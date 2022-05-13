РНБО запустила сайт «Окупант» з даними військовополонених росіян
За допомогою сервісів порталу родичі російських військових можуть зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.
Рада нацбезпеки та оборони запустила сайт «Окупант», який надає інформацію про військовополонених росіян.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
«Сайт «Окупант» — це інформаційний ресурс Апарату РНБО України, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема — родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.
«Наголошуємо, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) – зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українці після повернення з полону в Росії повідомляють про нелюдські умови: є поранені з сепсисом і ампутаціями.
Раніше Міністерство оборони підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон. Для українців натомість розробили порадник, як брати в полон. Також заступниця міністра оборони поділилася номером телефону, «по якому можна дзвонити і вам допоможуть». // LB.ua