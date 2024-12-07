Як судять суддю-вбивцю Олексія Тандира, а він й досі блокує процес щоб уникнути відповідальності

Колишній суддя Олексій Тандир продовжує фактично блокувати розгляд справи про смертельну дорожньо-транспортну пригоду за його участі. Про це пише видання «Судовий репортер» яке вело репортаж з залу суду

У пʼятницю 25 травня 2023-го Берестейському проспекті у Києві за пару хвилин до опівночі голова Макарівського райсуду Київської області збив на смерть 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який вийшов на дорогу з пластиковими блоками, щоб перекрити дві з трьох полос руху з початком комендантської години.

Суддю одразу затримали і в машині знайшли пляшку віскі. Але слідів алкоголю в організмі водія не знайшли, начебто, тому що він всіляко затягував аналіз крові і замість сечі здав слину, розбавлену водою.

У жовтні цього року суд допитував військовослужбовця — товариша загиблого нацгвардійця, який чергував із ним тієї ночі, але стояв на протилежному відрізку дороги. Свідок долучився по відеозвʼязку з суду Кривого Рогу, де він зараз проходить військову службу. Однак завершити його допит не вдалося. По-перше, через відключення електроенергії у судах внаслідок російських обстрілів енергетики. По-друге, 29 листопада стало відомо, що обвинувачений розірвав договір із захисником.

У серпні Тандира покинули адвокати, які представляли його з моменту оголошення підозри. Після цього його пару засідань представляв інший адвокат, котрий у першому ж засіданні намагався відвести суддю, посилаючись на «конфлікт інтересів». Але тепер Тандир заявив, що не має грошей на адвоката. Тому суд залучив захисника із Центру безоплатної правової допомоги Богдана Глядика.

У наступному засіданні 4 грудня, розуміючи, що суд збирається вирішити клопотання про продовження запобіжного заходу, Глядик заявив відвід судді Івану Бандурі, кажучи про порушення процедури авторозподілу справи, яка вже понад рік слухається у суді. А незаконний склад суду є підставою для скасування будь-якого вироку.

Прокурор Михайло Доманіцький вбачає у діях захисту зловживання правом і звертав увагу, що відомості для цієї заяви про відвід збиралися більше чотирьох місяців. Заяви про недовіру до суду зʼявляються постійно при продовженні Тандиру строку тримання під вартою. Імовірно, захист намагається затягнути час, щоб обвинуваченому не встигли продовжити запобіжний захід.

Суддя дозволив Глядику оголосити своє клопотання. Адвокат став зачитувати правила авторозподілу справ у суді, а саме що такі розподіляються за принципом випадковості, у хронологічному порядку, з урахуванням спеціалізації та рівномірного навантаження для кожного судді, відпусток суддів та ін.

«Формальні порушення, про які не можна мовчати»

Авторозподіл справи Тандира відбувся 21 серпня 2023 року і головуючого обирали із чотирьох суддів. Хоча у Святошинському суді Києва на той час було 11 суддів із відповідною спеціалізацією.

Інші судді були виключені з авторозподілу справи з різних причин. Так, суддю Ясельського виключили через «відпустку 14 і більше днів». Але на адвокатський запит суд повідомив, що в серпні 2023-го Ясельський у відпустці не перебував. Суддя Поплавська також не брала участі в автопорозподілі «перед відпусткою 14 і більше днів». Але на адвокатський запит отримано інформацію, що наказ про відпустку Поплавської видано тільки 28 серпня 2023 року.

Захист зʼясував, що деякі справи розподілялися між суддями не в день їх надходження до суду, а наступного дня. При цьому порядкові номери справ свідчили про порушення хронології їх реєстрації: нові справи реєструвалися раніше за старі.

З цього приводу захист Тандира звернувся до ДП «Інформаційні судові системи» як адміністратора системи авторозподілу судових справ. І там уже, начебто, проводять перевірку можливих маніпуляцій. Звернення надійшло до Державної судової адміністрації, а також до Ради суддів для організації перевірки роботи суду.

Захисник переконаний, що з огляду на резонанс справи Тандира її розгляд має бути ідеальним. Тим більше, що обвинувачений планує скаржитися до Європейського суду з прав людини.

Тандир запевняє, що остерігається у майбутньому скасування вироку з формальних причин.

— Як би прикро не виглядало, що в разі задоволення відводу, справа буде передана новому складу суду і почнеться розгляд справи спочатку… Але ігнорування цих порушень і закриття очей зараз потім стане ще більшою проблемою. Буде витрачено значний час і через такі формальні порушення, про які ми не можемо мовчати, — пояснює він.

Заяву про відвід розглянула суддя Оксана Поплавська. Щоб усунути сумніви, вона просто в засіданні представила адвокатові накази про свою відпустку з мокрими печатками. Поплавська пояснила, що їй довелося перервати свою відпустку на день, тому що знайшлась обвинувачена, яка перебувала в розшуку, і треба було застосувати до неї запобіжний захід. Суддя Ясельський, як вона пояснила, міг не бути у відпустці на час надходження справи, але за 14 днів до відпустки був закритий на авторозподіл.

Адвокат Тандира просив суддю звернутися за розʼясненнями до керівника апарату щодо виявлених порушень. Однак суддя відповіла, що захисник може самостійно звертатися.

Після виходу з нарадчої суддя Пополавська коротко пояснила причини відмови у відводі. Зокрема, що порушення правил авторозподілу ще треба встановити. Для цього Тандиру варто дочекатися відповідей на адвокатські запити і результатів перевірки.

Захисник Глядик після 18 години пішов, не чекаючи відновлення слухання, бо робочий день, начебто, закінчився. Дізнавшись про це, суддя Бандура призначив засідання наступного дня.

Брат загиблого прибув на засідання із Черкаської області і був видимо розчарований тим, що спостерігав у суді.

— Не перший раз ми чуємо ці відводи. Я не маю юридичної освіти. Але кожного разу приїжджаємо і ці відводи… Як на мене, є багато очевидних фактів у цьому всьому.

«ДБР може внаслідок такого кримінального провадження впливати на суддю»

Наступного дня Тандир оголосив, що має новий відвід, але з інших причин. Наполягав, що йому головне оголосити, а суддя може не розглядати його і це в апеляційній інстанції буде додатковою підставою для скасування рішення. Крім того, Тандир, імовірно, розраховував на певний медійний ефект.

У засіданні виникла суперечка. Прокурор сказав, що Тандир системно затягує розгляд справи відводами. Щонайменше пʼять разів розглядалися заяви про відвід судді і жодну не задовольнили. Ще багато заяв про відвід суддя на місці залишав без розгляду, вбачаючи зловживання правом.

Суддя хотів розглянути клопотання про запобіжний захід. Але Тандир вимагав дати висловитися йому.

— Прокурор подав раніше клопотання… — сказав суддя Бандура.

— Нема різниці: раніше чи пізніше! До суду нема довіри! — вигукував Тандир.

Адвокат Глядик намагався примирити учасників, прохаючи дозволити Тандиру заявити відвід, адже це його безумовне право. Водночас захисник підкреслив, що і запобіжний захід він хоче розглянути сьогодні.

«Вам теж буде цікаво послухати цей відвід», — пообіцяв Тандир головуючому. Далі він просто в засіданні почав говорити до журналістів, що Державне бюро розслідувань, яке «сфабрикувало» його справу про ДТП, тепер зареєструвало провадження за фактом протиправних дій судді Бандури. Мовляв, ДБР через нове кримінальне провадження контролює суддю Бандуру і цей судовий процес.

Досудове розслідування розпочато 17 серпня 2024 року за ч.1 ст.374 ККУ — недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення прав обвинуваченого, вчинене в тому числі суддею.

У короткому викладі обставин йдеться про те, що суддя Бандура відмовив захиснику Тандира у наданні матеріалів на ознайомлення і продовжив запобіжний захід за відсутності одного з адвокатів, ігноруючи заперечення обвинувачення. Важливо, що заяву в ДБР на суддю подав сам Тандир.

— ДБР на всю країну оголосило мене алкоголіком і вбивцею. І тепер суд не може випустити мене з-під варти. Поки ви тримаєте мене під вартою і поки виконуються вказівки ДБР щодо засудження, це кримінальне провадження рухатися не буде. Тому що ДБР, яке здійснює кримінальне розслідування відносно вас і відносно мене, — одна структура. Як можна вам ухвалити законне рішення у такій ситуації?! На кінець серпня — на початку вересня ви збиралися йти у відставку, збирали документи. Але після того як вам передали вітання ДБР у цій справі, ви передумали йти у відставку і почали призначати засідання кожен тиждень.

Як можна говорити про обʼєктивність, що ви інше рішення приймете?! Ніколи в житті. І сторонній спостерігач у це не повірить. Поки ви мене тримаєте під вартою, те провадження розслідуватися не буде. Як тільки шаг у право, шаг у ліво — буде здійснюватися те провадження і пенсії, то вже третє питання… Я ще не здивуюся, якщо там Міша Доманіцький буде процесуальним керівником, — сказав Тандир, згадуючи прокурора, який сидів навпроти нього.

Суддя Бандура зазначив, що вперше чує про таке кримінальне провадження. У відповідь Тандир передав судді документи про реєстрацію кримінального провадження.

Адвокат Глядик погодися із підзахисним, що ДБР може внаслідок такого кримінального провадження впливати на суддю і цей «факт заставляє задуматися».

Місцями здавалося, що Тандир і його захисник щиро вірять у те, що кажуть, і забувають, за чиєю заявою ДБР взагалі зареєструвало це кримінальне провадження.

Тандир ініціював кримінальне провадження на суддю і тепер каже, що з допомогою нього впливатимуть суддю. А тому, вважає, що суддю треба відвести.

— Розраховувати, що ви винесете мені виправдувальний вирок я вже гіпотетично не можу, бо ви не можете погіршити своє становище, — переконаний він.

прокурор і представник потерпілих

Прокурор Доманіцький нагадав, що раніше Тандир уже заявляв судді відвід через порушення права на захист і його не задовольнили. А ще сьогодні до реєстру досудових розслідувань вносять будь-які повідомлення про злочин, у тому числі з надуманих причин, без попередньої перевірки.

У підсумку заяву про відвід залишили без розгляду і Тандиру вкотре продовжили тримання під вартою на 60 діб.

Представник потерпілих Павло Теслюк сказав, що поведінка Тандира свідчить про його небажання розглядати цю справу і спроби уникнути кримінальної відповідальності. У клопотаннях Тандира він помічає ознаки конспірології: обвинувачений думає наче весь світ проти нього.

Тандир відповів, що не затягує справу, а лише намагається реалізувати свої права. Він попросив суд надати йому звукозаписи всіх засідань від початку.

Колишній суддя утримується під вартою 1 рік і 7 місяців, але наполягає на своїй невинуватості і стверджує, що доказів проти нього немає. Зараз триває допит свідків і частково в закритому засіданні.

— Що підтвердили свідки?! Скільки було сосісок чи помідорів порізано чи хто на якій машині приїхав?! Всі військовослужбовці, яких ми допитували, — ніхто однаково не сказав. Всі сказали по-різному, як була перекрита дорога. Про ДТП вазагалі ніхто нічого не сказав. Жодних доказів алкогольного спʼяніння нема і не може бути, тому що вони вигадані і ми будемо їх досдіджувати і ви переконаєтесь у цьому, — говорить обвинувачений.

Водночас Тандир натякнув, що суд може бути тривалим, адже він планує клопотати про додаткові експертизи.

— Скільки буде розглядатись це кримінальне провадження мені важко уявити. Якщо брати до уваги алкогольне спʼяніння, якого немає, і потім доведеться перекваліфіковувати, то мінімальне покарання 3 роки. Так я уже маю право на дострокове звільнення. Я вже фактично відбув покарання. Це ненормальне щось.

У засіданні оголосили перерву до 23 грудня, щоб новий захисник ознайомився зі справою.

Автор: Ірина Салій

Джерело: «Судовий репортер»