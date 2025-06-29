Що приховано у деклараціях найбагатших чиновників Миколаївщини: елітні автівки за копійки, «забуті» компанії та мільйонери-«безхатьки»

Статки найбагатших депутатів та чиновників Миколаївської області у 2024 році перетнули позначку в мільярд гривень. Це викликає чимало запитань, особливо з огляду на те, що третина з них отримує соціальну допомогу від держави. Медійний проєкт Nikcenter проаналізував декларації посадовців та політиків регіону за минулий рік, виявивши не лише джерела їхніх колосальних доходів та активів, але й дивні «забуті» компанії, підозріло дешеві люксові автівки та відсутність будь-якого житла.

Мультимільйонер та везучий «автодилер»

Nikcenter за допомогою програмування проаналізував декларації із реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції, подані за 2024 рік. Із них журналісти відібрали декларації мешканців Миколаївської області – депутатів, чиновників, правоохоронців та суддів, щоб встановити, хто із них прозвітував про найбільші доходи та активи.

Одразу за обома цими показниками перше місце серед всіх декларантів регіону очікувано посів Юрій Кормишкін. У 2024 році він отримав понад 67 мільйонів гривень, а ще зберігав 173 мільйони гривень у національній та іноземній валютах готівкою, а також у боргових зобов’язаннях.

Колишній очільник місцевої організації нині забороненої партії «Наш край» склав мандат депутата Миколаївської обласної ради ще у 2024 році. До декларації Юрія Кормишкіна увійшли й доходи та активи його дружини Ірини Кормишкіної, яка теж склала мандат народного депутата. Втім, після нещодавнього вироку Вищого антикорупційного суду подружжю Кормишкіних через незаконне збагачення депутатська родина дисципліновано подала до НАЗК річні звіти про свій майновий стан.

Основну частку доходів Юрія Кормишкіна становили надходження від підконтрольних йому компаній, зокрема групи «ПАЕК». За 2024 рік він перевів до своєї власності понад 100 ділянок сільгоспугідь площею близько 210 гектарів, придбав коштовний годинник за 1,2 мільйона гривень та став власником «мажорного» Maybach.

Фінансові таланти Кормишкіна торік ще раз засвідчили його «оборудки» із автівками. Згідно з декларацією, новий Mercedes-Benz Maybach S580 2022 року випуску Кормишкін придбав лише за 350 тисяч гривень. Однак на онлайн-майданчиках такі автомобілі наразі пропонують до продажу від 4,5 до 7 мільйонів гривень.

Так само вдало колишній депутат продав свій старий автомобіль. За Land Rover Range Rover 2018 року, який Юрій Кормишкін купив у 2020-му нібито за 805 тисяч гривень, торік йому вдалося виручити втричі більше: 2,5 мільйона.

Десять найбагатших миколаївців: звідки гроші?

Загальний дохід 50 найзаможніших родин депутатів та чиновників Миколаївської області торік перевищив 348 мільйонів гривень. Дві третини цієї суми належать лише десятьом декларантам.

На верхівці рейтингу опинилося чимало депутатів, чиї доходи пов’язані з їхніми бізнес-успіхами. Але почесне друге місце для депутата Миколаївської міської ради Миколи Капацини забезпечив грошовий подарунок його матері – 20,8 мільйонів гривень. Загалом річний дохід Капацини склав 34,9 мільйонів.

Доходи від підприємницької діяльності та дивіденди власних компаній забезпечили місце у ТОП-10 ще двом народним обранцям. Депутат Миколаївської міськради та власник ПАТ «Екватор» Сергій Кантор задекларував 17,1 млн грн доходу. А Сергій Шульгач, депутат Миколаївської облради та власник компаній, що отримують великі бюджетні підряди, прозвітував про отримані 11,2 млн грн за рік.

До речі, формально серед найзаможніших декларантів мала б опинитися і Анастасія Шульгач. Донька депутата обіймає скромну посаду головного спеціаліста відділу урбаністики департаменту архітектури Миколаївської міської ради. Власна зарплата Анастасії Шульгач торік склала лише 88 тисяч гривень, ще 945 тисяч їй подарував батько-депутат.

До декларантів з успішним бізнесом слід додати Анатолія Гасюка, який за минулий рік задекларував 15,3 млн грн доходів. Гасюк – депутат Веселинівської селищної ради, а також голова обласної організації Аграрної партії, власник ТОВ «Поріччя» та інших фірм. А ще – депутатку Миколаївської міськради Тетяну Домбровську з її 8,8 млн грн та депутата Миколаївської районної ради і власника БФ «Щедрик» Сергія Колесника із 8,7 млн грн.

А от Володимир Луук, заступник начальника Миколаївської митниці, який задекларував 10,6 млн грн доходу, потрапив до першої десятки завдяки бізнесу дружини. Саме її успішна юридична діяльність щодо захисту інтересів експортерів у суперечках з податковою принесла родині понад 8 мільйонів гривень. Зокрема, Анастасія Луук представляла інтереси однієї з фірм миколаївської групи компаній «Прометей» Рафаеля Горояна.

Лише в одного декларанта з першої десятки дохід майже повністю забезпечила його зарплата. Олексій Медвідь, в.о. гендиректора Миколаївського глиноземного заводу, за 2024 рік одержав майже 14 мільйонів зарплати. ТОВ «МГЗ» через накладені санкції на його колишнього російського власника, наразі знаходиться під контролем держави.

Нагадаємо, що одне з найбільших підприємств Миколаївської області не працює від початку повномасштабного російського вторгнення. Це не завадило призначеному державою керівнику отримувати найбільшу зарплату серед державних посадовців у регіоні.

Нарешті, один із найвпливовіших парламентарів – Давид Арахамія – опинився у першій десятці миколаївських декларантів через реєстрацію у Миколаєві та завдяки вдалому продажу нерухомості. За половину нежитлового приміщення у Миколаєві площею 400 кв. м нардеп одержав 7,8 мільйонів гривень.

Соціалка для мультимільйонерів

Навіть найзаможніші родини чиновників та депутатів не гребують звертатися по державну фінансову допомогу. Так, 40% із топ-50 найзаможніших родин миколаївських декларантів торік скористалися соціальними виплатами від держави, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб.

Миколаївський мультимільйонер Микола Капацина отримав 4 тисячі гривень соцвиплат від департаменту соціальної політики Чернівецької міськради, а його дружина – 21,5 тисячу гривень у Київському центрі соціальних виплат. Нагадаємо, що того ж року Капацини отримали 20 мільйонів у подарунок.

Київський центр нарахування та виплати соціальних виплат надав допомогу у розмірі 62 тисячі гривень дружині Давида Арахамії. 22 тисячі гривень від центру отримала дружина голови адміністрації Центрального району Олександра Берези, а ще 4 тисячі – дружина депутата облради Володимира Фроленка.

Депутат Миколаївської обласної ради Григорій Ташлик, попри 1,5 мільйона гривень зарплати та 300 тисяч доларів активів, отримав разом із дружиною 28 тисяч гривень допомоги на проживання від Кабінету міністрів.

Своєрідний рекорд встановила заступниця Галицинівського сільського голови Оксана Петренко. Разом із чоловіком вона задекларувала близько 100 тисяч гривень допомоги від державних та благодійних організацій минулого року.

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року в Уряд переглянув критерії надання допомоги ВПО. Зокрема, була запроваджена умова, що середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї не може перевищувати 9 444 гривні.

Накопичити мільярд: місія виконана

Важко оцінити ступінь заможності чиновників чи депутатів, якщо не брати до уваги розмір грошових активів, які вони зберігають. Приміром, депутатка Миколаївської міської ради Світлана Бабаріка прозвітувала про скромні доходи за 2024 рік: 331 тисячу гривень зарплати та дивідендів від її фірми ТОВ «ТД Юг». При таких доходах придбання новенького гібридного кросовера Lexus RX 350H 2024 за 3,5 млн грн могло б викликати запитання.

Однак грошові активи депутатки складають понад 41 мільйон у перерахунку на гривні. Це – сьоме місце за розміром активів декларантів у Миколаївській області. Понад 600 тисяч євро та 300 тисяч доларів готівкою Світлана Бабаріка зберігає у Валерія Бабаріки. До 2023 року вона вказувала його у своїх деклараціях як чоловіка. Крім іншого, він є власником кількох компаній-нафтотрейдерів – «Кворум», «Кворум-Нафта», «Оптіма-Ойл» тощо. Від 2023 року згадки про чоловіка з декларації депутатки зникли, як і відомості про його прибутки та компанії.

Загалом грошові активи ТОП-50 найзаможніших декларантів перевищили мільярд сто мільйонів гривень. Більше половини з них – 630 мільйонів – накопичила перша десятка декларантів.

Склад першої трійки найбільш заможних миколаївських депутатів за розміром накопичень збігається з рейтингом доходів: Кормишкін, Кантор та Капацина. Хіба що за обсягами активів Сергій Кантор обійшов Миколу Капацину та посів друге місце.

На четверте місце потрапив нардеп Давид Арахамія, який зберігає понад 800 тисяч доларів та 200 тисяч євро. На п’ятому – опинився керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області Олександр Антощук.

Абсолютна більшість декларантів віддає перевагу зберігати активи у готівкових доларах та євро. Сергій Шульгач, в якого близько третини активів – це поворотні позики власним фірмам, – швидше виключення серед «колег».

А от практика записувати більшість накопичень на дружину, навпаки, поширена. Саме так, приміром, вчинили родини депутата Миколаївської районної ради Владислава Бєлави та депутата міської ради Олександра Мєдвєдєва, які посіли восьме та десяте місця в рейтингу.

ТОП-50 найбагатших посадовців Миколаївської області

До рейтингу 50 найбагатших посадовців Миколаївщини увійшли декларанти, які вказали як найбільші доходи за рік, так і найбільше накопичених грошових активів.

Майже половина із них – 22 декларанти – це депутати Миколаївської міської, обласної та інших місцевих рад. Ще двоє – депутати Верховної Ради.

А ще – до рейтингу 50 найзаможніших миколаївських декларантів увійшли пʼять родин суддів і працівників апарату суду, а також троє працівників прокуратури. Очікувано свої місця у рейтингу посіли голова Миколаївської ОВА та двоє його заступників, міський голова Миколаєва та двоє очільників районних адміністрацій міста, керівники державних відомств та підприємств.

Натомість до рейтингу не включені особи, які отримували грошову допомогу від Міноборони для родин загиблих військовослужбовців та самі військовослужбовці, які мають великі активи з часів свого підприємництва за життя «на цивілці».

У тих випадках, коли обидва члени родини є декларантами, рейтинг містить прізвища та посади обох.

Забуті чи приховані? Компанії, дорогі автівки, житло та сотні тисяч гривень

Аналізуючи декларації найзаможніших депутатів та чиновників Миколаївської області, журналісти Nikcenter виявили у них численні недоліки. Зокрема, декларанти «забували» зазначити вартість своїх нових автівок або витрати на їх придбання, компанії членів родини та навіть житло.

Так, у декларації голови адміністрації Інгульського району Ганни Ременнікової відсутня згадка про фірми ТОВ «Инвентарь-Баскет» та ТОВ «Рестро Клаб». За інформацією аналітичної системи YouControl, обидві фірми частково належать її чоловіку Валентину Берестнєву.

Колега Ременнікової Олександр Береза, голова Центрального району та депутат міськради, якщо вірити його декларації, не має житла у Миколаєві або передмісті. Натомість – лише квартира його дружини на Вінниччині. Відтак, один із найбагатших чиновників Миколаєва не має в регіоні жодного місця для проживання.

Нагадаємо, раніше у розслідуванні «Дорожній клан» Nikcenter виявив, що родина Олександра Берези проживала у найдорожчих житлових комплексах Миколаєва. Зокрема, сімʼя чиновника користувалася однокімнатною квартирою у ЖК «Адмірал», якої не було у його деклараціях.

Втім, найбільше проблем Nikcenter виявив із декларуванням купівлі та продажу автомобілів. Так, зареєстрований у Миколаєві голова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Євгеній Ігнатенко не вказав у декларації за 2024 рік надходження 520 тисяч гривень від продажу двох автомобілів. Йдеться про Mercedes-Benz S500 та Nissan Juke. До речі, торік Ігнатенко придбав Mercedes-Benz GLE 300d 4MATIC за 3,2 мільйона гривень.

Депутат Миколаївської районної ради Владислав Бєлава у 2024 році став власником мотоцикла Suzuki Skywave 2002 року та автівки BMW 32DI 2015 року випуску, але не вказав вартості транспортних засобів у своїй декларації.

Пощастило на розпродажі елітних автомобілів не лише найбагатшому миколаївцю Юрію Кормишкіну. Схожий талант – знаходити вигідні пропозиції на авторинку – продемонстрував і в.о. заступника начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Олександр Клімов з Миколаєва. Він придбав гібридний кросовер LEXUS RX 450H 2020 нібито за 809 тисяч гривень. Тоді як на ринку вартість таких авто стартує від 1,6 мільйона гривень і сягає 2,5 мільйонів.

Проведений Nikcenter аналіз декларацій чиновників та депутатів Миколаївської області за 2024 рік, навіть попри тривалу повномасштабну війну, засвідчив зростання їхніх офіційних статків. У багатьох випадках це пояснюється додатковими доходами, як-то продажем майна чи подарунками, або успішним бізнесом членів родини. Втім, випадки приховування активів, заниження витрат на придбання коштовного майна або свідомо неправдивого декларування підказують: насправді статки найбагатших миколаївців можуть бути значно більшими.

Автор: Андрій Попов

Джерело: NIKCENTER