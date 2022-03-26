Медальный зачет: еще одно доказательство действительных потерь русских за первую неделю боевых действий в Украине

С началом активной фазы боевых действий против Украины 24 февраля 2022 года обыденностью для российских региональных и федеральных СМИ стали сообщения о похоронах военных. В первые дни «спецоперации» в российском информационном пространстве стояла полная тишина – и это можно очень просто объяснить.

Для первых похорон погибших сначала нужно привезти в Россию, оформить, доставить на место захоронения, и на это уходит несколько дней. При этом Россия либо не желает, либо не успевает забирать все тела. Логистические проблемы с доставкой “груза 200” в ВС РФ такие же, как и с тыловым обеспечением передовых сил вторжения, поэтому в российской прессе новости о погибших россиянах появляются со значительным опозданием, и о потерях первых дней полномасштабной войны становится известно только сейчас. В этой публикации международное волонтерское сообщество InformNapalm приводит OSINT-пример, который помогает оценить, соответствует ли статистика потерь ВС РФ действительности. Поможет нам в этом «медальный зачет».



Потери россиян в первую неделю

В первые же дни Украина сообщала о тысячах убитых россиян. Россияне молчали о потерях вплоть до 2 марта – в этот день МО РФ впервые (и пока в последний раз) официально отчиталось о потерях: 498 убито, 1597 ранено. Здесь необходима ремарка. Представитель МО РФ Конашенков говорит о потерях российской армии и частей, подотчетных Министерству обороны нападения РФ. Но в войне против Украины участвует также Росгвардия, входящая в сферу подчинения МВД. А спецназовцы из подразделений «Альфа» или «Вымпел» и российские пограничники – это ФСБ РФ. Потери по этим ведомствам пока не называют вообще.

Итак, вернемся во 2 марта. Тогда Украина заявила о российских потерях на уровне 5840 человек. Фактически это потери за первую неделю войны. Эти цифры очень не понравились даже российским либералам, которые начали всячески критиковать украинские официальные сообщения.

В последние недели мы анализируем российскую региональную печать и социальные сети. Мы просмотрели сотни новостей о похоронах, сотни видео из госпиталей и тысячи сообщений в социальных сетях. Что мы увидели?

Ваня, тебе медаль или орден?

Четко прослеживается принцип награждения военных, участвующих в войне с Украиной: все погибшие получают посмертно орден Мужества, среди выживших эта награда вручается тяжело раненым старшим офицерам и отдельным военным, но это единичные случаи. В основном орден Мужества сейчас стал посмертной наградой.

Отдельные высшие офицеры за тяжелые ранения или посмертно получают Звезду Героя России. Так, награду получил раненый при штурме Каховки командир 11-й гв. ДШБр ВДВ Денис Шишов – его «подвиг» состоялся 25 февраля, а новости о награждении появились только через две недели. Цитируем:

«Десантник из Бурятии с ранением в голову отразил семь атак противника во время спецоперации по защите Донбасса».

Действительно, только раненый в голову человек будет защищать Донбасс под Каховкой.

Уничтоженный в Украине командир 331-го костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев получил Звезду Героя посмертно.

Младшие офицеры и солдаты получают награды попроще: раненые военные могут рассчитывать на медаль «За отвагу» (копия советской награды) – это можно увидеть практически на всех видео из госпиталей.

Вот Шойгу в госпитале раздает награды:

Вот награды раздает заместитель Шойгу:

Вот Золотов награждает росгвардейцев:

Таким образом, за ранение российскому военному светит всего лишь медаль, орден Мужества получают очень редко.

При награждении бывают и курьезы: так, раненым бойцам Росгвардии губернатор Подмосковья вручил знак (даже не орден и не медаль!) Московской области с пафосным названием «За доблесть и мужество».

Это не государственная и не ведомственная награда, а просто цветной значок с бантом, полученный из рук местных властей.

Орден Мужества (посмертно)

Как оценить количество выданных наград? Часть российских солдат и журналистов выкладывает фотографии наградных документов, где можно рассмотреть номер награды и день подписания приказа о награждении.

Типичный некролог российского военного после посещения Украины выглядит примерно так:

Отметим, что этот орден, выданный по приказу от 3 марта, имеет номер 78487.

А вот еще посмертные ордена Мужества за 3 марта. У этого – номер 78546 (ссылка на ВК-страницу):

Рудаченко, номер 83281 (ссылка на статью в МК):

Сразу бросается в глаза тот факт, что много наград выданы по указу президента РФ, подписанному 3 марта, примерно через неделю после начала полномасштабной войны против Украины. Таким образом, в список награжденных попали погибшие в первые дни. И именно 3 марта россияне в первый и пока в последний раз услышали о своих потерях.

Самый маленький номер посмертного ордена Мужества по приказу от 3 марта 2022 года, который мы смогли найти, равен 78487.

Максимальный номер – 83281.

Разница между этими цифрами – 4794 ордена. Это очень общая оценка, ведь каждый день мы находим новые номера, и эти показатели будут корректироваться в сторону увеличения. Большинство наград от 3 марта выдано посмертно, потому что за обычное ранение, как правило, вручают только медаль «За отвагу». Таким образом, число выписанных посмертно наград примерно совпадает с данными о потерях россиян в первые дни войны, которые публикует Украина.

Как строится нумерация российских наград

После начала войны на Донбассе с 2014 года нумерация орденов Мужества колебалась в диапазоне 70xxx…77xxx – мы неоднократно писали о награждении этим орденом за участие в войне на Донбассе. Самый большой номер, который мы встречали до этого, был равен 77741.

Мы исходим из того, что нумерация орденов Мужества с начала полномасштабной войны начинается от номеров больше 78ххх. Но, как показывают наши OSINT-расследования, нумерация наград за первые дни войны уже перевалила за 83 тысячи.

Орден Мужества выдают и гражданским лицам, например за подвиги на пожарах, народным артистам или ученым, но это единичные случаи. В большинстве своем этот орден – типичная военная награда, частота выдачи которой коррелирует с военными действиями: Чечня, Сирия, Крым и Донбасс в 2014 году и т.п.

Бывают случаи, когда награда с меньшим номером выписывается более поздним приказом – возможно, в этом случае речь идет о награждении пропавших без вести, которые затем официально были признаны погибшими. Также встречаются награды с большим номером, присвоенные по более раннему приказу, но это также единичные случаи, возможно, связанные с тем, что какие-то ведомства резервируют номерные слоты для награждений. Как правило, номера наград растут.

Во время Первой чеченской войны и до конца 90-х нумерация орденов находилась в пределах от 0 до 30000. Вторая Чеченская и период до захвата Крыма и войны на Донбассе – номера от 30000 до 60000. Украинская кампания – номера, начинающиеся с 7xxxx.

И в этом ряду явно выделяется массовое награждение от 3 марта, когда «медалистами» стали посмертно тысячи россиян.

Что ж, украинская армия вручит орден Мужества (посмертно) каждому русскому оккупанту!

Публикацию подготовил Антон Павлушко специально для InformNapalm