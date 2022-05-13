РНБО запустила сайт «Окупант» з даними військовополонених росіян

За допомогою сервісів порталу родичі російських військових можуть зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

Рада нацбезпеки та оборони запустила сайт «Окупант», який надає інформацію про військовополонених росіян.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Сайт «Окупант» — це інформаційний ресурс Апарату РНБО України, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема — родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.