Патрульна поліція у воєнному Києві – репортаж The New York Times

Під час війни патрульній поліції приходиться працювати в посиленому режимі – окрім звичайних справ боротьби з криміналом – забезпечувати діяльність блокпостів, евакуацію населення, перевірку документів та транспортних засобів, проводити пошук і розслідувальну роботу, а також протидіяти мародерству.



Кореспондент видання The New York Times

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Життя українських поліцейських: п’яні, хулігани та дрони

У українських містах, які стикаються з ракетними ударами російських загарбників та відключеннями світла, патрульна поліція вимушена брати на себе ініціативу, намагаючись зберегти відчуття безпеки та зменшити травмування психіки громадян.

От киянин, який живе біля Дніпра, помітив здалеку підозріле червоне світло і занепокоївся. В інший час, в іншому місці такий виклик поліції в Києві можна було б розцінити як хуліганську витівку. Але у воєнній Україні причина для занепокоєння була очевидною: це міг бути російський агент, який корегував російську ракету на ціль.