Рекордний пакет допомоги від США: БМП, САУ, ракети

Новий пакет допомоги від США на 3,073 млрд доларів рекордний не лише за вартістю, а й за специфікацією. Уперше офіційно йдуть БМП “Bradley”, 155 мм САУ, ракети “RIM-7 Sea Sparrow”, які інтегрують у «Бук», ракети “Zuni”, а там є варіанти не лише некерованих, але й з лазерним наведенням.

Тому в рамках статті пакет доведеться «їсти», як слона – частинами. Бо в ньому і ППО, і засоби доставки, і арта, і важка техніка, пише видання LB.ua.

Фото: EPA/UPG. Бойові машини Bradley армії США вивантажують із залізничних платформ у Гаркалне, Латвія, 8 лютого 2017 року, в рамках операції Atlantic Resolve.

Києву передають насправді мехбригаду. Пів сотні Bradley та 100 М-113 – це три батальйонні комплекти гусеничної техніки, причому за більш «товстими» натовськими штатами. Як ми її використаємо – розмажемо чи зведемо до одного підрозділу, це вже інше питання.

Але це реально впливає на оперативний рівень. Судячи з усього, одну бригаду викотить Вашингтон, а ще одну цілком можливо ЄС – там усі ці німецькі «мардери», французькі колісні машини вогневої підтримки, були заяви про додаткові М-113.

Плюс ще бригадний комплект колісної техніки від США – МРАП і HMMWV. Ймовірно, не тільки стройові машини, а й амбуланси, різні спеціальні апарати (артилерійської розвідки, ПТРК і ПЗРК-команд тощо).

До цієї бригади 18 САУ “M109A6 Paladin” – дивізіон під ключ, навіть із 18 машинами заряджання FAASV. Передостання модифікація, бо остання А7 навіть у США ще у виробництві, їх замовили з 2017 року 310 штук і неквапливо збирають по 40-60 на рік.

Швидкість модернізації зі зберігання та наявності у країни-гегемона, кому це цікаво, щоб розуміти процеси, що відбуваються в їхньому ВПК.

Два дивізіони – 36 гармат буксованих 105 мм гаубиць M119 (це аналог британських L119, які ми активно використовуємо на фронті) та 95 тисяч снарядів до них. Не вказується – старіший М1 зі зберігання чи нові снаряди, але вони уніфіковані і для «британців» теж.

Фото: wiki/Alessio Ventura. Гаубиця M119

Вашингтон має і новіші системи, з цифровою системою управління вогнем, навігацією та нічними прицілами, і попередні версії з оптикою. Упевнено переходимо на 105 мм у багатьох частинах, це мобільна, точна гаубиця, що довше живе за рахунок меншого навантаження на ствол і механізми через віддачу, добре проявила себе на фронті.

M2A2 Bradley – найцінніше в цих БМП, звичайно, не ПТРК TOW-2, не 25 мм гармата і броня, що тримає 30 мм снаряди і РПГ. Хоча машину довго модернізували для виживання саме на передку – кевларовий підбій, перенесення боєкомплекту вниз і назад, сталеві накладки, автоматична система пожежогасіння, збільшення ваги до 30+ тонн за рахунок броні з позбавленням можливості плавати, новий 600-сильний двигун.

Найважливіше – нічний канал у водія, тепловізор у командира та тепловізійний канал у комбінованому прицілі в навідника. Плюс лазерний далекомір, навігатор і цифрова радіостанція. Наприклад, у БМП-3 тепловізор є тільки в навідника-оператора, росіяни змогли наздогнати американських однокласників аж модернізації 1991 року.

Фото: EPA/UPG. Бойова машина армії США Bradley M3.

Тобто Bradley має значну перевагу в пошукових можливостях, у супроводі цілі, у збереженні ситуативної поінформованості через радіоканал і навігатор порівняно зі своїми пострадянськими «побратимами».

При тому, що, можливо, їй і не доведеться рубатися віч-на-віч з «жорсткими» цілями за допомогою зброї – після переозброєння з «драконів» на «джавеліни» в комплекті є кілька «дротиків».

Під час контакту десант виходить, намагаючись уразити ворожі броньовані цілі, а навідник працює TOW-2, а в останніх модифікаціях там теж удар зверху, що залишає мало шансів навіть танкам.

Але якщо й доведеться, то 25 мм M242 Bushmaster заточували саме під роботу по БМП-1/2/3, він шиє їх у лоб, особливо опереними «ломами» зі збідненого урану, причому пробиває від двигуна до десанту.

Вогнева підтримка десанту, що спішується, ураження укріплених будівель, протитанкова робота – оце все.

Фото: Радіо Свобода. Бронеавтомобіль Bushmaster під час транспортування до України. Австралія, 7 квітня 2022 року

Те, до чого історично тяжіє наша піхота – щоб у бойових порядках була зброя на гусеницях. Прекрасна машина, їх сотні та сотні на зберіганні після виведення з Іраку, нехай навіть доведеться почекати, поки їх підніматимуть і капітально ремонтуватимуть, але те, що пішли постачання відразу батальйонним комплектом, – це чудова новина.

M109A6 Paladin – уже четверта модернізація 32-тонної американської САУ. Протиосколковий підбій з кевлару, посилена броня, автоматичне пожежогасіння – багато зроблено для виживання машини. Запас ходу – 345 км.

З маршу Paladin може навестися і зробити постріл менш ніж за хвилину, випустивши за наступну хвилину 4 снаряди, там напівавтоматичне заряджання. 155 мм гаубиця довжиною 39 калібрів працює звичайним снарядом на 24 км, активно-реактивним – до 30 км.

Багато самохідок можуть стріляти високоточним «екскалібуром» – їх у боєкомплекті 10 з 39 на борту.

Фото: Spc. Gregory Gieske. M109A6 «Паладин» 3-ї піхотної дивізії веде вогонь поблизу Мосула, Ірак. 23 листопада 2007

Модернізація зачепила систему керування вогнем, систему навігації, захищений цифровий канал з машиною управління вогневим взводом. Екіпажі обмінюються не лише голосовими повідомленнями, а й координатами через текст, їх обробляє комп’ютер, а покази навігатора теж зав’язані на балістичний обчислювач.

Машини FAASV – це транспортер з краном, що везе 118 снарядів кожен за своєю САУ. Раніше в них стояли стрічкові конвеєри, але їх прибрали, замінивши висувними броньованими дверима, що прикривають завантаження вручну.

На «Паладині» стоїть кулемет 12.7, на FAASV – 40 мм гранатомет, західна доктрина тяжіє до озброєння багатьох машин тилу для самооборони, адже навколо лінії зіткнення можуть бути інфільтрації, недобиті частини, ДРГ.

Підбиваючи підсумки – на дві бригади техніки від США, причому від стройових БМП до артилерії та тилу. Загалом украй важлива поставка – армія України зараз спирається багато в чому на моторизовану піхоту.

І сформовані частини корпусу резерву, і формування третьої черги, і ТрО – це ноги піхоти, нерідко з волонтерськими джипами та мобілізованими зерновозами.

Тому колісні МРАП, HMMWV будуть дуже корисні і для постачання опорників, і для висадки «десантів» у червоній зоні, санітарної евакуації, як техніка маневрених груп і команд мисливців за бронею.

Фото: mil.in.ua. Транспортно-зарядна машина M992 FAASV

А М-113 тут і зараз, можливо, навіть краще, ніж усе інше, але трохи пізніше – через їхню кількість на Заході і розмаїття запчастин. У нас їх буде добряче за 500 штук, а що більше батальйонів в умовах протяжного фронту буде механізовано, то краще – саме кількість вирішить результат війни у фазі виснаження.

При цьому M2A2 Bradley ODS – це краще, ніж будь-що, що є на озброєнні в росіян. Постачання їх нам тільки починаються, а БМП-3 із 600 поставлених, понад 200 вже вирушили на концерт до Кобзона, ще частина потребує капітального ремонту та задіяна в навчальних частинах. Жарт про те, що Захід ще нічого не починав, звичайно, не жарт.

Фото: EPA/UPG

Як і той факт, що нам усе ще потрібно більше, не просто чергові гарні слова. Західна допомога Україні триває і зростає, це той фактор, який багато в чому впливатиме на перебіг і зимової кампанії, і всієї війни.

Автор: Кирило Данильченко ака Ронін; LB.ua