Подельники российского военного преступника Путина. Кто вывозит украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь

То, что Владимир Путин назвал святым делом спасения жизни и здоровья, европарламентарии оценили как преступление против человечности и геноцид. К которым имеет отношение и Александр Лукашенко. Речь о вывозе детей с оккупированных территорий Украины. Сначала они попадают в Россию, после некоторые оказываются в Беларуси. Откуда, по данным общественных деятелей, не все возвращаются.

Кто из беларусов, кроме бессменного руководителя, участвовал в незаконном перемещении украинских детей — в расследовании Белорусского расследовательского центра (БРЦ).

«Мой дом разбит», «там плохо», «много стреляют», «периодически становится страшно». Это слова детей из уничтоженного российскими войсками Мариуполя, Горловки, детдома в городе Антрацит. Цитаты привело издание Администрации президента «Беларусь сегодня», рассказывая о прибытии в апреле 350 школьников с оккупированных украинских территорий. В Беларуси, через которую в Украину вошли российские военные, детям предложили запомнить «свое детство таким, каким оно должно быть: спокойным, интересным и радостным». Их отправили в лагерь «Дубрава», принадлежащий «Беларуськалию».

О «Дубраве» и еще трех лагерях — санатории «Острошицкий городок» и национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в Минской области и санаторий «Золотые пески» в Гомельской области — в середине июля написала британская The Telegraph. В них, по данным издания, с сентября 2022 года оказались больше двух тысяч детей из Украины.

Привезти украинских школьников в Беларусь — больше тысячи в апреле-мае этого года — удалось «благодаря поручению Александра Лукашенко», написали в «СБ». За участие «режима в незаконном перемещении детей» депутаты Европарламента требуют выдать для него международный ордер на арест. Аналогичный выданному Международным уголовным судом в Гааге на Владимира Путина.

То же, потенциально, может грозить и другим беларусам, в том числе из окружения и семьи Лукашенко. Некоторых из них БРЦ удалось идентифицировать по отчетным фотографиям после мероприятий с вывезенными детьми.

Под видом помощи

Декабрь 2022 года. Канун рождества. На столичный вокзал прибыл поезд Адлер-Минск. В нем — дети из оккупированной Горловки. Встречают их члены провластного российского байкерского клуба «Ночные волки», волонтеры и паралимпиец и основатель благотворительного фонда Алексей Талай.

В марте 2023-го Талай обратился в постоянный комитет Союзного государства с просьбой помочь организовать приезд детей из «ДНР» и «ЛНР». Об этом написано в документе, который оказался в распоряжении БРЦ благодаря «Киберпартизанам».

«В постоянный комитет союзного государства обратился легендарный паралимпиец Алексей Талай, с просьбой о содействии организации проезда детей, проживающих в тяжелых условиях на территории ДНР и ЛНР на оздоровление в РБ», — говорится в письме, подписанном секретарем союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Именно под руководством Талая в нашей стране украинских детей развлекают, опекают и идеологически обрабатывают. «Получив согласие и поддержку главы государства, мы стали прорабатывать возможность отдыха детей Донбасса в Беларуси», — рассказывал Талай на YouTube-канале БелТА в июне. В программу для привезенных школьников кроме посещения катка, бассейна, зоопарка, дельфинария, цирка и динозаврии входят экскурсии в беларусскую Академию МВД и центр безопасности МЧС. Чтобы помочь детям из Горловки — «самого обстреливаемого», как пишут провластные беларусские СМИ, города Донецкой области, отвлечься и не думать о происходящем дома, военнослужащие организовали выставку вооружений и провели мастер-классы по стрельбе в войсковой части 3214.

Последняя известна жесткими разгонами протестующих в марте 2006-го и августе 2020 года, которыми руководил бывший командир части Дмитрий Павличенко.

Источник: Instagram-аккаунт отдыхающей в санатории Беларуси

Источник: Instagram-аккаунт Благотворительного фонда Алексея Талая

Для детей с оккупированных украинских территорий проводят и концерты. Выступают на них провластные артисты. Например, сестры Груздевы. На выступлении 7 октября 2022 года, в день рождения президента России, они назвали детей «избранными» и «счастливчиками», но запомнились этим высказыванием: «Чтобы Байден сдох, Боже, прости меня. Зеленский тоже. А Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину». Видео с ним Народное антикризисное управление передало изданию The Telegraph.

НАУ также передало в Международный уголовный суд в Гааге материалы о роли Лукашенко, Талая и других причастных к незаконному вывозу украинских детей с оккупированных украинских территорий в Беларусь.

Также в программе — спортивные мероприятия. Некоторых детей из Украины учил играть в хоккей Дмитрий Басков, другую группу отправили смотреть матч с участием Александра Лукашенко.

Источник: Instagram-аккаунт Юлии Казаковой

Семья Лукашенко В организации мероприятий для детей, которых привезли в Беларусь через Ростов-на-Дону из Украины, участвуют члены семьи Лукашенко. Один из них Владимир Кулаков — активист провластного объединения «Патриоты Беларуси», совладелец фирмы ООО «Быстрые автомобильные мойки», супруг Татьяны Кулаковой, родной сестры жены Дмитрия Лукашенко Анны. [*][*] Владимира можно увидеть на фотографиях с Алексеем Талаем, сделанных после концерта в санатории «Зеленый бор», который организовали для детей из Горловки.

Источник: Instagram-аккаунт Благотворительного фонда Алексея Талая. Слева направо: Евгений Назаревич, Владимир Кулаков; далее сверху вниз: Дмитрий Казаков, Юлия Казакова, Алексей Талай

Источник: Instagram-аккаунт Юлии Казаковой. Слева направо: Владимир Кулаков, Евгений Назаревич, Алексей Талай, Дмитрий Казаков, Юлия Казакова

А также на снимке с хоккейного матча, на который водили украинских детей. После него свояк Дмитрия Лукашенко дал интервью одному из провластных СМИ, где его назвали предпринимателем из Донецка.

Источник: Instagram-аккаунт Ольги Подгайной (Волковой). Слева направо: Владимир Кулаков, Николай Зарубицкий

Партнер Кулакова по бизнесу Николай Зарубицкий, председатель «Патриотов Беларуси» и организатор автопробегов в поддержку Лукашенко, также, вероятно, замешан в том, что происходит в Беларуси с украинскими детьми.

Источник: Instagram-аккаунт Александра Лукьянова. Слева направо: Николай Зарубицкий, Алексей Талай

К идеологической обработке украинских детей в Беларуси причастен и средний сын Лукашенко Дмитрий. Пророссийская активистка Ольга Волкова, которая ведет Instagram под именем Ольга Подгайная, благодарила в своем аккаунте его лично, а также всех, кто «наполняет каждый день пребывания детей теплом и заботой».

Источник: Instagram-аккаунт Ольги Подгайной (Волковой)

А в одном из постов фонда Талая говорится, что приезд детей в Беларусь организовали с помощью Президентского спортивного клуба и лично председателя организации Дмитрия Лукашенко.

Уголовный фонд Помимо Кулакова и Талая на фото из «Зеленого бора» есть еще несколько человек. Двое из них: мужчина, который держит флаг так называемой ДНР, и женщина справа от него — это супруги Дмитрий и Юлия Казаковы. [*][*][*] Оба имеют отношение к фонду Талая. Дмитрий занимает пост члена попечительского совета, Юлия — координатор социальных проектов.

Источник: Youtube-канал Информационного агентства БелТА

В феврале 2023 года Казаковы на Минской лыжне в Раубичах «болели за Первого» — Александр Лукашенко с командой участвовал в биатлонных эстафетных гонках. Дмитрий и Юлия делились фотографиями с мероприятия. Например, снимком, на котором они ведут светскую беседу со старшим сыном Лукашенко Виктором, или другим — где Дмитрий Казаков его приобнимает.

Источник: Instagram-аккаунт Юлии Казаковой. Юлия окончила Академию МВД, но не работала в правоохранительных органах. [*]

Источник: Instagram-аккаунт Юлии Казаковой

Источник: Instagram-аккаунт Анны Гинц. Слева направо: Алексей Талай, Николай Гинц

Источник: Instagram-аккаунт Анны Гинц

Талай рассказал, что на базе усадьбы планируется создать новый реабилитационный центр для детей. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко поддержала идею и предложила выделить на его строительство деньги из бюджета Союзного государства. Оккупационные власти начали массово вывозить с захваченных территорий детей вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. По данным украинского проекта «Дети войны», их в Россию депортировали почти двадцать тысяч. Кремль называет происходящее эвакуацией и спасением. ОБСЕ заявляет о похищении и военном преступлении. Эту позицию поддерживает и Международный суд в Гааге, который выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Конвенция ООН о предупреждении геноцида называет насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую геноцидом. Этот материал подготовлен при поддержке «Киберпартизан».

Авторы:Алексей Карпека, Ольга Ратмирова, Станислав Ивашкевич