что он получил паспорт гражданина России. Синичака задержали в 2016 году, когда он переехал из Крыма в Херсонскую область. Своей вины он не признал. Заявлял, что в марте 2014-го пытался уволиться со службы — подал рапорт, а также лично приезжал в Киев, но встретиться с руководством не смог. По его словам, весной 2014-го он остался работать в санатории «Судак» как гражданское лицо и участия в подрывной деятельности против Украины не принимал. «Нет там никакой измены, это все надумано ради показателей», — коротко сказал нам один из адвокатов Тараса Синичака Ярослав Зейкан.

Задержание Валерия Шайтанова. Фото:СБУ

Дезертир — государственный изменник? За восемь лет войны по статье уголовного кодекса «Дезертирство» было зарегистрировано 3754 уголовных производства — такие данные в ответ на наш запрос предоставили в Офисе генерального прокурора. По тысяче производств — в 2014 и 2015 годах. Не все они об оккупации или предательстве Родины. В статистику попадают и дела, не связанные с переходом на сторону неприятеля. Например, когда солдат без разрешения покинул воинскую часть. «Согласно информации ГСА (Государственная судебная администрация, — ред.), в 2014-2017 годах судебная власть не вела отдельной статистики дел по статье 408. В 2018 году по делам по статье “Дезертирство” было вынесено 242 приговора (необязательно обвинительных), в 2019 — 241, в 2020 — 152», — говорит руководитель «Медийной инициативы по правам человека» Ольга Решетилова. Она отмечает: если говорить о военных дезертирах, предавших Украину или способствовавших оккупации, то «в комплекте» к 408 статье уголовного кодекса «Дезертирство» идет 111 статья — «Государственная измена».

Дикий восток предателя Дикого Еще один обвиняемый в государственной измене и дезертирстве — бывший милиционер Алексей Дикой. Весной 2014 года его назначили на должность начальника Управления по борьбе с организованной преступностью Донецкой области. Но он перешел на сторону «ДНР» — возглавил так называемое «министерство внутренних дел».

Алексей Дикой

Российские СМИ рассказывали, что Дикой — конкурент самопровозглашенного «главы ДНР» Дениса Пушилина. Именно Дикой руководил захватом административных зданий Донецка, в частности, областной прокуратуры. А в августе 2014-го организовал в Донецке «марш пленных», когда по улицам вели задержанных украинских военных, а толпа выкрикивала проклятия и бросала в них мусор. Дикого часто видели на базе Василия Евдокимова («Ленина») — одного из создателей донецкой пыточной тюрьмы «Изоляция». Сам же Дикой, по словам украинских пленных, создал свое «королевство» в поселке Седово. Большинство его охранников якобы были из подконтрольных ему военизированных формирований СОБР и «Тайфун». Кроме того, российская пресса писала, что Дикой крышевал наркоторговлю на оккупированной территории и отжимал предприятия. А террорист Игорь Гиркин в одном из своих интервью рассказывал, что у Дикого наркотическая зависимость. В 2017 году в российских СМИ появилась информация о задержании Дикого и его команды и отправке их под домашний арест. В том же году украинский суд заочно приговорил Алексея Дикого к 12 годам лишения свободы.

От главы украинской полиции — до главы администрации «ДНР» Kоллега Дикого, бывший начальник отдела полиции Мариуполя Олег Моргун заочно приговорен украинским судом к 11 годам лишения свободы. По данным следствия, весной 2014 года Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители так называемой «ДНР» Кузьменко и Борисов («Чечен») в захваченном на то время здании УБОП Донецкой области.

Олег Моргун

Следствие считает, что Моргун не сделал ничего, чтобы освободить захваченное здание и задержать членов террористической организации, чем умышленно нарушил присягу. Ему инкриминировали превышение власти и участие в террористической организации. В настоящее время Олег Моргун занимает должность «главы администрации Новоазовского района ДНР».

Следователь из пыточной тюрьмы «Изоляция» Бывшего сотрудника Донецкой СБУ Евгения Косяка задержали в августе 2015 года, предположительно при передаче материалов с ограниченным доступом сотруднику «министерства государственной безопасности ДНР». В мае 2016 года Косяка приговорены к 5 годам лишения свободы по статьям «Дезертирство» и «Создание террористической организации или участие в ней». Одним из ключевых свидетелей был тот самый бывший сотрудник «МГБ ДНР», которому Косяк через доверенное лицо передавал флешку. Мужчина якобы работал в «ДНР» под прикрытием и даже похищал для наших правоохранителей важную информацию.

Евгений Косяк

«Я скопировал себе эту флешку. Там были украденные у СБУ дела, какой-то обвинительный акт. Я слышал от “МГБ”, что он типа хочет работать, а на самом деле выполняет задание. Красиво, конечно, ничего не скажешь. У него там трехкомнатная квартира была, куча всяческой недвижимости. Для него это было большей ценностью, чем служебный долг. Полезное животное», — рассказал нам свидетель по делу. Мужчина возмущается, что Косяка не осудили по статье «Государственная измена» и не конфисковали имущество. «Косяк был с убеждениями или перевербован, потому что 90% сотрудников СБУ в Донецкой области были перевербованные или просто латентные шпионы. Но, с другой стороны, — убеждения убеждениями, а потом уже некуда деваться», — говорит бывший пленный «ДНР» Валерий Соколов. Евгений Косяк допрашивал его в тюрьме «Изоляция». В сентябре 2016-го Косяка обменяли на волонтера Владимира Жемчугова и сотрудника ООН Юрия Супруна. А уже в декабре того же года в СМИ появилась информация о подрыве его автомобиля в Донецке. Косяк остался без ног, но выжил. «Награда нашла своего героя», — прокомментировал подрыв экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Где сейчас Косяк, доподлинно неизвестно, но бывшие пленные, находившиеся на территории «ДНР» до 2019 года, вспоминают его, как действующего следователя «МГБ ДНР».

Вслед за Януковичем «Дезертирство» и «госизмену» инкриминировали и бывшему командующему Военно-морскими силами Украины Юрию Ильину. 19 февраля 2014 года тогдашний президент Янукович уволил Ильина с должности командующего и назначил его начальником Генерального штаба.

Юрий Ильин. Фото: Министерство обороны Украины

После побега Януковича Ильин продолжал издавать приказы, склонял к предательству своих подчиненных, называл и.о. президента Александра Турчинова нелегитимным и не признавал указ о своем увольнении. Впоследствии он скрылся из Украины. Позже даже пытался защищать в украинском суде честь и достоинство и требовал компенсации от украинских властей, но безуспешно. По последней информации, Ильин скрывается в России.

Контр-адмирал, предатель, охранник гостиницы На сайте Военно-Морских сил ВСУ в разделе «Предатели» можно найти информацию и о бывшем начальнике штаба ВМС Украины контр-адмирале Дмитрии Шакуро. Его в Украине заочно судят за дезертирство и государственную измену. Дело рассматривает Подольский районный суд. По данным следствия, Шакуро после начала оккупации Крыма перешел на военную службу к россиянам и был заместителем командующего Каспийской флотилией ВМС РФ.

Дмитрий Шакуро

«Я думаю, что Шакуро завербовали спецслужбы Российской Федерации. 2 марта он вместе с Березовским (контр-адмирал ВМС Украины в 2012-2014 годах, 20 апреля 2014 указом Путина назначен заместителем командующего Черноморским флотом России, — ред.) был в штабе ЧФ РФ. 28 февраля, как говорит военные, он ушел “на больничку”», — говорил в прошлом году в комментарии «Радио Свобода» Сергей Гайдук, командующий украинским флотом в 2014-2016 годах. Шакуро «по состоянию здоровья» из рядов российской флотилии уволили. По последней информации, он работает начальником охраны в одной из гостиниц Севастополя. Заочно судят и бывшего главу Севастопольского управления СБУ Петра Зиму. Он был одним из первых украинских силовиков, переведшихся на службу в Россию. Несмотря на то, что в феврале 2014 года Зима официально еще служил в Украине, на практике он активно способствовал российским силовикам в аннексировании Крыма. В начале марта Сергей Аксенов назначил Зиму начальником «Крымского управления СБУ», а вскоре его повысили по службе и перевели в Москву. Там Зима помогал формировать «органы госбезопасности» в самопровозглашенных «республиках». «Есть большая разница между теми рядовыми военными и младшим офицерским составом, которые остались в Крыму по семейным обстоятельствам или каким-либо личным причинам, и высшим командованием, которые перешли на сторону врага, сознательно подстрекали подчиненных или своим примером побуждали их к сотрудничеству с агрессором. Вот над последними мы должны видеть громкие открытые судебные процессы с публичными обсуждениями представленных прокуратурой доказательств. Это была бы настоящая сатисфакция для украинских военных и их семей и хороший предохранитель на будущее», — считает правозащитница Ольга Решетилова.

Не совсем «дезертиры» Дезертиров, совершивших преступления после 2015 года, правозащитники выделяют в отдельную группу. «После начала боевых действий причиной дезертирства часто становился банальный страх или посттравматическое расстройство военнослужащих после интенсивных обстрелов или боев», — говорит руководитель «Медийной инициативы за права человека» (МИПЧ) Ольга Решетилова. Кроме того, среди подозреваемых в дезертирстве есть и те, местонахождение которых установить не удалось. «Так, в 2018 году во время заступления на позицию у Майорска пропал солдат 24-й бригады Юрий Дьяченко. Бригада не стала разбираться и записала его в дезертиры, прокуратура возбудила дело. Родные написали заявление об исчезновении. Но, в сущности, Юрия никто не искал. Только после “большого освобождения” заложников в декабре 2019 года МИПЧ от освобожденных стало известно, что Юрий находится в плену “ДНР”», — говорит следившая за делом Ольга Решетилова. Как рассказывал сам Дьяченко, его похитили на линии разграничения и с мешком на голове увезли в плен на оккупированную территорию.

Юрий Дьяченко Владислав Локтионов

Похожая история произошла с бывшим бойцом луганской 92-й механизированной бригады Владиславом Локтионовым. В 2016-м он попал в плен к боевикам «ЛНР», в котором провел около двух лет. Когда Локтионов был освобожден из плена, украинские органы возбудили против него уголовное дело. Впрочем, Локтионов в суде настаивал, что самовольно воинскую часть не покидал и пытался получить финансовую компенсацию за время, проведенное в плену. В то же время, военное руководство отвергало версию бывшего военнослужащего, отмечая, что во время несения службы он покинул часть самовольно и переплыл реку на сторону противника. Судебный процесс Локтионов выиграл. В 2019 году вернулся на службу. В июле того же года погиб от осколочных ранений во время выполнения боевого задания в районе оккупированной Горловки Донецкой области.

«Крот» Шайтанов Весной 2020 года СБУ заявила о задержании генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Он якобы был завербован Федеральной службой безопасности России. Шайтанову предъявлено подозрение в государственной измене и подготовке терактов. В СБУ заявили, что он по заказу сотрудника ФСБ Игоря Егорова планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Шайтанов якобы нашел киллера и даже получил от заказчика аванс в 20 тысяч долларов. Всего за голову Осмаева Егоров должен был заплатить 200 тысяч долларов.

Валерий Шайтанов. Фото:СБУ

Впрочем, «киллер» Иван Лукашевич, которого нанял Шайтанов, пошел в СБУ и «слил» информацию службистам. Те инсценировали убийство Осмаева. Лукашевич сделал фото убитого на телефон и при встрече отдал телефон Валерию Шайтанову. Его задержали в тот же день. Телефон с фотографиями «выполненной работы» изъяли. Нам удалось пообщаться с Иваном Лукашевичем. У него нет никаких сомнений, что Шайтанов работал на Россию. Говорит, что многие доказательства следствие пока не обнародовало. «Мы никогда не форсировали события, старались максимально осторожно изучить всю их организацию: агентуру, задачи, которые ставила им ФСБ, средства передачи информации, связи, контакты с другими лицами. В общей сложности документирование длилось около шести месяцев», — говорит Лукашевич. Кроме того, Лукашевич заверил, что накануне задержания генерала готовилась международная операция. «Да, основную работу проделало именно 5 управление Департамента контрразведки (ДКР), но при активной помощи дружественных спецслужб. Невозможно группе офицеров ДКР СБУ просто так выехать в Германию или Францию, не согласовав все аспекты с соответствующими спецслужбами этих стран», — добавляет Лукашевич. Он также отмечает, что руководство немецких спецслужб перед началом активной фазы операции выставило условие СБУ о гарантиях безопасности для свидетеля и группы офицеров ДКР, задействованных при ее проведении. «Они хорошо понимали, с какими моральными уродами мы имеем дело», — говорит свидетель. Сотрудника ФСБ Игоря Егорова, по его словам, должны были задержать в Германии во время передачи денег за убийство Осмаева. Но якобы из-за ковида Егоров в Германию не приехал. Сейчас материалы по Игорю Егорову выделены в отдельное производство. Сам Валерий Шайтанов нам в комментарии заявлял, что его подставили. Инкриминируемых обвинений он не признает.

Без приговоров «Вынесение обвинительных приговоров в этих делах, пусть даже заочное, имеет большое символическое значение для действующих военнослужащих, которые должны понимать, что присяга народу Украины — это не пустой звук, за ее нарушением стоит и общественное осуждение, и уголовная ответственность», — говорит правозащитница Ольга Решетилова. Но возбужденных дел много, а вот с приговорами проблема. Суды годами рассматривают дела по статьям «Дезертирство» и «Государственная измена». Эту проблему решили бы специальные военные суды. Но пока их в Украине нет.

Автор: Виктория Рощина; hromadske