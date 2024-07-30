«Просто позика», просто – від росіян, а потім ти вже диверсант

Доступно і блискавично – під таким гаслом «швидкі» гроші пропонують українцям десятки мікрокредитних організацій. Але нерідко захмарні відсотки приводять клієнтів до боргової ями. І вони стають «фінансово вразливими».

Дані про тисячі боржників можуть потрапити до рук російських спецслужб. З новин все частіше можна почути про підпали авто військовослужбовців ЗСУ. І нерідко клієнти таких мікропозикових організацій, маючи борги, погоджуються на це за відносно невеликі суми.

Журналісти-розслідувачі проєкту Радіо Свобода «Схеми» дослідили одну з мереж мікрокредитних організацій, яка працює по всій Україні. І з’ясували, що її власниками є подружжя громадян з Російської Федерації, а їхній син –депутат від «Єдиної Росії» в окупованому Криму, який підтримує вторгнення Росії в Україну.

Це, крім загрози національній безпеці, порушує пряму заборону Національного банку України.

Підпал автівок українських військових

«Я прокинувся вночі від галасу на вулиці. Вийшов, побачив, що вже стоять дві пожежні машини, поліція. Моє авто вже загасили, коли я вийшов. Я запитав, що відбувається, мені сказали: «вашу машину намагались підпалити». Показали, кого затримали в цей момент», – розповідає військовослужбовець Тарас Котов.

Автомобіль Тарасу Котову підпалили у червні цього року. Паліями виявилися жінка та її неповнолітній син, які потрапили в боргову залежність через мікрокредити.

«Зі слів жінки, вони взагалі не орієнтуються, що в країні відбувається, яка влада, які там Збройні сили. Тобто, там не було ніякої ідеології або бачення чогось. Мовляв, просто є якийсь канал, звідки можуть знайти якісь гроші, щоб почати сплачувати мікрокредитні борги, яких дуже багато, і «ми дуже погано живемо», – згадує Котов.

За даними поліції Києва та Київської міської прокуратури підпал автомобіля Котова – вже другий на рахунку паліїв.

Дмитро Власов, начальник управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією України Київської міської прокуратури розповідає: «Їм інкриміновані, і розслідуються два підпали. Перший стався за тиждень до цього (до підпалу машини військового Котова – ред.). За грошову винагороду підпалили автомобіль Mercedes Vito іншого військовослужбовця. Особа, яка інструктувала і робила замовлення, через Telegram надавала приблизний перелік місць, де можуть перебувати автомобілі військових, однак залишала вибір конкретного автомобіля на розсуд самих паліїв».

Тепер жінці загрожує до 10 років позбавлення волі, а її неповнолітньому синові – до 7.

За збігом обставин, за рік до підпалу авта Тарас Котов досліджував тему мікрокредитів, через які українці нерідко стають боржниками, а вже в цьому статусі – легкою здобиччю як для місцевих шахраїв, так і російських вербувальників.

«Саме ось ця категорія вона і буде вразливою, тому що їхні проблеми – це дуже мало грошей. Але з точки зору оперативного бюджету ФСБ – це взагалі копійки», – вважає Котов.

Після початку повномасштабного вторгнення українці все частіше почали звертатися до установ, які пропонують «швидкі» гроші під високу процентну ставку, що є особливістю короткострокових кредитів.

«Небезпека в оцій ставці. Бо ви дуже багато платите, і це може призвести до такої «спіралі», адже ви постійно маєте перекредитовуватися, бо у вас немає грошей для того, щоб сплатити власний кредит. І це виникає через те, що ставка дуже висока, і ви приходите за мікрокредитом з відчаю, бо ніде в іншому місці ви гроші отримати вже не можете», – розповідає фінансист, заступник директора інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Крім потрапляння до боргової ями є ще один ризик: дані таких клієнтів позикових організацій можуть потрапити до рук окупантів.

«Загальноекономічний стан людей, проблеми, матеріальний стан – часто стають психологічним чинником, який спонукає осіб пристати на незаконні пропозиції за винагороду», – каже Дмитро Власов з Київської міської прокуратури.

Фінансовий експерт Сергій Фурса додає: «Плюс це дає чудову базу, тому що відомі імена і прізвища тих людей, які їх беруть. А якщо людина бере мікрокредит або робить це системно, це означає, що у неї системні проблеми, і що вона може бути використана – так сильно потребує грошей, що може піти на деякі незаконні речі».

«Просто позика», просто – від росіян

«Схеми» звернули увагу на одну з українських мереж мікрокредитних організацій.

До неї входять декілька компаній. Зокрема, «Просто Позика» – фірма, заснована у 2014-му році, з більше ніж 30 філіями по всій Україні – від Волині до Дніпропетровської області. Та з мільйонними доходами.

«Просто Позика» пропонує кредити від 2 до 50 тисяч гривень. Готівкою та з обслуговуванням вдома.

На сайті компанії вказано, що процентна ставка «Просто Позики» може сягати аж до півтора мільйона відсотків (1 597 820,85%) річних, в залежності від суми кредиту та терміну його погашення. Через це в українця, який позичатиме у компанії гроші – високі шанси стати боржником, якщо він вчасно не зможе погасити кредит. При цьому, свою місію компанія описує як «підвищення рівня добробуту громадян України».

В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний – Андрій Манучаров, у нього 90% фірми, та Євгеній Слюсар – йому належить 10%.

В аудиторському звіті «Просто Позики», надісланому до Національного банку, компанія відхрестилась від усього, пов’язаного з Росією. Наприклад, що вони не мають клієнтів з Росії та Білорусі і взагалі не ведуть «жодних комунікацій з резидентами РФ».

І цьому є пояснення: ще навесні 2022-го року, після початку повномасштабного російського наступу, Національний банк України заборонив громадянам Росії керувати небанківськими фінансовими установами – такими як, наприклад, «Просто Позика».

«Схеми» ж з’ясували, що основний власник кредитної фірми – Андрій Манучаров – є громадянином Російської Федерації з 2014 року.

Перед цим Манучаров встиг попрацювати в Україні на державній службі – очолював державне об’єднання «Укрморпорт», маючи у підпорядкуванні 19 морських портів.

Але це тривало недовго – на тлі повідомлень про ймовірні фінансові зловживання він звільнився і пішов у мікрокредитний бізнес.

Одразу після реєстрації фірми, Манучаров отримує у Криму паспорт громадянина Росії – це квітень 2014 року. Про це свідчать дані Федеральної податкової служби РФ, які обліковують паспорт громадянина Росії Андрія Манучарова з чинним податковим номером.

Разом з російським паспортом Манучаров отримав і роботу у державних органах – тільки тепер Росії. У вже знайомій йому галузі: його представляють радником генерального директора «Росморпорту» – федерального підприємства РФ, яке оперує всіма морськими портами країни-агресора.

Манучаров починає одночасно мешкати в Росії та окупованому Криму, де опікується питаннями «Росморпорту», та навідується до Києва, де розвиває мікрокредитний бізнес. Про це свідчать дані авіаперельотів, які є у розпорядженні журналістів.

«Схеми» з’ясували ще декілька красномовних фактів про власника українського мікрокредитного бізнесу з російським паспортом Манучарова. Про його зв’’зки з російськими політиками, військову службу та сина-«єдинороса».

У 2015-му, через рік, відколи Росія окупувала Крим, Манучаров бере участь в тенісному турнірі в непідконтрольній грузинському уряду самопроголошеній Абхазії. Його можна побачити поруч з організатором заходу – депутатом держдуми РФ Костянтином Затуліним, нині підсанкційним. Спонсори заходу – російські оборонні концерни.

На другий рік окупації півострова Манучаров бере участь вже у тенісному турнірі в Севастополі. Але цього разу – з військовослужбовцями, на честь 233-ої річниці створення Чорноморського флоту РФ.

У газеті «Флаг Родины», яка вважається офіційним виданням російського флоту, журналісти знайшли згадку про цей турнір – у репортажі під назвою «Офицеры скрестили ракетки». Манучарова у статті представляють як «капітана 1-го рангу запасу».

З одного з інтерв’ю Манучарова з’ясувалось, що він служив у Севастополі, ще у 1992-му. Каже, був командиром підводного човна «з ядерною зброєю на борту».

Як військовослужбовець, стверджує Манучаров, він навіть став прототипом одного з головних героїв російської книги про затонулий човен, за мотивами якої згодом зняли кіно.

«Це в мене було прізвисько – Яничар, від прізвища Манучаров», – казав він.

За словами Манучарова, в 1992 році, коли Союз вже розпався, він та екіпаж відмовилися приймати українську присягу. Як і російську.

Так і не присягнувши на вірність народу України, Манучаров звільнився з військової служби. Потім була робота в українській та російській державних структурах та, зрештою, занурення у позиковий бізнес.

Син Манучарова, як з’ясувалось, з політичними поглядами визначився швидко.

Іван Манучаров – депутат підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії «Єдина Росія». Очолює комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв’язку.

Манучаров-молодший відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, в квітні 2022 року створив телеграм-канал і назвав його «Манучаров Крым Z».

Він звітує про підтримку російських військових. Наприклад, передаючи партію гуманітарки армійцям РФ чи запускаючи акцію «Весточка на фронт».

Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство Російської Федерації у 2014-му році.

А пізніше, як і її чоловік, зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою «Тайм Кредит», яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні. Такий от сімейний бізнес.

Продовження ліцензій для компаній з російським впливом

Чи можуть громадяни Росії під час повномасштабного вторгнення управляти таким чутливим для державної безпеки бізнесом?

У травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами – такими, як, наприклад, згадані «Просто Позика» чи «Тайм Кредит».

«Фактично ця постанова каже про те, що росіяни не мають права володіти часткою в фінансових небанківських компаніях, натомість мають призначити замість себе довірену особу», – каже шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний.

Дійсно, відповідно до постанови, кредитна організація мала б призначити довірену особу з відповідною діловою репутацією. А її кандидатуру – мав би затвердити Нацбанк.

На запит «Схем» в Нацбанку повідомили, що «Просто Позика» і «Тайм Кредит» не зверталися до них щодо призначення такої довіреної особи. І це не дивно, адже для державного регулятора в офіційних документах подружжя Манучарових – громадяни України.

Більше того – навесні цього року Національний банк продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям «Просто Позика» та «Тайм Кредит». Термін дії – необмежений.

Можливо, після початку повномасштабної війни Андрій Манучаров відійшов від справ, а мікрокредитний бізнес належить йому тепер лише формально?

Документи компанії «Просто Позика», які «Схеми» отримали від джерел з доступом до таких даних, свідчать про те, що він і досі продовжує контролювати бізнес.

Наприклад, журналісти знайшли довіреність за серпень 2023 року, якою Манучаров, який начебто мешкає у Туреччині, уповноважує громадянина України представляти його інтереси, в тому числі – у фірмі «Просто Позика».

Вже за декілька днів довірена особа від його імені бере участь у загальних зборах учасників фірми – про що свідчить протокол, який є у розпорядженні «Схем». Тоді на зборах за участі іншого співзасновника Євгенія Слюсаря ухвалили питання про збільшення статутного капіталу. Манучаров додатково вніс 4,5 мільйони гривень.

І таких прикладів «Схеми» знайшли декілька. Коли не тільки Андрій Манучаров, але й його дружина контролювали і продовжують контролювати бізнес через обраного ними представника.

Зібрані журналістами факти щодо власників мікрокредитного бізнесу в Україні з російськими паспортами «Схеми» озвучили представнику Нацбанку.

Там відповіли, що «Національний банк наразі не має інформації, яка могла б свідчити про наявність у Манучарова Андрія Івановича та Манучарової Наталії Едуардівни громадянства Російської Федерації. Водночас, враховуючи інформацію, наведену у журналістському запиті, Національний банк надішле запити до Служби безпеки України та органів розвідувального співтовариства з метою отримання додаткової інформації», – повідомили в НБУ у відповідь на запит.

«Так, у разі підтвердження інформації щодо наявності в цих осіб громадянства Російської Федерації, Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації та ділової репутації ТОВ «Просто Позика» і ТОВ «Тайм Кредит» небездоганною та в подальшому для застосування заходів впливу, передбачених статтею 48 Закону «Про фінансові послуги»», – додали в НБУ.

Ця стаття в тому числі передбачає можливість припинення ліцензії.

Де нині Андрій Манучаров?

Підприємець, як з’ясували «Схеми», не живе в Україні. Відповідно до отриманих журналістами даних щодо перетинів кордону, він виїхав напередодні повномасштабного вторгнення.

21 грудня 2021 року Манучаров сів на рейс Київ-Стамбул і більше до України не повертався. Про те, що бізнесмен може жити в Туреччині, свідчить одна з довіреностей за 2023 рік, яку він уклав у Стамбулі.

«Схеми» встановили яхту підприємця – це 27-метрове судно, яке Манучаров придбав у 2020-му році. Її вартість нині складає 2,7 мільйона доларів.

Журналісти знайшли фото з цієї яхти за 2022 рік – за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії – на ньому позує дружина Манучарова Наталія.

Ця яхта, згідно з даними сервісу MarineTraffic, який відстежує переміщення суден, станом на середину липня цього року перебувала на південному заході Туреччини.

«Схеми» звернулись по коментар до Андрія Манучарова.

– Чому ви не повідомили Національний банк, що є громадянином Російської Федерації як власник ТОВ «Просто Позика»? – запитав журналіст «Схем» Георгій Шабаєв.

– Щось ви дурниці якісь кажете, – відповів Манучаров.

– У вас є громадянство Російської Федерації з 2014 року. Чому ви не повідомили…

– Не фантазуйте, – сказав Манучаров і поклав слухавку.

Під час другої розмови Манучаров намагався переконати журналіста «Схем», що той помилився номером.

– Кому ви телефонуєте, друже? – сказав Манучаров.

– Андрію Івановичу, – відповів журналіст.

– Це не я.

– Я бачу цей ваш контактний номер в «Госуслугах», витоках російських баз даних.

– Де ви живете?

– Я живу в Україні, а у вас є бізнес ТОВ «Просто Позика» – теж в Україні.

– Що за дурниці ви кажете?

– Андрію Івановичу, я чітко розумію, з ким я розмовляю.

– Друже, я тебе не розумію. Тобі, мабуть, треба ліки приймати.

Отже, «Схеми» встановили, що українці масово позичають гроші у мережі компаній, власниками яких є подружжя громадян Російської Федерації, а їхній син – депутат-«єдинорос» – живе у Криму і активно підтримує вторгнення Росії в Україну. Ті ж українці, які не здатні вчасно повернути позичені кошти, потрапляють у боргову залежність. І цією вразливістю можуть скористатися не лише шахраї, але й російські спецслужби – вербуючи таких українців в своїх інтересах, що є загрозою національній безпеці.

Але скільки ще таких фірм з прихованими російськими впливами працює в Україні?

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Джерело: Радіо Свобода «Схеми»