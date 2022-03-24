«Вооруженные силы в России – это профанация и большой обман». Бывший офицер и военкор ТАСС рассказал – о боеспособности армии РФ

В последние дни в России все чаще появляются новости о том, как разные журналисты в знак протеста уходят из российских государственных СМИ. Одним из таких журналистов стал Глеб Ирисов, военный корреспондент агентства ТАСС и бывший офицер российской армии.

После начала войны в Украине он заявил, что «не хочет иметь ничего общего не то что с государственной структурой, с государственными СМИ, но и в целом с нашим государством», и подчеркнул, что его не удивляет провал российских войск в Украине: «Уровень подготовки, уровень обеспечения безопасности высшего командного состава – все это оставляет желать лучшего».

– Вы уволились из ТАСС после начала вторжения России в Украину, так? Или решение созрело задолго до этого?

– Безусловно, уже 24 февраля я в принципе понимал, что не хочу иметь ничего общего не то что с государственной структурой, с государственными СМИ, но и в целом с нашим государством. Последние полгода редакционная политика и давление со стороны министерства обороны очень сильно выросло. После того, что я видел в нашей армии, когда там служил и позже работал военным корреспондентом в ТАСС, для меня нет ничего удивительного ни в потерях, ни в серьезных просчетах гибели старших офицеров и высших офицеров.

– Вы говорите, что для вас «нет ничего удивительного ни в потерях, ни в серьезных просчетах» российской армии в Украине. Можете пояснить, что вы имеете в виду?

– На данный момент обычные вооруженные силы в России – это во многом большая профанация и большой обман. То, что делал Шойгу со своими замами в течение последних десяти лет, было направлено на внутреннего потребителя, на создание красивого облика сильной и мощной армии, которая способна всех победить. Но на деле ее безалаберность имела колоссальный уровень.

С началом войны ничего не изменилось. Уровень подготовки, уровень обеспечения безопасности высшего командного состава – все это оставляет желать лучшего. В армии все эти годы боевая подготовка в большинстве частей осуществлялась лишь формально. На бумаге все было красиво, доклады шли наверх, что учения проводились, боеприпасы расходовались, что все замечательно. А на деле иногда даже не было этих событий как таковых: они проводились в головах у тех, кто писал отчеты.

Условия службы ужасные, питание ужасное, обмундирование в нужном объеме не выдавалось. Приходит комплект экипировки: бронежилет, разгрузка, подсумки. Ты смотришь ведомости с ценами: порядка 150 тысяч рублей за комплект, 300 тысяч рублей за комплект. А потом, например, заходишь на сайт какой-нибудь компании, которая коммерческие заказы выполняет. И у них такой же комплект стоит 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Это просто миллиарды, это такие цифры гигантские, что мне страшно представить.

А вы представьте, какая разница на какой-то серьезной военной технике? Может быть, на выставках руководству показывалась экипировка, снаряжение одного качества, а на промышленном уровне качество падало раза в три.

– Как вы оцениваете уровень планирования российской военной операции в Украине?

– С военной точки зрения происходящее – абсолютный провал. То есть они вообще не понимали, что имеют дело со страной с населением больше 30 млн человек, где спустя восемь лет Россию никто не поддерживает.

Судя по военной тактике, они искренне надеялись с ходу захватить власть в Киеве. И если посмотреть на карту боевых действий, то это абсолютно очевидно. Поэтому у них были такие огромные потери в первые дни.

Сейчас начинается немного другой тип операции, привлекаются другие методы и способы ведения войны. Но им не остается ничего, кроме как применять абсолютно негуманное вооружение. Я абсолютно точно знаю, что в Украине россияне используют все: и кассетники, и термобарические боеприпасы, и фосфор.

При этом любой хороший танк или машина (а у российской армии они далеко не хорошие и не дорогие) уничтожается обычным выстрелом из противотанкового гранатомета и противотанковой гранаты из любой подворотни. Ровно поэтому в ответ на оборону применяются бомбежки и обстрелы – чтобы просто втоптать в бетон, в землю, физически уничтожить сопротивляющихся. А на мирное население наплевать. Сейчас абсолютно очевидно, что войну в Украине ведут люди, которым абсолютно наплевать на любое население.

Автор: ; Настоящее время