Як судять вбивцю нацгвардійця суддю Тандира: поліціянтка розповіла як намагалась провести дослідження його на алкоголь

Святошинський районний суд Києва допитав сержантку патрульної поліції Анну Назарову, яка разом з напарником супроводжувала колишнього суддю Олексія Тандира проходити тест на алкоголь після ДТП, внаслідок якої загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Того дня поліцейська мала ранкову зміну, тож саму подію на в’їзді до столиці не бачила. Під конвой їм з напарником затриманого передали колеги. Тандира возили на експертизу у дві лікарні та бюро судово-медичної експертизи, і зрештою забрати біоматеріал для перевірки вдалося більш ніж за вісім годин після події.

Журналісти видання «Ґрати» переповідають, що з’ясувалося на засіданні.

«Адвокат сказав, що кров здавати вони не будуть»

Сержантка поліції Анна Назарова розповіла, що у травні 2023 року їй з напарником командир роти дав завдання доставити Олексія Тандира з місця ДТП до медичного закладу, де йому мали провести освідування на стан алкогольного сп’яніння, бо затриманий, як їй сказали, відмовився проходити тест на місці події. Це була приблизно сьома ранку, Назарова якраз вийшла на ранкову зміну і мала підмінити колег, що працювали у ніч, коли трапилась ДТП, тож саму подію не бачила.

«Хлопця загиблого вже не було на місці. Була розбита автівка. На передньому сидінні була пляшка. Здається, пляшка віскі. Під переднім пасажирським сидінням», — сказала вона.

За словами поліцейської, поводився затриманий спокійно, під час доставлення на самопочуття не скаржився, пив багато води.

«Ознаки сп’яніння були. Було тремтіння рук, були розширені зіниці. Також порушена координація рухів. Ці ознаки встановлював екіпаж, який був на нічній зміні, який приїхав на місце ДТП. Моя задача в той день була лише доставити громадянина Тандира для проходження освідування», — зазначила Назарова.

За її словами, Тандира відвезли спочатку до київської наркологічної лікарні «Соціотерапія», але через те, що той «наче не відмовлявся, але й не погодився» проходити дослідження на алкоголь там, то його повезли до лікарні №7, а звідти — до бюро судово-медичної експертизи.

Адвокат Олексія Тандира на це зауважив, що у її свідченнях, які приєднані до справи, є розбіжність із тим, що вона говорить на засіданні: там йдеться, що Назарова з напарником приїхали вже до «Соціотерапії». На це сержантка сказала, що відтоді минуло багато часу, і вона не все пам’ятає, тому може плутати те, що бачила сама і що їй говорили колеги, або що вона бачила з відкритих джерел. Водночас Назарова запевнила, що її бодікамера була увімкнена, тож послідовність подій можна встановити, переглянувши відео.

Як пригадала Анна Назарова, патрульні не заходили разом із Олексієм Тандиром у приміщення лікарень — туди його супроводжували інші поліцейські і співробітники ДБР та адвокат затриманого Олег Юрченко, але супроводжували Тандира у бюро судмедекспертизи. Там у нього мали взяти кров і сечу на аналіз, однак від здачі крові він відмовився.

«Якщо я не помиляюсь, адвокат сказав, що кров здавати вони не будуть», — розповіла поліцейська.

За словами Назарової, затриманий почав скаржитись на погіршення самопочуття, але потім сказав, що йому стало краще, і пішов до вбиральні, тож вона покликала напарника, бо, за законодавством, поліцейський має бути присутній при заборі зразків для експертизи.

«Він зайшов одразу за Олексієм у це приміщення, де, якщо я не помиляюсь, Олексій вже зібрав свої біологічні матеріали і застібав штани», — зазначила сержантка.

Але відповідаючи на запитання адвоката потерпілих, чи висловлював на той час хтось сумніви щодо того, що отримані зразки є дійсно зразками сечі обвинуваченого, Назарова зауважила: «Сумніви були у слідчих, і навіть, якщо я не помиляюсь, у лікарів. За зовнішніми ознаками, так».

Чому зараз обговорюють проведення експертизи сечі у справі Тандира

Дорожньо-транспортна пригода, в спричиненні якої обвинувачують Олексія Тандира, сталася у ніч на 26 травня 2023 року. На в’їзді в Київ по Берестейському проспекту екссуддя збив автомобілем військовослужбовця Національної гвардії Вадима Бондаренка. Той чергував на блокпості і встановлював загородження, оскільки починалась комендантська година. Нацгвардієць загинув на місці від отриманих травм, а екссуддю, що був за кермом, затримали. У салоні автомобіля, яким їхав Тандир, знайшли неповну пляшку шотландського віскі «William Lawson’s».

Після затримання йому оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху під час керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (частина 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України). Тандир свою вину заперечує.

Згідно з інструкцією Міністерства внутрішніх справ, освідування щодо алкогольного сп’яніння має проводитися впродовж двох годин після ДТП або на місці пригоди, або у найближчому закладі охорони здоровʼя, який має право проводити таке освідування. Як заявляло ДБР, що проводило розслідування цієї справи, від проведення огляду щодо ймовірного стану сп’яніння Олексій Тандир відмовлявся.

Слідство стверджує, що Тандир погодився здати аналіз сечі після постанови прокурора о десятій ранку 27 травня, тобто на наступний день після ДТП. Експертизу сечі проводили тричі: перша показала, що алкоголю у ній немає, друга — що у досліджуваних зразках немає сечі, а третя — що у зразках є вода і чоловіча слина. Експертиза крові, яку обвинувачений здав тільки увечері 27 травня, наступного дня після ДТП, також вмісту алкоголю не виявила.

Святошинський районний суд Києва, де слухається справа, результатів експертиз ще не досліджував. Зараз там триває допит свідків. Засідання 15 січня, на якому давала свідчення сержантка Анна Назарова, було відкритим. За два дні до нього у закритому засіданні допитали колег загиблого бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка.

Тоді ж з’ясувалось, що у справу колишнього голови Макарівського районного суду Київщини Олексія Тандира повернулись його попередні адвокати Олег Юрченко та Ірина Бовнегра. Це з’ясувалося на засіданні 13 січня. За словами Юрченка, вони погодились захищати обвинуваченого pro bono і уклали договір з його родиною на початку цього року. Після цього державний адвокат Тандира Богдан Глядик склав повноваження. Бовнегри на засіданні не було, але вона, як зазначив Юрченко, долучиться до розгляду згодом.

Автор: Анастасія Москвичова

Джерело: Ґрати