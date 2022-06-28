Атака психопатов. Ракетные удары российской армии по Киеву и Кременчугу

Самое пустое занятие — разбираться, почему убийца убил еще раз. Это я о бомбардировке Киева на рассвете 26 июня. Украинская столица и до этого момента не жила спокойно ни дня, ни ночи, хотя регулярные массированные обстрелы с разрушениями и смертями прекратились в конце марта. Но привычка быть настороже осталась. Думаю, осталась надолго, если не навсегда.

По ночам, если вы вдруг не в курсе, звук сирены кажется еще более пронзительным. И реакция на него острее. Быстро накинуть одежду (не в пижаме же бежать на улицу, если придется), быстро проверить набор «ключи — зарядное устройство — документы — деньги», быстро выйти из спальни, где есть окно, в коридор, где несущая стена (в ванную комнату, тамбур возле входной двери, в убежище, если оно есть в доме — кто к чему психологически привык), быстро открыть сайт столичной госадминистрации и пару информационных ресурсов. Там расскажут, что и откуда летит.

Следующие минут пятнадцать после того, как вытье сирены смолкло, слух обостряется до предела. Интервал либо завершают взрывы разной степени близости и столбы черного дыма, либо не слышно ничего, но спустя время появляются новости и фото: на сей раз пострадал не ваш, а другой район Киева. Опытное ухо уже способно отличать от «прилетов» звук работы сил ПВО, которые сбивают российские ракеты на подлете. Воздушные тревоги имеют разную степень продолжительности.

Иные длятся по несколько часов, что означает: атакуют с нескольких направлений, большим и разнообразным количеством смертоносной дряни.

В сравнении с другими городами страны, столица прикрыта более надежно. Хотя все понимают: это далеко не израильский «железный купол». И даже возвращение в Киев дипломатического корпуса, с послом США включительно, не гарантия того, что новых ударов не нанесут. Ночь на 26 июня подтвердила справедливость подобных утверждений. Первая сирена раздалась в 4:39, отбой дали в 5:03. Вторая прозвучала уже в 5:47 и длилась до 7:21. Мишенями стали жилой многоквартирный дом, где снесло верхние этажи, и детский сад в Шевченковском, одном из центральных районов города.

В детсаду ракета превратила игровую площадку, к счастью, в такое время еще пустовавшую, в воронку-кратер. Попутно была повреждена водопроводная магистраль, давление воды в сетях нескольких районов упало. В многоэтажке как известно, только разрушениями и пожаром не обошлось. Один человек погиб, пятеро, в том числе ребенок, получили ранения, окна-балконы вылетели у всех, соседний дом эвакуировали тоже.

Последствия удара по Киеву, Шевченковский район. Фото: телеграм / kievreal1

Высокоточные ракеты Х-101, от 4 до 6 штук, которые могут лететь на расстояние до 5500 километров, выпустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из района Каспийского моря, сказал в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Часть удалось сбить, две прорвались.

Повторюсь: рассуждения на тему «Почему Киев снова бомбили именно теперь?» не имеют смысла. Такие рассуждения поневоле затягивают в логику «если — то», которой придерживается Кремль. Например: западные партнеры поставили Украине долгожданное вооружение, те самые РСЗО, для освобождения ее собственных оккупированных территорий? Россия объявляет, что вправе нанести удар по «центрам принятия решений» в Киеве. И бьет по жилому дому.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обещает: Вооруженные силы Украины при первой возможности ликвидируют Крымский мост, незаконное сооружение, по которому на аннексированный полуостров поставляют из РФ оружие и боеприпасы? Россия отвечает ударами по центральной части Киева. Украинская армия берет в осаду оккупированный Херсон, отрезая российский гарнизон от путей снабжения, а внутри региона разгорается партизанская война, один за другим взрываются авто с коллаборационистами, «калифами на час»? Россия отвечает ударами по центральной части Киева.

Наконец, главное событие последних дней — на самом деле, лет! — получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза. Врезать по столице «кандидата», когда там еще ликуют внешнеполитическому успеху — отдельное удовольствие. Особенно после лицемерного путинского, сказанного на Петербургском международном экономическом форуме: «Мы ничего не имеем против, это не военный блок.

Мы выступали против военного освоения территории Украины. А против экономической интеграции мы ничего не имели против». Заодно и проверить, что изменилось, как теперь включится, впишется за новых европейцев коллективный Запад, как станет реагировать на ракеты, подбирающиеся в Киеве к правительственному кварталу…

То, что физическая ликвидация президента Зеленского — не последняя цель «спецоперации» Кремля, сомнений нет.

Сакральное отношение к человеку на самой верхушке власти переносится на Украину. Он всем рулит. Он, разумеется, определяет курс. Он главная деталь в механизме государственной власти, вырвав которую, можно ввергнуть страну в панику, хаос, отчаяние, сломить сопротивление, вернуть в орбиту, и тому подобное. Два Майдана так ничему российскую власть не научили. Не вынудили докопаться до сути: действительно, что ли, совсем другой народ эти украинцы? Такую высокую цену готовы платить за свободу?

Оно, может, и к лучшему, это непонимание. Ракеты не помогут.

Очередное подтверждение: мирное население окончательно выбрано россиянами в качестве объекта поражения «высокоточным оружием». Удар 27 июня, средь бела дня, по торговому центру в городе Кременчуге Полтавской области нанесла ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска, — проинформировал Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Украины. И это ничто иное, как международный терроризм.

Видео ГСЧС Украины:

Пока известно о более полутора десятка погибших и более пятидесяти раненых, девять из которых многие в тяжелом состоянии. Число жертв может увеличиться в разы: людей на десяти тысячах квадратных метрах площади торгового центра было много. Спасательная операция продолжается.

Автор: Ольга Мусафирова , «Новая газета. Европа»