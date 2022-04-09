Россия как рассадник убийц, мародеров и насильников

Хуже всего в современной России – не её людоедская идеология, которая оправдывает истребление людей, а то, что в никакой идеологии для этого россияне не нуждаются.

Одной из главных новостей 7 апреля стала публикация немецкими СМИ информации о радиоперехвате разговоров, которые сделала Федеральная разведывательная служба Германии, находившихся на Киевщине российских военных. Журналисты пишут, что записи свидетельствуют: казни и пытки местных жителей не были единичными случаями или действиями вышедших из-под контроля. Зверская жестокость являлась частью продуманной стратегии русских, отмечает издание ТИЖДЕНЬ.

Такие сенсационные сообщения нужны, прежде всего, западной аудитории — украинцам дополнительных доказательств не нужно. В данном случае, конкретные записи немецкой разведки журналисты не обнародовали, но есть подозрение, что они мало отличаются от тех, которые в большом количестве публикует СБУ. Те, на которых мы слышим рассказы обо всех наворованных тостерах, блендерах, телевизорах; о поедании собак, потому что «мяса хочется» — таким тоном, словно речь идет о веселом приключении на прогулке. А также об изнасилованиях и расстрелах гражданских.

В заключении немецкой разведки о чистках и пытках как о части российской стратегии нет оснований сомневаться. Но существует угроза ошибки, которую может допустить мир в понимании современной россии. Прежде всего, речь идет об убеждении, что весь этот ужас в Буче, Ирпене, Бородянке стал возможным потому, что россиян накачали определенной идеологией и пропагандой. Для более требовательных – православный фашизм Ильина, мутное евразийство Дугина или кокаиновое визионерство Суркова, для посполитых – круглосуточная истерика соловьевых и скабеевых с перерывами на эпические истории об «непокоренных республиках Донбасса».

Легко представить, на что способен человек, подвергающийся такому информационному «облучению» в течение нескольких лет. Однако проблема в том, что россия и без пропаганды является питомником асоциальных существ, готовых творить все возможные зверства,

В свое время нацистская тоталитарная машина была вынуждена годами выстраивать хотя бы иллюзорно логическую идеологию, способную объяснить обывателю, почему именно евреи повинны во всех бедах немецкого народа. Это было необходимо, чтобы у непосредственных исполнителей нацистских преступлений не возникало мысли, что они творят что-то недопустимое или просто нехорошее.

Эсэсовцы не видели в своих жертвах людей в полном смысле этого слова — разве что человекообразных существ низшего сорта — таким образом идеология отключала (или умерщвляла) их совесть и эмпатию. Что-то подобное действительно есть и в россии, однако линия путинской пропаганды направлена ​​на другое — на басни о мифических успехах великого государства во главе с бессменным лидером. Враги, конечно, есть и они везде, но служат скорее выгодным фоном для все новых и все более блестящих побед.

Но важно другое. Россия не нуждается в идеологии дегуманизации своих врагов просто потому, что дегуманизирована именно русская повседневность. Например, об абсурдной и жестокой «дедовщине» в советской армии слагали легенды. Однако с 1990-х это явление приобрело просто монструозные масштабы в россии. Так, за полгода до полномасштабного вторжения в Украину в местных медиа разразился скандал по поводу насилия в подразделениях вс рф.

На публику выплыла история о майоре и капитане одной из частей в Хабаровском крае, требовавших деньги из подчиненных, а в случае отказов истязали их и насиловали их шваброй. Судя по всему, эта практика была системной. А теперь внимание – это было подразделение спецназначения главного управления генштаба рф. То есть одно из элитных подразделений российских вооруженных сил!

Об этом случае по крайней мере узнали из-за утечки из внутреннего доклада. То, что этот доклад появился в принципе (и что кто-то организовал «слив» данных журналистам), привносит в эту историю хоть немного печального оптимизма. На майора и капитана возбудили уголовное дело. Но списки странных самоубийств, «случайных» смертей, подтвержденных убийств и других зверств в российских воинских частях можно публиковать отдельным текстом и вряд ли найдется много читателей, долистающих его хотя бы до середины. А если и долистают – что с того?

Несчастный «дух», над которым издеваются «деды», вскоре сам станет «дедом», чтобы издеваться над другими «духами». А потом, после «дембеля», будет всю жизнь рассказывать, как армия «сделала из него мужика».

Другая известная история – пытки в местах лишения свободы. Да, тюрьма – это далеко не самое безопасное место в любой стране. Однако вряд ли в мире найдется много государств, где власть и общественное большинство находятся в молчаливом согласии, что системные пытки заключенных — это норма. Когда недавно в сеть попали гигабайты видеозаписей, на которых российские «вертухаи» с садистским энтузиазмом калечат «зеков», никакого заметного резонанса в российском обществе это не вызвало — ведь «тюрьма есть тюрьма».

Следует упомянуть и об обратной стороне дела. Российский социум удивительно толерантен и к самой криминальной субкультуре во всех ее проявлениях. Наверное, не следует объяснять, насколько уголовная субкультура завязана на насилии и жестокости, а также дегуманизации тех, кто не принадлежит к касте «воров». Чтобы ударить жертву кирпичом по голове, или забрать у него смартфон и кошелек, бандиту не нужно ни одно идеологическое самооправдание. Достаточно примитивной, зоологической веры в право сильного и полного паралича эмпатии.

Между тем печально известный «русский шансон» — то есть блатные песни, которые пишутся представителями криминалитета или по их заказу — фактически стал новым российским фольком, который хорошо знают и понимают все слои населения от Ростова до Хабаровска. О масштабах социального влияния криминалитета можно только догадываться.

Достаточно вспомнить, как в середине 2010-х русскую глубинку охватило движение «АУЭ» («арестантский уклад един») — молодежная субкультура, которая перекочевала из колоний для несовершеннолетних в школы и на улицы спальных районов, где молодежь самоорганизовывалась в банды и фактически создавала группу поддержки для «профессиональных» уголовников. Проскакивали сообщения даже о центре «АУЭ» в Усольском гвардейском кадетском училище в Иркутской области. Казалось бы, между военным и бандитом лежит социальная пропасть, но, как оказалось, это не относится к россии.

Список можно продолжать, в том числе примерами из современной российской культуры, которая частенько переводит преступления или полное отсутствие сочувствия в нормальность. Например, «Непосредственно Каха» – один из самых кассовых фильмов 2020 года в России – рассказывает историю о том, как главные герои грабят дом и похищают среди прочего диск с видеозаписью однополого секса хозяина. После этого воры еще и шантажируют его. Притом никакого наказания за свои действия преступники не несут – наоборот, именно они являются положительными героями.

Этот фильм собрал в российском прокате $7,4 млн (уступив только голливудским суперхитам), а в интернете вообще стал ключевым событием. Ну потому что «смешная, хорошая комедия». Если российский обыватель готов симпатизировать ворам и шантажистам, чего вдруг ему стесняться своих солдат, которые сейчас торгуют тем, что намародерили в далекой Украине?

И с чего бы русскому солдату не грабить, если героем его детства и юности, скорее всего, был бандит и убийца «Саша Белый» – герой культового в россии сериала «Бригада»… Да и не следует забывать, что армия и тюрьма — это лишь вершина айсберга жестокости, скрывающаяся в толще жизни «глубинного народа». Поговорка «Бьёт, значит любит» — это (практически) все, что нужно знать о «глубинной духовности российского народа».

Все это к тому, что сводить российские зверства исключительно к путинской идеологии – большая ошибка, поскольку и без путина там ничего существенно не изменится. Потому что вся Россия — это гигантская школа жестокости, полигон ежедневного, полностью рутинизированного насилия. Когда оно направлено против своих, русская культура находит для этого массу оправданий или просто ничего не замечает. Ну а если агрессию и деструктивность государство направляет против внешнего врага, давая карт-бланш на какие-либо зверства, то исполнители раскрывают свой разрушительный потенциал во всей «красоте».

Поэтому и решение российской проблемы – задача гораздо сложнее, чем кому-то кажется. Чтобы прекратить фашистские истерики скабеевых и соловьевых, достаточно сменить кадровый состав и редакционную политику нескольких телеканалов. А вот что делать с многомиллионным народом, который не привык жалеть ни себя, ни других?

Авторы: АНДРІЙ ГОЛУБ, МАКСИМ ВІХРОВ; «ТИЖДЕНЬ«