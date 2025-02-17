Пастора протестантської церкви «Дім Отця Небесного» підозрюють у продажу двох сиріт у США

«Це був дуже тяжкий вибір. Найскладніший у моєму житті», – цитує 58-річного пастора протестантської церкви «Дім Отця Небесного» Романа Корнійка газета «Факти». Репортаж про те, як пастор на початку вторгнення героїчно вивіз з-під Києва 157 дітей-сиріт, газета публікує на початку літа 2022-го. Але уже через кілька місяців з’явилися підозри, що пастор може бути причетний до продажу двох сиріт подружжю зі США. Ці діти – два рідні брати, які шість років виховувались в інтернаті під Києвом та були евакуйовані в Німеччину на початку російського вторгнення.

Загалом з лютого 2022-го десятки інтернатів з небезпечних територій України евакуювали за кордон. Хоч упродовж останніх двох років дітей потрохи повертають додому, станом на осінь 2024 року близько 2000 вихованців спецзакладів перебували за кордоном. За такий тривалий час діти звикають до нових умов, питання їхнього повернення додому ускладнюється різними обставинами. Журналісти видання NGL.media виявили випадок, коли евакуація дітей і фактично порятунок від війни, обернулися по суті викраденням.

Розділ 1. Вихованців українських сиротинців вивозять у Німеччину разом з вихователями та пастором

Холодна, тривожна ніч на 25 лютого 2022 року, друга доба повномасштабного вторгнення Росії. До Києва сунуть ворожі танки, у повітрі лунають вибухи та виття сирен. Мешканці столиці та навколишніх містечок і сіл уже починають масово евакуйовуватися на захід. З небезпечних зон країни починають вивозити й найменш захищених людей, зокрема дітей – вихованців інтернатів.

З села Святопетрівське, що поруч з Києвом, виїжджають автобуси з вихованцями дитячих будинків. У цьому селі розташовані два інтернати з однаковою назвою «Отчий дім», але юридично один з них підпорядковується Білогородській сільській раді, а інший – Київській обласній раді .

Приміщення обласного інтернату належить однойменній благодійній організації «Міжнародна благодійна фундація “Отчий дім”» (далі по тексту «МБФ Отчий дім»), яка разом з німецьким партнером S’Einlädele опікувалась дітьми. S’Einlädele базується у Фрайбургу, тому після вторгнення росіян дітей з «Отчого дому» вивезли саме туди.

У дорозі дітей супроводжували керівник «МБФ Отчий дім» і пастор євангельської церкви «Дім отця небесного» Роман Корнійко, директорка комунального інтернату Білгородської сільради Ганна Купцова, а також частина вихователів цього закладу. Директорка обласного інтернату Оксана Лукіна дітей покинула, виїхавши натомість у Молдову.

Після прибуття до Фрайбурга усіх дітей поставили на облік українського генконсульства у Мюнхені і міської служби у справах дітей Фрайбурга – все, як вимагала офіційна процедура. Усіх дітей розподілили по чотирьох таборах разом з українськими вихователями і Романом Корнійком. Фактично діти мали б залишатися у цих таборах доти, поки не зможуть безпечно повернутись.

Наприкінці травня 2022 року до одного цих таборів приїхала журналістка української газети «Факти» Лариса Крупіна. Вона поспілкувалась з Романом Корнійком, який в деталях описав важку дорогу з України до Німеччини, а також розповів про позитивну зустріч дітей в Фрайбургу та турботливе ставлення до них місцевих мешканців.

Надихнувшись щемливою історією, журналістка написала великий репортаж, де переповіла усе, що почула від пастора, якого, за її словами, діти ласкаво називають «тато Рома».

Серед цих дітей було двоє братів Ж. – 12-річний Нікіта та 9-річний Давид. Вони провели в «Отчому домі» практично усе своє свідоме життя після смерті їхньої матері у 2016 році.

Розділ 2. У пошуках провидіння. Пара з США вирішує забрати до себе двох українських дітей

Червень 2022 року. Американський блогер Ронні Мослі приїжджає до Фрайбурга, де відвідує українських дітей та спілкується з Романом Корнійком. Завдяки його публікації стає відомо, що на той момент в одному із таборів разом з дітьми проживало американське подружжя Бетсі та Стюарт Джин.

Дизайнерка інтер’єрів Бетсі Джинн приїхала до Фрайбурга разом з чоловіком і двома своїми дітьми з невеличкого містечка Енсінітас в окрузі Сан-Дієго (Каліфорнія). Вона розповіла Ронні Мослі, що у місцевій протестантській церкві почула історію про українських дітей-сиріт, яких вивезли до Німеччини. З її слів, пастор церкви Light Church розповів про 12-річного Нікіту і 9-річного Давида Ж. – і вона не змогла перестати думати про цих дітей.

«Під час ранкових молитв вона традиційно відкривала Біблію і дозволяла Богу наводити свій погляд на рядки, які б він хотів, аби вона прочитала. День за днем ці рядки містили беззаперечні посилання на те, що Бог має план на те, щоб вона усиновила Нікіту та Давида», – розказує Ронні Мослі.

Тож у певний момент Бетсі через пастора церкви Light Church зв’язалася з українським сиротинцем «Отчий дім», щоб дізнатись, як вони з чоловіком можуть взяти під опіку братів Ж. За словами Мослі, там їм відповіли, що це неможливо поки Нікіта та Давид мають статус біженців у Німеччині. Втім, навіть якби хлопчики повернулися в Україну, їх би все одно не змогли віддати на усиновлення чи під опіку американській парі, бо з початком повномасштабної війни уряд зупинив таку можливість.

Попри неможливість законно усиновити Нікіту і Давида, американці все ж прилетіли до Фрайбурга і поселилися у таборі для переміщених з України дітей. На момент візиту Мослі Бетсі і Стюарт Джин кілька тижнів жили разом з Нікітою та Давидом у таборі, «покладаючись на те, що Бог покаже їм шлях для усиновлення».

Розділ 3. Американцям вдається вивезти дітей, українці підозрюють, що за гроші

Січень 2023 року, минуло понад півроку з моменту візиту Ронні Мослі. Брати Ж. у супроводі американки Бетсі Джинн покидають Німеччину. Однак відомо про це стає лише через три місяці, коли у Фрайбург прилетіла новопризначена в.о. директорки обласного дитячого центру «Отчий дім» Євгенія Охріменко. Саме вона виявила відсутність двох братів Ж. і з’ясувала, що їх вивезли до США. Як це стало можливим?

На жаль, Євгенія Охріменко не хоче зараз розповідати про деталі свого візиту у Фрайбург. У грудні 2023 року вона звільнилася з посади. Проте після повернення вона написала заяву у поліцію про зникнення двох вихованців інтернату під час евакуації. 12 травня 2023 року київська поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 КК (торгівля людьми) та ч. 4 ст. 358 КК (підроблення документів) і почала офіційне розслідування обставин зникнення братів Ж.

58-річний Роман Корнійко і 55-річна Ганна Купцова, які є фігурантами цього розслідування, відмовились говорити з NGL.media. Однак пізніше Ганна Купцова через адвоката передала редакції скриншоти своєї переписки з Євгенією Охріменко, яка заявила про зникнення Давида та Нікіти Ж. З цієї переписки стає зрозуміло, що у травні 2023 року Купцова особисто літала у Сан-Дієго і зустрічалась там з сім’єю Джинн. До цієї зустрічі в онлайн-форматі доєдналась і Євгенія Охріменко. Про що вони тоді говорили невідомо, але після тої зустрічі американці перестали виходити на зв’язок.

В українському держреєстрі опублікована частина судових ухвал у цій справі, що дозволило з’ясувати деякі подробиці. Зокрема, виявилося, що служба у справах дітей Фрайбурга дозволила дітям виїхати до США, бо отримала підроблений лист з таким проханням від служби у справах дітей Київської ОВА.»

Також слідчі стверджують, що Роман Корнійко та Ганна Купцова отримали від американців 30 тис. доларів за можливість вивезти обох сиріт у США. Зараз у межах розслідування перевіряють і їхні особисті рахунки, і рахунки «МБФ Отчий дім», щоб знайти ці гроші.

«Органом досудового розслідування встановлено, що працівники дитячого центру за грошову винагороду в сумі 30000 доларів США передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які своєю чергою переправили останніх до Сполучених Штатів Америки, де вони утримуються місцевими жителями, зокрема, за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Ж. перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки США», – вказано в одній із судових ухвал.

Власне ці два моменти – підробка документів та отримання грошей за виїзд дітей – стали основою для офіційного розслідування в Україні. Проте поки слідство йде, час минає, і ймовірність повернення братів до України стає все примарнішою.

Розділ 4. Бетсі Джин намагається оформити опіку над сиротами через суд у Сан-Дієго

48-річна Бетсі Джин разом з 49-річним чоловіком Стюартом та двома власними дітьми живе у каліфорнійському містечку Енсінітас біля Сан-Дієго. Саме сюди у січні 2023 року вона привезла братів Ж. Зараз Бетсі і Стюарт через Вищий суд Каліфорнії в окрузі Сан-Дієго і намагаються встановити постійну опіку над уже 15-річним Нікітою і 12-річним Давидом.

Матеріали цієї справи відсутні онлайн, тому NGL.media звернулися до українки, що мешкає у Сан-Дієго з проханням переглянути їх особисто у приміщенні суду. Таким чином ми отримали копії судових документів, зокрема заяву Бетсі Джинн на опікунство, де зазначено, що у старшого з братів діагностована з народження важка хронічна хвороба.

У цій же судовій заявці Бетсі Джинн переповідає історію про те, як дізналась про двох українських сиріт у Фрайбурзі. Щоб ввезти дітей до США, їм виготовили навчальну візу, і зараз вони начебто відвідують місцеву школу.

«Працівники дитячого будинку з України звернулись до нашої церкви Light Church в Сан-Дієго і попросили про спонсорування дітей, які цього особливо потребують. Через стан здоров’я хлопчиків вони були серед тих дітей, для яких шукали спонсорство. Стюарт і я взяли їх під відповідальність. Хлопчики відвідують школу у Сан-Дієго за академічною візою», – вказано у заявці на опікунство.

Наразі суд з формальних причин відхилив заявку подружжя Джин на опікунство українських хлопчиків, але це ще не остаточне рішення.

Розділ 5. Роман Корнійко переїжджає у США і відкидає усі підозри

Попри відмову у спілкуванні самого Романа Корнійка, один з його адвокатів Олексій Коноваленко надіслав NGL.media офіційну позицію благодійної організації «МБФ Отчий дім», де заперечується отримання 30000 доларів за організацію виїзду дітей в США.

«У нас відсутні будь-які свідчення, що будь-хто з нашої благодійної організації чи комунального закладу отримав 30 тис. доларів (чи будь-яку іншу суму) за переїзд двох дітей в США. Також і благодійна організація не отримувала від цієї сім’ї жодних пожертвувань і благодійних внесків», – вказано у його повідомленні.

Підставою до вивезення двох сиріт у США в «МБФ Отчий дім» вважають неналежний стан здоров’я хлопчиків. «Причина виїзду двох братів з ФРН в США – їх стан здоров’я, тяжкі умови проживання у Фрайбурзі (внаслідок яких стан погіршився), та потенційна можливість зараження інших дітей/вихователів. Причини були цілком реальні, ми це знаємо в тому числі від вихователів на місці. Детальніше про медичні причини переїзду не хотіли б говорити, але якщо поліція вилучила медичні картки братів в лікарнях – їм про це відомо», – вказано в повідомленні «МБФ Отчий дім».

Така позиція виглядає дещо суперечливою, бо діагностоване в одного з братів захворювання, хоч і невиліковне, утім піддається підтримуючій терапії як в Україні, так і в Німеччині. Окрім того, раніше сам Роман Корнійко добре відгукувався про умови проживання дітей у Фрайбурзі. Тому NGL.media надіслали уточнюючі питання стосовно причин виїзду дітей у США. Цього разу відповідь нам надала Ольга Веретільник, ще одна адвокатка пастора Корнійка.

«Оскільки закінчувалися привезені з України медикаменти, звернулися у відділення невідкладної допомоги. Там запропонували, щоб [старшого] хлопчика включили в експериментальну групу тестування якогось новітнього препарату. Опікун не наважилась ризикувати життям та і так слабеньким здоров’ям дитини. Тоді йому виписали аналог медикаментів, які він приймав в Україні, але вони йому не під ійшли. Він почав в’янути на очах, втратив апетит, втрачав інтерес до життя, – стверджує Ольга Веретільник.

– В анамнезі молодшого братика була відкрита форма туберкульозу, яку вдалося подолати, але в умовах ослабленого організму, і умовах, в яких на перших порах проживали діти (влітку в кімнатах модульних будиночків при відчинених вікнах температура вночі сягала 36°С, бо вентиляція і кондиціювання, на жаль, були відсутні) побоювалися рецидиву […] Американська сім’я періодично приїздила і на волонтерських засадах допомагала вихователям у цій групі з повсякденними обов’язками. Вони звернули увагу на фізичний стан обох братиків і запропонували повезти їх на обстеження і лікування до США».

Що взагалі відомо про пастора Романа Корнійка? Ім’я Романа Корнійка доволі легко гуглиться: він неодноразово давав інтерв’ю про себе та діяльність «Отчого дому». На сайті видавництва «Логос» опублікована біографія Корнійка, де описані його досягнення: про те, що він раніше працював гінекологом, але покинув медицину і заснував благодійний фонд «Отчий дім»; як допомагав дітям-сиротам, а потім став пастором євангельської церкви «Дім отця небесного». Ця церква належить до руху євангельських християн, зареєстрована як окрема релігійна організація і не входить до жодних об’єднань. А благодійна організація «Міжнародна благодійна фундація Отчий дім» була заснована Корнійком у 1999 році. У статті на Вікіпедії про організацію вказано, що вона «вбачає своїм завданням вирішити проблему дитячої безпритульності шляхом об’єднання зусиль церков, благодійних та громадських організацій». Також Роман Корнійко був депутатом Києво-Святошинської районної ради від «Партії регіонів» у 2010-2015 рр., балотувався у народні депутати як самовисуванець у 2012 році. Також Роман Корнійко був у складі громадської ради при міністерстві у справах сім’ї, молоді та спорту, коли ним керував міністр Юрій Павленко. У 2012-2014 роках був помічником народного депутата від «Батьківщини» Олександра Дубового. А у 2020 році Корнійко сам висувався у народні депутати від «Батьківщини», але не пройшов. Входить до громадської ради при Бучанській РДА.

Роман Корнійко досі живе за кордоном. Після початку офіційного розслідування у 2023 році він видалив з соцмереж усі свої профілі. А навесні 2024 року Корнійко перестав бути керівником благодійної організації «МБФ Отчий дім», зараз нею керує його донька Аліна Оксененко. Також Корнійко більше не очолює церкву «Дім отця Небесного» в Святопетрівському. Зараз цією протестантською спільнотою керує Павло Ревюк, який розповів NGL.media, що Роман Корнійко наразі живе у США. Чим він там займається, Ревюк не знає, адже, з його слів, не спілкується з Корнійком. Тим часом решта вивезених ним сиріт досі залишаються у німецькому Фрайбурзі.

Кримінальна справа, що була відкрита півтора роки тому, наразі далека від завершення. Слідчі провели обшуки у приміщеннях «МБФ Отчий дім», вилучили документи та гроші і наклали на них арешт. Нещодавно суд зобов’язав слідчих розглянути залучення братів Ж. до справи як потерпілих. Утім, у справі досі не оголошено підозр, що може свідчити про брак доказів або не надто активне слідство.

Це розслідування відбулося завдяки учасникам спільноти NGL.media, яким доступний особливий контент і можливості. Приєднуйтесь, разом ми зможемо більше!

Під час підготовки цього матеріалу NGL.media неодноразово звертались по коментарі до німецької поліції, у тому числі місцевої, до служби у справах дітей Фрайбурга та німецької організації S’Einlädele, яка допомагала у вивезені дітей з України. Ми навіть залучали німецьких колег, аби вони допомогли зі збором необхідної інформації. Однак за місяці намагань ми не отримали цінної інформації, якщо не рахувати відписки про нерозголошення даних кримінальної справи.

У службі в справах дітей Київської ОВА відмовились коментувати випадок з братами Ж., а у письмовій відповіді лише повідомили, що знають про цю ситуацію і звернулись до усіх можливих органів.

Натомість у секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця NGL.media повідомили, що не володіють інформацією щодо випадку із братами Ж.

Американка Бетсі Джинн та її адвокат не відгукнулись на прохання NGL.media щодо коментарів.

Наразі українське правосуддя лише спромоглося оголосити братів Ж. у міжнародний розшук як безвісти зниклих. Утім, знайти їх нескладно, бо їхнє потенційне місце проживання відоме – це будинок сім’ї Джинн, адреса якого є у відкритому доступі, у місті Енсінітас, штат Каліфорнія, США.

Розділ 6. Що варто знати про питання торгівлі дітьми в Україні

Питання торгівлі дітьми, зокрема вихованцями інтернатів, хоч періодично виринає у публічному просторі, все ж вважається складним у фіксації і доведенні. Ще у 2015 році організація Disability Rights International (DRI) публікувала звіт про насильство щодо дітей в українських сиротинцях, де серед іншого, згадувались такі ризики.

«Навіть програми, які мають добрий намір допомогти дітям в українських інтернатах, можуть легко бути використаними торгівцями дітьми. DRI опитала родину в США, яка кілька тижнів приймала двох дітей з українського дитячого будинку. Представники програми ніколи не проводили перевірки репутації та не відвідували домівку господарів […] дітей могли відправити до дому педофіла, торговця людьми чи виробника дитячої порнографіїі», – вказано у звіті DRI.

Уже цього року Держдепартамент США опублікував свіжий звіт щодо проблеми торгівлі людьми, зокрема, в Україні, де говориться про нові ризики щодо торгівлі дітьми. У документі згадується про випадки експлуатації вихованців інтернатів, зокрема, евакуйованих за кордон.

«Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну діти, які перебувають у державних дитячих будинках, багато з яких евакуйовані за кордон […] піддаються особливо високому ризику торгівлі людьми. Офіційні особи кількох державних інтернатних закладів були співучасниками у торгівлі дівчатами та хлопцями, які перебувають під їх опікою, для сексу та праці», – вказано у звіті Держдепартаменту США.

Про можливі ризики для дітей, які опиняються в іноземних сім’ях без відповідної перевірки, говорить і віце-президентка організації з боротьби торгівлею людьми «Ла Страда-Україна» Катерина Бороздіна.

«Насправді, в іноземців може не бути ніяких бажань втягнути дитину у якусь експлуатацію, вони справді можуть хотіти усиновити її. Але купування дитини – це вже злочин. І це злочин, як з однієї сторони – тих, хто продає, так і з іншої сторони – хто купує. А ті умови, економічні, соціальні, в яких зараз перебуває багато українців, можуть спонукати до таких неправомірних, кримінальних дій, – каже у розмові з NGL.media Катерина Бороздіна. – Але жодні умови, у тому числі, війна, не можуть бути приводом для непритягнення до відповідальності. Тобто будь-яка кримінальна дія, і зокрема, що стосується торгівлі дітьми, має бути розслідувана і покарана».

Погоджується з колегою заступниця директора Української фундації громадського здоров’я Ольга Лопушанська. «Якщо все справді так, як ви описуєте, то тут порушено процедуру, дітей по суті викрадено. Тому українська сторона мала би їх повертати. Ми не можемо бути впевнені в тому, що з ними все добре, і що вони не піддаються насильству, експлуатації і так далі, – вважає Лопушанська. – Тому безумовно, що українська сторона має їх повертати, підключити всіх і проводити розслідування за фактами цієї справи. Тому що питання безпеки – ключове, це те, що на першому місці».

Тим часом, дані Національної соціальної сервісної служби свідчать, що офіційно в Україні майже не виявляють випадків продажу дітей – за минулі два роки зафіксовано лише три таких випадки. Проте кілька українських чиновників, причетних до сфери захисту дітей, на умовах анонімності стверджують, що насправді такі випадки не поодинокі, однак доказів чи конкретних прикладів надати не змогли. Якщо вам відомо про випадки торгівлі дітьми чи інші порушення щодо неповнолітніх і ви готові про це говорити (публічно чи анонімно), зголосіться, будь ласка, на пошту [email protected].

Авторка: Катерина Родак

Джерело: NGL.media