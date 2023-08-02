«Нас называли ”их там нет”». Как российские олигархи поставляют российской армии наемников для убийств украинцев

Соколы от Дерипаски

У Игоря Сергиенко позывной Шершень. Воевать в Украину он приехал вагнеровцем еще в 2014-м: «Нас тогда называли “их там нет”», — вспоминает он в разговоре с «Важными историями». Потом побывал в Сирии — «участвовал во взятии Пальмиры», а в 2022 году вернулся в Украину, сперва в составе ЧВК «Редут», а сейчас — в качестве командира взвода в батальоне «Сокол».

«Сокол» — добровольческий батальон, но, как и большинство ЧВК, он является частью российских вооруженных сил (входит в 108-й десантно-штурмовой полк). Поэтому зарплата Сергиенко идет из двух источников: 200 тыс. рублей в месяц по контракту платит Министерство обороны, еще 100 тыс. — спонсор («компания ВПК», как сказано в рекламном объявлении).

«Настоящий патриот России» даже и не подозревает, кто именно его благодетель

«Мы сначала трудоустраиваем [в нашу компанию] за день до заключения контракта [с Минобороны], а потом приостанавливаем трудовой договор, и у нас появляется основание для выплаты премий своему сотруднику, который пошел на СВО. Такая схема», — рассказал рекрутер, который представился Виктором Федоровичем (журналист «Важных историй» представился ему рекрутом). Что это за спонсор, от которого, как выразился Шершень, идут «дополнительные капиталовливания», он не помнит, а Виктор Федорович не говорит.

Но телефонные номера, которые «Сокол» в своем телеграме указывает для желающих записаться на войну, принадлежат компании «Русал менеджмент». Это 100%-я дочка «Русала» — одной из крупнейших компаний России и одного из крупнейших производителей алюминия в мире, ее главным владельцем является Олег Дерипаска. «Русал менеджмент», на телефоны которой идут звонки от добровольцев, управляет «Русалом» (можно сказать, является ее генеральным директором). На нее же записан номер, который Виктор Федорович дал рекруту «Важных историй» для решения вопросов по дальнейшему трудоустройству.

Вообще-то, для своих это даже и не секрет, что наемников оформляют в компании Дерипаски. Они обсуждают это в чатах: например, доброволец «Сокола» с позывным Киев писал, что «Дерипаска устраивает личный состав “Сокола” в свои ЧОПы» (частные охранные предприятия).

Журналисты издания «Важные истории» нашли подтверждение этой схемы.

Так, Игорь Сергиенко (Шершень) с октября 2022 года — а именно тогда, по его словам, он вступил в «Сокол» — трудится в частном охранном предприятии «Руслан». В банковской выписке «Руслана», с которой ознакомились «Важные истории», прямо указывается, что компания содержит наемников: «Безвозмездная выплата денежных средств проходящему военную службу по контракту» — такая цель платежа стоит напротив ряда имен, включая Сергиенко.

ЧОП «Руслан» крепко связан с Дерипаской — в прошлом году две аффилированные с бизнесменом компании были его единственными клиентами, от которых он получил около 90 млн рублей.

ДЕРИПАСКА — НАЕМНИКАМ: КТО ПЛАТИТ ЧОП «РУСЛАН» У «Руслана» в 2022 году было два клиента — «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» заплатил почти 80 млн рублей, «Импульс» — около 12 млн рублей. «Главстрой-СПБ» — один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга, с середины 2000-х компания входила в холдинг Олега Дерипаски, пока бизнесмен в 2018 году не подпал под санкции. После этого в структуре собственности активов Дерипаски начались изменения и в 2021 году (последние доступные публично данные) конечным владельцем 91% «Главстрой СПБ» значится «Фенестрария консалтантс лимитед», зарегистрированная в Калининграде. Как утверждал министр экономики Максим Орешкин, эта компания связана с Дерипаской (представитель Дерипаски это отрицал, можно догадаться почему). «Импульс» принадлежит крупному сельхозпроизводителю «Рассвет» из Усть-Лабинского района, родины Дерипаски. В 2020 году (последние доступные публично данные) его конечным владельцем была Валентина Дерипаска, которую называют матерью бизнесмена.

Пролистывая чаты «Сокола», «Важные истории» нашли еще как минимум двух наемников, которые трудоустроены у Дерипаски. Один — Алексей Куприев, позывной Капа, в телеграме он представляется как командир батальона «Сокол-2». Капа тоже воюет с 2014 года, вот видео, где он об этом рассказывает. Другой — Владислав Оленич.

Куприев и Оленич трудоустроены в краснодарской компании «Аэротерминал», которая занимается строительством и ремонтом аэропортов в Краснодаре, Анапе и Красноярске. 70% компании принадлежит основанной Дерипаской компании «Аэродинамика» (до введения санкций против бизнесмена она называлась «Базэл аэро»). «Аэродинамика» управляет аэропортами в Сочи, Краснодаре и Анапе. Куприев и Оленич отказались разговаривать с «Важными историями».

Алексей Куприев (позывной — Капа), может, и не помнит, что работает в компании Олега Дерипаски, которая занимается аэропортами

Сам Дерипаска, как уже было сказано, находится под санкциями. Но «Русал», чьи менеджеры сейчас рекрутируют наемников на войну с Украиной, от санкций освободили после того, как Дерипаска снизил свою долю в компании ниже контрольной. В июле Европейская ассоциация алюминиевой промышленности European Aluminium в своем меморандуме отметила, что следует избегать ввода санкций против «Русала», так как он сильно интегрирован в мировую экономику.

«Русал» сообщил «Важным историям», что компания не имеет отношения к деятельности добровольческих структур и про использование ее телефонных номеров сторонними организациями ничего не знает.

Охранники от Михельсона и Тимченко

Родные уроженца Ямала Игоря Кожушко не знали, что он собирается в Украину — он позвонил им уже из центра подготовки в Мурманске. Это было 28 сентября прошлого года; уже 4 ноября незнакомый человек написал его сестре, что Кожушко погиб на войне.

Игоря Кожушко отправил на войну умирать «Новатэк» ФОТО: СЕВЕРЯНЕ.ЖИЗНЬГЕРОЯ.РФ

Семье удалось узнать, что Кожушко уходил воевать вместе с сотрудниками компании «Новатэк». Он попал в 7-ю роту печально известной 200-й мотострелковой бригады, которая, по данным The Washington Post, потеряла полтысячи человек только за три месяца с начала войны. Потеряв такое количество солдат, бригада находилась в удручающем состоянии — ей нужны были новобранцы. Часть из них составили добровольцы от «Новатэка».

Эта компания — второй после «Газпрома» производитель природного газа в России. Ее основные владельцы — миллиардеры Леонид Михельсон и друг Владимира Путина, Геннадий Тимченко, оба под санкциями. «Новатэк» санкции затронули лишь частично — власти США наложили запрет на привлечение любого финансирования компании сроком свыше 14 дней (из-за чего возникли сложности с финансированием проекта «Ямал-СПГ»). Однако в 2022 году «Новатэк» только увеличил поставки сжиженного газа в Европу и, по расчетам Reuters, скоро может обогнать по этому показателю «Газпром».

В «Новатэке» с наемниками устроено, как в «Русале». Один из добровольцев поделился с «Важными историями» телефоном своего новатэковского рекрутера. Номер принадлежит Андрею Васильеву — генеральному директору ЧОП «Сатурн-1». Этот ЧОП был основан «Новатэком». Хотя сейчас он ему формально не принадлежит, его бизнес полностью зависит от структур Леонида Михельсона: в 2022 — начале 2023 года ЧОП получил от них, в том числе от модного московского культурного центра «ГЭС-2», практически всю выручку — почти миллиард рублей.

Когда корреспондент «Важных историй», представившись добровольцем, спросил у Васильева, можно ли «устроиться через “Новатэк”», тот ответил утвердительно. И уточнил, что выплаты идут через фонд «Мужество»: 200 тыс. рублей в месяц дополнительно к выплатам от Минобороны.

Благотворительный фонд с таким названием в России один, он был зарегистрирован в сентябре 2022 года. Почти все пожертвования, которые фонд получил за первые три месяца своего существования, пришли от «Новатэка» — более 200 млн рублей.

«Благополучатели» говорят, что фонд «Мужество» от «Новатэка» платит наемникам больше, чем другие благотворители

«Важные истории» ознакомились с финансовыми документами, из которых следует, что погибший Игорь Кожушко работал (реально работал, не просто числился) в принадлежащем «Сатурну» ЧОПе «Бастион», который охраняет месторождения «Новатэка». А выплаты за военную службу получал от фонда «Мужество» — как благотворительную помощь.

Сослуживец Кожушко по «Бастиону», который тоже съездил на войну, хвалит фонд «Мужество» — платят там хорошо: 300 тыс. в месяц вдобавок к 200-тысячной зарплате от Минобороны. По его словам, его коллег-охранников рекрутировали прямо на рабочем месте — на вахте, и занимались этим непосредственно представители «Новатэка» и «Бастиона». Сам он в это время был в отпуске — его вместе с другими отпускниками пригласили приехать в Москву «на беседу»: «Никто не знал, про что. Но сказали, явка должна быть сто процентов». На «беседе» охранникам предложили отправиться воевать.

«Новатэк» не ответил на вопросы «Важных историй», как и гендиректор «Сатурна» Андрей Васильев.

Строители от Гордеева и Гуцериева

«Крупнейшая федеральная компания в рамках поддержки военной службы по контракту приглашает добровольцев» — такое объявление на Avito дала компания с труднопроизносимым, но сугубо мирным названием «Инжтеплопрогресс». Условия примерно как везде: 400 тыс. рублей подъемные, потом — по 100 тыс. в месяц от компании и по 200 тыс. от Минобороны.

Сама «Инжтеплопрогресс» никак не тянет на «крупнейшую федеральную компанию», но ее совладелец — крупнейший в России застройщик ПИК, который принадлежит миллиардеру Сергею Гордееву, — вполне соответствует этому определению. Еще одна компания группы ПИК, «Генеральный подрядчик — МФС», тоже публиковала такие объявления. Кроме того, она искала «агента по набору добровольцев на контракт» («вакансия заключается в поиске и сопровождении в пункт отбора добровольца на контракт»). Зарплата — 15 тыс. рублей «за одного кандидата». «Важные истории» позвонили, чтобы податься на эту вакансию, но поздно: сотрудника уже нашли.

ПИК не ответил на вопросы «Важных историй».

ПИК — не единственный застройщик, кому требуются солдаты удачи. «Военнослужащий по контракту в зону СВО» — такого сотрудника ищет «Моспромстрой» бизнесмена Михаила Гуцериева. «Моспромстрой» меньше, чем ПИК, зато старше и престижнее: строила храм Христа Спасителя, реконструировала знаменитые московские музеи и театры; девиз компании — «Мы создаем силуэт Москвы». Подъемные для наемников у «Моспромстроя» поменьше — всего 200 тыс., зато зарплата побольше — 150 тыс. (естественно, в дополнение к выплатам Минобороны). На вопросы «Важных историй» компания не ответила.

Родина все дороже

Наемникам готовы платить всё больше. Например, в Якутии уже предлагают подъемные в 800 тыс. рублей: 300 тыс. — от компании-спонсора, 300 тыс. — от региона и 200 тыс. от Минобороны.

Средняя зарплата в Якутии — порядка 80 тысяч рублей в месяц

Свердловская инжиниринговая компания «Машпром» с 560 тыс. поднялась до 710 тыс. рублей.

«Машпром» не скупится. В апреле предлагала 560 тыс., а в июле — уже 710 тыс.

Ничего принципиально нового в этой схеме нет. «Важные истории» рассказывали, как московские власти заставляют компании искать солдат удачи, фиктивно их трудоустраивать и отправлять на фронт. «Мосгаз», «Московский метрополитен», «Гормост», «Мосводоканал» не могли отказать родной мэрии. То же самое происходило и на федеральном уровне. Евгений Пригожин в интервью упоминал о ЧВК, связанных с «Газпромом». Батальон «Уран» отчитывался, что ему оказывает поддержку «Роскосмос». Издание «Верстка» обнаружило компанию, которая вербует добровольцев для РЖД. Всё это были госкомпании. Как оказалось, частные от них ничем не отличаются

Авторы: Мария ЖОЛОБОВА, Анастасия КОРОТКОВА