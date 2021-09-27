Спецназ «русского мира»: в РФ командир 78 отдельной роты специального назначения и его заместитель вымогали деньги у рядовых и насиловали их в случае отказа

В Хабаровском крае России возбуждено уголовное дело против командира воинской части спецназа и его заместителя. Майора и капитана обвинили в сексуальном насилии в отношении подчинённых, сообщил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

В распоряжении редакции Сибирь.Реалии есть внутренний документ, в котором раскрываются детали преступлений. Согласно документу, командир 78 отдельной роты специального назначения и его заместитель вымогали деньги у рядовых и насиловали их в случае отказа. На обоих завели уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий и о насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору. Преступления происходили в районе Уссурийска в расположении подразделений 14 бригады спецназа Главного управления генштаба (бывшее ГРУ), сообщил Осечкин Тайге.инфо.

По данным внутреннего документа, который цитирует Сибирь.Реалии, 8-16 ноября 2020 года на территории Пушкинского полигона в Уссурийске майор требовал деньги от рядового «на нужды роты». После отказа командир роты приказал ему раздеться догола, рядового избили, связали ему руки веревкой, и привязали к дереву. «После этого майор нанес рядовому не менее 10 ударов веткой дерева в область спины, ягодиц и ног последнего. Данные действия сопровождал оскорблениями в адрес рядового, а также угрозой применения к нему физического насилия в виде прикрепления его полового члена к стволу дерева с использованием строительного степлера, который находился в руках майора», — написано в оперативном сообщении.

Второй эпизод произошел в августе 2020 года, когда ефрейтора и рядового доставили к майору на «воспитательную беседу». «Он взял деревянную швабру, надел на ее черенок медицинскую перчатку, и начал водить ей в области ягодиц и промежности ефрейтора, угрожая изнасиловать его ей», — сообщается во внутреннем документе Минобороны.

Последний случай предположительно произошел в январе 2021 года на территории 78 отдельной роты спецназначения. Майор вместе со своим заместителем приказал фельдшеру поставить военнослужащему клизму с водой. «Затем майор Панов заставил рядового лечь на стол животом, оставив ноги на полу, после чего, под угрозой насилия, ввел в анальной отверстие рядового черенок от швабры с надетым на него презервативом. Капитан происходящее снимал на камеру своего мобильного телефона», — сообщается в документе.

В пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета редакции отказались прокомментировать сообщение правозащитников и внутренний документ министерства. На письменный запрос ответ также не получен.