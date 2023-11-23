Путин готовится оставить Украину зимой без електроэнергии и тепла, но в этот раз страна к этому готова

Прошлой зимой путинские войска растратили практически весь запас управляемых ракет, пытаясь вывести из строя энергосистему Украины, чтобы оставшиеся без света и тепла мирные жители вынудили официальный Киев пойти на переговоры. Та кампания имела ограниченный успех: перебои с электричеством были серьезные, но гуманитарной катастрофы удалось избежать и моральный дух украинцев сломить не удалось.

Российские войска уже накопили новые ракеты и, судя по всему, готовятся к новой попытке, но в этот раз Украина подготовилась хорошо: ПВО серьезно усилена, а Европа подстраховывает на случай необходимости импорта электроэнергии, отмечает издание The Insider. Вдобавок украинские спецслужбы предупреждают: если Россия всё же начнет устраивать блэкаут, Украина сможет ответить симметрично.

Как прошла кампания 2022–2023 годов

С сентября 2022 года по начало марта 2023 года российские войска регулярно массированно атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами, а также иранскими беспилотниками-камикадзе. Целью становились электростанции, в том числе ТЭЦ, которые, помимо электроэнергии, генерируют тепло для систем центрального отопления, а также трансформаторные подстанции, перераспределяющие электричество по энергосистеме. В результате многие населенные пункты Украины подолгу оставались без света и тепла, по всей стране вводились графики веерных отключений. Кроме того, жертвами обстрелов становились мирные жители.

В российских пропагандистских ток-шоу прямым текстом озвучивалась цель ударов: деморализовать население Украины, чтобы вынудить правительство Зеленского пойти на уступки России, а также спровоцировать новую волну беженцев в Европу.

Нечто подобное тогдашний главком ВКС РФ и командующий «СВО» Сергей Суровикин ранее практиковал в Сирии, когда российская авиация наносила удары по больницам, школам, центрам выдачи гуманитарной помощи и рынкам в подконтрольных оппозиции районах. Именно Суровикин считается архитектором не только российских оборонительных линий, но и кампании ракетного террора.

Пожар после попадания ракеты по энергостанции в Киеве, 18 октября 2022 года / Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Однако, несмотря на огромные масштабы атак (по данным «Укрэнерго», россияне нанесли 1200 ударов, из которых 250 достигли цели), полностью вывести из строя энергосистему Украины не удалось. Среди причин этого назывались мощная эшелонированная система ПВО, спешно усиленная западными комплексами, самоотверженный труд ремонтных работников, восстанавливавших (нередко ценой жизни) пораженные объекты после каждого налета, а также поток поставок электрогенераторов, трансформаторов и ремонтного оборудования. Тем не менее, россияне опасно близко подошли к своей цели — как сообщали источники The Times, в декабре 2022 года Киев был на грани полной эвакуации.

Как в Украине готовились к зиме 2023–2024 годов

В последнее время украинские власти заявляют, что Россия накапливает ракеты для повторения кампании ударов по объектам энергетики. Об этом свидетельствует как минимум то, что удары стратегической авиации ракетами Х-55 и Х-101, а также пуски ракет морского базирования «Калибр» не осуществляются в течение многих месяцев. В то же время, по данным ГУР, в арсеналах РФ на начало ноября было 870 дальнобойных ракет.

Учитывая, что в прошлом году кампания началась уже в сентябре, можно предполагать, что российское командование дожидается холодов, чтобы удары возымели максимальный эффект. Пока что по Украине наносятся удары «Шахедами», производство которых локализовано в России и продолжает расширяться. Некоторые из них уже попадают по энергообъектам.

В свою очередь Украина и ее западные партнеры работают над усилением украинской системы ПВО. Задача осложняется тем, что еще весной, согласно слитым документам Пентагона, украинские запасы ракет к советским комплексам подходили к концу. Проблему стремятся решить поставками новых систем ПВО, в частности Patriot, IRIS-T и NASAMS. США совместно с Украиной работают над проектом FrankenSAM («ЗРКенштейн») — переоборудованием советских комплексов «Бук» под западные ракеты. Как заявляет представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, получившийся гибрид, несмотря на меньшую дальность ракет, пригоден для защиты стратегических объектов.

Кроме того, США выкупили для ВСУ у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе с беспилотниками. В Украине тем временем продолжают подготовку мобильных групп ПВО, вооруженных пулеметами и зенитной артиллерией. Параллельно, по заявлениям украинских чиновников, ведутся работы над укреплением энергообъектов и созданием систем резервного питания. В ноябре украинский военный эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов писал, что работы действительно ведутся, хотя с ними и «дотянули дальше некуда». Защита энергосистемы и закупка энергооборудования производятся в том числе за счет средств от США.

Чего можно ожидать этой зимой В «Укрэнерго» уверены, что система восстановлена настолько, что без отключений удастся обойтись — с оговоркой «если не будет новых обстрелов». В крайнем случае планируется, как и прошлой зимой, импортировать электроэнергию из Европы. В правительстве разрабатывают планы на случай длительных блэкаутов и готовят координационный штаб. Источники украинских СМИ в СБУ, в свою очередь, обещают «жесткий ответ» в случае повторения обстрелов. По их заявлениям, в сентябре подобный «демонстрационный» блэкаут устроили в Курской области. Определенные возможности для этого у Украины, судя по всему, есть — в месяц производятся «десятки» беспилотников, представляющих собой украинский аналог «Шахеда». Западные партнеры не разрешают ВСУ применять поставляемые дальнобойные ракеты по международно признанной территории России, однако украинцы приспособили противокорабельную ракету «Нептун» собственной разработки для ударов по наземным целям.

ЗРК IRIS-T на боевом дежурстве в Украине / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / FB

Главная неизвестная в уравнении — «запас прочности» украинской системы ПВО и ее способность отражать массированные российские удары. В последние месяцы ВСУ, по сообщениям командования Воздушных сил, удавалось уничтожить большую часть воздушных целей во время российских налетов. В мае удары по Киеву наносились практически каждый день, но в городской черте не было практически ни одного результативного попадания. Вокруг украинской столицы выстроена мощная эшелонированная система ПВО благодаря успешной интеграции западных и советских комплексов большой, средней и малой дальности.

С другой стороны, в российских арсеналах имеются ракеты, неуязвимые для большинства имеющихся в распоряжении Украины средств ПВО — «Оникс», «Кинжал» и Х-22. Американские комплексы Patriot отлично показали себя в борьбе с «Кинжалами», однако их количество у ВСУ ограничено, и прикрыть ими всю территорию Украины физически невозможно. Кроме того, в этом году россиянам удалось уничтожить несколько пусковых установок и радаров украинских комплексов С-300, что может привести к появлению «прорех» в зонтике ПВО над Украиной, которыми неизбежно воспользуются российские «убийцы на удаленке», планирующие маршруты ракет, как рассказывал в прошлом году The Insider. Леонид Дмитриев, украинский военный эксперт: Прошлой зимой Россией ставилась цель нарушить работу в целом энергетической системы в Украине, и ей это в какой-то степени удалось. Почему не достигли полного блэкаута? Здесь сложный, комплексный вопрос, и однозначно ответить нельзя: это и эффективность работы систем ПВО; и снижение фонового потребления в связи с тем, что огромное количество промышленных предприятий находились или на временно оккупированной территории, или в зоне боевых действий и не работали, что изменило баланс распределения генерирующих мощностей; это и подключение к европейской энергосети; это и либерализация энергетического рынка в части предоставления возможности большим потребителям закупать электроэнергию напрямую у поставщиков в Европе. Энергосистема любой страны — это огромный, сложный, комплексный, а главное — линейный объект инфраструктуры, который в полной мере не защитить, но и не поразить полностью. Можно нанести определенный ущерб конкретным критическим элементам и привести к определенным последствиям. Полностью отключить потребителей и привести к полному блэкауту теоретически возможно, но на практике никому еще не удавалось этого сделать. До прошлого года ни одна страна и не пыталась это сделать. Процесс накопления средств поражения российской стороной действительно ведется. Мы ведем статистику применения всех средств поражения, в том числе оперативного, тактического и стратегического уровня. Мы видим, что российская сторона накапливает ракеты, что они экономят моторесурс и ресурс стратегической авиации, копят «Шахеды» и так далее. Это тактика поведения страны-террориста, которая поставила себе цель устроить террор для всего населения. Сейчас погода является союзником Украины. Я думаю, что российская сторона пока ничего не делает потому, что ущерб энергетической инфраструктуре будет не столь критическим и не столь болезненным, каким он был бы в условиях сильных морозов. Это вполне ожидаемая история, и президент Украины говорит о том, что ждет этого. Исходя из последних заявлений первых лиц государства, руководства «Укрэнерго» и других лиц, ответственных за энергетическую инфраструктуру, получается, что у Украины есть комплексные решения военного характера по военному прикрытию тех или иных энергетических объектов. Это, в том числе, и средства электронной борьбы, противовоздушной обороны разных форматов и типов, которых катастрофически не хватает. Тем не менее уже предприняты определенные меры инженерно-технического прикрытия, проработка определенных алгоритмов и вариантов переподключения, настройки и отладки энергетического оборудования, и закупка распределительного оборудования, его хранение за пределами Украины, чтобы максимально быстро восстанавливать распределительные мощности там, где они будут повреждены.

Закупленные Украиной при поддержке союзников автотрансформаторы / Укренерго / TG

Основная проблема в том, что эти меры необходимо было предпринимать примерно на год раньше, чем они начали предприниматься. Энергетическая система такой страны, как Украина, — это исполинских масштабов линейный объект. Это десятки, если не сотни критических элементов, разбросанных по огромной территории, прикрытие которых как по взмаху волшебной палочки любыми средствами, вроде ПВО, средств радиолокационной и электронной борьбы, требует огромных ресурсов и времени.Исходя из заявлений официальных лиц некоторых зарубежных стран, в частности правительства Великобритании, какое-то количество инженерно-технического персонала, в том числе ответственного за критическую энергетическую инфраструктуру, было обучено проводить какие-то инженерно-технические прикрытия таких объектов. Главный стресс-тест в условиях массированного огневого поражения средствами дальнего действия, в том числе стратегическими ракетами, проводился в более чем реалистичной обстановке. Система устояла. Это уникальный опыт, которым не обладает ни одна страна в мире. Исходя из этого опыта есть понимание того, как можно проводить зеркальные мероприятия, о чем, кажется, говорил президент Украины в одном из своих обращений, — что в случае массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины последует ответ. Как сделать еще больнее энергетической системе, которая построена на всем постсоветском пространстве на одинаковых методиках? Наверное, украинская сторона сейчас понимает это лучше тех, кто занимался организацией прошлогоднего энергетического террора.В Украину уже год свозятся возможные и невозможные альтернативные средства генерации: от бензиновых и дизельных генераторов до портативных солнечных станций. Украинское общество в массе своей тоже готово. Мне сложно представить украинскую семью, в которой нет, например, генератора, инвертора или какого-то другого временного решения для обеспечения индивидуальной энергетической устойчивости. Западные партнеры весомо помогали и помогают и в условиях энергетического террора, и в условиях подготовки к зиме. Достаточно ли этого? Скорее нет, чем да. Тот же трансформатор энергетической подстанции просто так в супермаркете не продают. Это товар штучного производства и наукоемкий процесс, который занимает много времени. Это довольно длительный промежуток времени, который исчисляется в месяцах. Это огромная конструкция, которая где-то производится и весит несколько десятков, а то и несколько сотен тонн, которую надо произвести и перевезти из точки А в точку Б, причем скрыто и безопасно, чтобы она ждала своего часа. Александр Коваленко, украинский военный эксперт: Зимой прошлого года, когда осуществлялись удары по энергетической инфраструктуре Украины, были сделаны соответствующие выводы. Сама по себе энергетическая инфраструктура Украины не готовилась к подобного рода вызовам, поскольку это уже террор гуманитарного формата, но она была готова к ситуации, когда по территории страны наносится ядерный удар. Формирование энергетики в стране идет с учетом таких вызовов еще со времен Советского Союза. Надо было просто переформатировать и адаптировать энергетическую инфраструктуру для того, чтобы оптимизировать ее работу в условиях нанесения ударов не единовременного воздействия — ядерного удара, например, — а точечных ракетных регулярных ударов. Это было сделано. Разнесены узлы, и теперь идет обеспечение определенных локаций через определенные узловые точки. Нет какой-то привязки к одному энергетическому объекту. Не там, где этого невозможно было избежать, но в большинстве случаев нет привязки какой-то большой территории и большого количества потребителей к одному энергетическому объекту. В большинстве случаев всё разнесено, что усложняет выведение энергетики из нормального режима работы на долгий срок.

Я более чем уверен, что мы должны ожидать того же этой зимой. Очевидно, что Россия тоже вынесла уроки в соответствии с предыдущей кампанией энергетического террора. Мне кажется, что удары будут наноситься, когда температура стабилизируется на уровне ниже нуля. Идет старательное и рутинное накопление боекомплекта, а когда произойдет снижение температуры, он будет использован.

Я не исключаю, что у них может не хватить терпения ждать холодов, и они начнут раньше времени наносить удары по энергетике. Сейчас в принципе видно, что процесс накопления идет сдержанно.

Это свидетельствует о подготовке к более интенсивным ударам в период морозов.Что касается подготовки Украины к этому периоду, в первую очередь снижена зависимость потребителей и узловых станций от энергетических центров. Сейчас России необходимы большие затраты авиации и ракет для нанесения удара и для создания какой-то коллапсирующей ситуации.

Адаптация заключается в том, что энергетические объекты разнесены в сети.Кроме того, ряд из них, которые не требуют специфических условий, переведены в подземное положение, поэтому обычными ракетами типа X-101, X-55 и «Калибрами» уже не справиться. И отдельная статья — это средства противовоздушной обороны, которые значительно улучшены.

Особенно усилены ПВО среднего и малого радиуса действия, необходимые для борьбы с дронами-камикадзе «Шахед», которые использовали также весьма активно при ударах по энергетике. Усиление именно этих компонент значительно повышает энергобезопасность страны и минимизирует эффект от ударов.

Обломки сбитого российского дрона-камикадзе, 6 октября 2022 года / Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Не все регионы в Украине имеют достаточно эшелонированную ПВО, особенно большого радиуса действия. Если мы говорим об уязвимости и вопросах противовоздушной обороны, то в данном вопросе мы видим, как российские оккупационные войска регулярно наносят удары по Одесской области и самой Одессе ракетами, которые не перехватываются, вроде X-22, П-800 «Оникс» и «Искандер-М». Те системы ПВО, которые там размещены, не имеют возможности противодействовать этим ракетам. Для этого нужно размещать там ЗРК Patriot, как в Киеве и Киевской области. Это самый существенный недостаток. Помимо этого, еще один очень важный момент — это то, что не все проекты по перенесению энергетики под землю удалось реализовать. Некоторые их них остались на земле, и их поражение будет иметь свои последствия для определенного круга потребителей. Проекты по перенесению таких объектов под землю очень энергоемкие, поэтому быстрая их реализация была невозможной.Почему России не удалось в прошлый раз разрушить полностью энергетическую структуру в Украине? Захватить страну с такой территорией, таким населением и регулярной действующей профессиональной армией тем количеством сил и средств, которые были у российской армии, — это катастрофическая переоценка возможностей российской армии и недооценка возможностей вооруженных сил Украины. Плюс политическая недооценка поддержки Украины международными партнерами и последствий для самой России.Суровикин предложил эту идею. Он был идеологом нанесения ударов по энергетике, но при этом бомбить уже и так полуразрушенную Сирию — это одно, а совсем другое — это нанесение ударов по стране, у которой есть действующая ПВО, у которой энергетика профессионально была спроектирована и которая имеет специалистов, которые всегда найдут выход из положения и адаптируются к наиболее критически сложной ситуации.

Автор: Софья Преснякова

Джерело: The Insider