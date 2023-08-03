Подельники российского военного преступника Путина. Кто вывозит украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь
То, что Владимир Путин назвал святым делом спасения жизни и здоровья, европарламентарии оценили как преступление против человечности и геноцид. К которым имеет отношение и Александр Лукашенко. Речь о вывозе детей с оккупированных территорий Украины. Сначала они попадают в Россию, после некоторые оказываются в Беларуси. Откуда, по данным общественных деятелей, не все возвращаются.
Кто из беларусов, кроме бессменного руководителя, участвовал в незаконном перемещении украинских детей — в расследовании Белорусского расследовательского центра (БРЦ).
«Мой дом разбит», «там плохо», «много стреляют», «периодически становится страшно». Это слова детей из уничтоженного российскими войсками Мариуполя, Горловки, детдома в городе Антрацит. Цитаты привело издание Администрации президента «Беларусь сегодня», рассказывая о прибытии в апреле 350 школьников с оккупированных украинских территорий. В Беларуси, через которую в Украину вошли российские военные, детям предложили запомнить «свое детство таким, каким оно должно быть: спокойным, интересным и радостным». Их отправили в лагерь «Дубрава», принадлежащий «Беларуськалию».
О «Дубраве» и еще трех лагерях — санатории «Острошицкий городок» и национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в Минской области и санаторий «Золотые пески» в Гомельской области — в середине июля написала британская The Telegraph. В них, по данным издания, с сентября 2022 года оказались больше двух тысяч детей из Украины.
Привезти украинских школьников в Беларусь — больше тысячи в апреле-мае этого года — удалось «благодаря поручению Александра Лукашенко», написали в «СБ». За участие «режима в незаконном перемещении детей» депутаты Европарламента требуют выдать для него международный ордер на арест. Аналогичный выданному Международным уголовным судом в Гааге на Владимира Путина.
То же, потенциально, может грозить и другим беларусам, в том числе из окружения и семьи Лукашенко. Некоторых из них БРЦ удалось идентифицировать по отчетным фотографиям после мероприятий с вывезенными детьми.
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Под видом помощи
Декабрь 2022 года. Канун рождества. На столичный вокзал прибыл поезд Адлер-Минск. В нем — дети из оккупированной Горловки. Встречают их члены провластного российского байкерского клуба «Ночные волки», волонтеры и паралимпиец и основатель благотворительного фонда Алексей Талай.
В марте 2023-го Талай обратился в постоянный комитет Союзного государства с просьбой помочь организовать приезд детей из «ДНР» и «ЛНР». Об этом написано в документе, который оказался в распоряжении БРЦ благодаря «Киберпартизанам».
«В постоянный комитет союзного государства обратился легендарный паралимпиец Алексей Талай, с просьбой о содействии организации проезда детей, проживающих в тяжелых условиях на территории ДНР и ЛНР на оздоровление в РБ», — говорится в письме, подписанном секретарем союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
Именно под руководством Талая в нашей стране украинских детей развлекают, опекают и идеологически обрабатывают.
«Получив согласие и поддержку главы государства, мы стали прорабатывать возможность отдыха детей Донбасса в Беларуси», — рассказывал Талай на YouTube-канале БелТА в июне.
В программу для привезенных школьников кроме посещения катка, бассейна, зоопарка, дельфинария, цирка и динозаврии входят экскурсии в беларусскую Академию МВД и центр безопасности МЧС. Чтобы помочь детям из Горловки — «самого обстреливаемого», как пишут провластные беларусские СМИ, города Донецкой области, отвлечься и не думать о происходящем дома, военнослужащие организовали выставку вооружений и провели мастер-классы по стрельбе в войсковой части 3214.
Последняя известна жесткими разгонами протестующих в марте 2006-го и августе 2020 года, которыми руководил бывший командир части Дмитрий Павличенко.
Для детей с оккупированных украинских территорий проводят и концерты. Выступают на них провластные артисты. Например, сестры Груздевы. На выступлении 7 октября 2022 года, в день рождения президента России, они назвали детей «избранными» и «счастливчиками», но запомнились этим высказыванием: «Чтобы Байден сдох, Боже, прости меня. Зеленский тоже. А Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину». Видео с ним Народное антикризисное управление передало изданию The Telegraph.
НАУ также передало в Международный уголовный суд в Гааге материалы о роли Лукашенко, Талая и других причастных к незаконному вывозу украинских детей с оккупированных украинских территорий в Беларусь.
Также в программе — спортивные мероприятия. Некоторых детей из Украины учил играть в хоккей Дмитрий Басков, другую группу отправили смотреть матч с участием Александра Лукашенко.
Семья Лукашенко
В организации мероприятий для детей, которых привезли в Беларусь через Ростов-на-Дону из Украины, участвуют члены семьи Лукашенко.
Один из них Владимир Кулаков — активист провластного объединения «Патриоты Беларуси», совладелец фирмы ООО «Быстрые автомобильные мойки», супруг Татьяны Кулаковой, родной сестры жены Дмитрия Лукашенко Анны. [*][*]
Владимира можно увидеть на фотографиях с Алексеем Талаем, сделанных после концерта в санатории «Зеленый бор», который организовали для детей из Горловки.
А также на снимке с хоккейного матча, на который водили украинских детей. После него свояк Дмитрия Лукашенко дал интервью одному из провластных СМИ, где его назвали предпринимателем из Донецка.
Партнер Кулакова по бизнесу Николай Зарубицкий, председатель «Патриотов Беларуси» и организатор автопробегов в поддержку Лукашенко, также, вероятно, замешан в том, что происходит в Беларуси с украинскими детьми.
К идеологической обработке украинских детей в Беларуси причастен и средний сын Лукашенко Дмитрий. Пророссийская активистка Ольга Волкова, которая ведет Instagram под именем Ольга Подгайная, благодарила в своем аккаунте его лично, а также всех, кто «наполняет каждый день пребывания детей теплом и заботой».
А в одном из постов фонда Талая говорится, что приезд детей в Беларусь организовали с помощью Президентского спортивного клуба и лично председателя организации Дмитрия Лукашенко.
Уголовный фонд
Помимо Кулакова и Талая на фото из «Зеленого бора» есть еще несколько человек. Двое из них: мужчина, который держит флаг так называемой ДНР, и женщина справа от него — это супруги Дмитрий и Юлия Казаковы. [*][*][*]
Оба имеют отношение к фонду Талая. Дмитрий занимает пост члена попечительского совета, Юлия — координатор социальных проектов.
В феврале 2023 года Казаковы на Минской лыжне в Раубичах «болели за Первого» — Александр Лукашенко с командой участвовал в биатлонных эстафетных гонках. Дмитрий и Юлия делились фотографиями с мероприятия. Например, снимком, на котором они ведут светскую беседу со старшим сыном Лукашенко Виктором, или другим — где Дмитрий Казаков его приобнимает.
Источник: Instagram-аккаунт Юлии Казаковой.
Юлия окончила Академию МВД, но не работала в правоохранительных органах. [*]
Казакова помогала силовикам иначе: осенью 2020 года она дважды доносила на группы людей с бчб-символикой и один раз сообщила о дорожном знаке в протестных цветах. [*]
Благодаря «Киберпартизанам» расследователи БРЦ выяснили, что ее муж Дмитрий был осужден за кражу в начале 90-х, а также в начале нулевых за совокупность преступлений — на пять лет и один месяц с конфискацией. Наказание отбывал в Шклове. [*]
На фотографии из «Зеленого бора» запечатлен также член Президентского спортивного клуба, сотрудник благотворительного фонда Алексея Талая Евгений Назаревич. [*]
У него, как и у Дмитрия Казакова, есть уголовное прошлое. Назаревич в 2002 году получил два года исправительных работ за то, что избил женщину на базе отдыха Купалинка в деревне Грандичи. [*][*]
В компании Алексея Талая среди членов семьи Лукашенко, провластных звезд и спортсменов оказался и писатель Николай Гаврилов. Он помогает Фонду Талая отправлять предметы гигиены, продукты, одежду и лекарства в «ДНР» и «ЛНР». [*]
До сотрудничества с фондом писатель два года провел в колонии в Витебской области. До конца не ясно, отбывал ли он наказание или работал там. Однако в 2007 году Гаврилова привлекли к уголовной ответственности за то, что он с применением насилия, опасного для жизни, похитил из ресторана деньги. В 2011-2012 годах он занимался незаконной предпринимательской деятельностью — без регистрации и разрешения. [*][*] [*]
Затем руководил сбором гуманитарной помощи Донбассу от Свято-Елисаветинского монастыря в Минске. Об этом сообщили активисты «Хрысціянскай візіі»: по их мнению, помощь «мирным жителям» была лишь прикрытием, на самом деле сборы были организованы для российских военных. С августа 2022 года эта деятельность перестала быть тайной — в монастыре появилась волонтерская группа «Помощь братьям», которая официально занимается сбором средств для военнослужащих из России.
Николай Гаврилов ведет свой Telegram-канал, в котором регулярно выкладывает отчеты после поездок на оккупированные территории. Там же он рассказывает, что вывозил детей Донбасса в Беларусь. [*][*]
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Кто платит за «эвакуацию»
Вывоз детей из оккупированных территорий в Беларусь оплачивается из бюджета Союзного государства, то есть из госбюджетов России и Беларуси. Только в сентябре 2022 года из союзного бюджета на «оказание гуманитарной помощи» на оккупированных территориях выделили 29 млн российских рублей (около полумиллиона долларов). Эти деньги выделялись в том числе на оздоровление украинских детей в Беларуси.
Фонд Талая также просит о финансовой помощи беларусские исполкомы — он организовывал поездки на оккупированные территории с гуманитарной помощью, а самых нуждающихся детей обещал привезти в Беларусь на «оздоровление и реабилитацию».
Кроме денег из бюджета Союзного государства организация Алексея Талая получает поддержку от российских чиновников и даже частного спонсора — гражданина России, который пожелал остаться анонимным. Россиянин передал фонду усадьбу Романовых под Борисовом.
Благодаря «Киберпартизанам» мы идентифицировали анонимного спонсора. Им оказался Николай Владимирович Гинц — российский бизнесмен с Камчатки. Судя по соцсетям, в Борисове живут его родственники.
Талай рассказал, что на базе усадьбы планируется создать новый реабилитационный центр для детей. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко поддержала идею и предложила выделить на его строительство деньги из бюджета Союзного государства.
Оккупационные власти начали массово вывозить с захваченных территорий детей вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. По данным украинского проекта «Дети войны», их в Россию депортировали почти двадцать тысяч.
Кремль называет происходящее эвакуацией и спасением. ОБСЕ заявляет о похищении и военном преступлении. Эту позицию поддерживает и Международный суд в Гааге, который выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.
Конвенция ООН о предупреждении геноцида называет насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую геноцидом.
Этот материал подготовлен при поддержке «Киберпартизан».
Авторы:Алексей Карпека, Ольга Ратмирова, Станислав ИвашкевичTweet