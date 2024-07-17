Що відомо про те, як працюватиме накладання штрафів від ТЦК за неуточнені дані

16 липня був останній день для уточнення військово-облікових даних – номера телефону, адреси проживання та електронної адреси. На це військовозобов’язаним дали два місяці, навіть якщо до цього вони проходили процедуру, наприклад, подавали нову адресу.

Паралельно 18 травня Міноборони запустило застосунок Резерв+, який мав би полегшити процес без походів до ТЦК та СП, втім з цим виникли проблеми. Що вдалося зробити за ці два місяці, чи достатньо уточнення даних через Резерв+, а також що відомо про штрафи для тих, хто не пройшов процедуру за цей час – вивчали у виданні LB.ua

Фото: pik.net.ua. Застосунок Резерв+

Два місяці на уточнення

Після 18 травня, коли набув чинності закон про мобілізацію, для уточнення даних військовозобов’язані мали три варіанти: через місцевий ТЦК та СП, у ЦНАП, а також в застосунку Резерв+.

Чимало охочих вирішили скористатися застосунком, щоб уникнути черг. Втім, уже в перші дні виникли проблеми – багатьом застосунок видав статус “у розшуку”, навіть військовозобов’язаним, які мають відстрочку з тих чи інших причин. Тоді заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко пояснювала, що цей статус означає, що ТЦК не встиг оцифрувати дані людини.

Щоб виправити це, в Міністерстві оборони радили або звертатися на гарячу лінію, або в техпідтримку застосунку, або в Територіальний центр комплектування. Стосовно перших двох було чимало скарг, що ці варіанти неробочі – на гарячу лінію не додзвонитися, а на жодному із зазначених каналів техпідтримки принаймні перший час не відповідали.

Тому залишалося йти до ТЦК, де військовозобов’язані зіштовхувалися з чималими чергами, адже крім тих, хто прийшов уточнити дані, були і ті, хто проходить ВЛК, і чинні військовослужбовці, і ті, хто прийшов стати на облік. Крім того, до ТЦК також мали звернутися люди, яким застосунок видав статус “Потребує уточнення” та “Дані в реєстрі «Оберіг» не знайдено”.

Фото: Суспільне Одеса. Чоловіки оновлюють військово-облікові дані в одному з ЦНАПів Одеси.

“Припустімо, у районі живе 50 тисяч чоловіків віком 18–60 років. Із них, скажімо, 30 тисячам потрібно з’явитися в ТЦК «уточнити дані». Пропускна спроможність ТЦК — 30 людей у прийомний день. Три прийомні дні на тиждень. Скільки потрібно часу ТЦК, щоб прийняти всіх по разу? Я нарахував приблизно шість років”, – рахував у травні для видання “Тексти” журналіст Отар Довженко, який пішов у ТЦК зніматися з розшуку, адже має підставу для відтермінування.

Попри все, у Міноборони звітують, що станом на 15 липня понад 4 мільйони українців оновили дані через Резерв+, ТЦК або ЦНАП.

Що буде з 17 липня

За законом, на тих, хто не уточнив свої дані, а саме – номер телефону, адресу проживання і електронну адресу, чекає штраф – 17 000 грн за неуточнені дані впродовж двох місяців і 25 000, якщо людина знову не зробила цього впродовж року. Щоб сплатити штраф у військовозобов’язаного є 10 днів.

Директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк зазначив, що з 17 липня стосовно військовозобов’язаних відкриватимуть адміністративні провадження.

“Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно”, – сказав Андрусяк.

Фото: news.pn. Директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк

Адвокатка Дар’я Тарасенко в інтерв’ю Українському радіо зауважила на приписці у кодексі, згідно з якою притягнути до відповідальності неможливо, якщо вся необхідна інформація вже є в реєстрі.

“І тому, насправді, сумнівна можливість притягнути до відповідальності тільки за те, що чоловік не уточнив свої дані. Особливо, якщо в реєстрах актуальна його інформація і про телефон, і про місце проживання. Але це не означає, що такого притягнення не буде. Тому я не раджу “гратися у ці ігри”, – зазначила вона.

Як оформлюватимуть штрафи

Штрафи накладатимуть працівники ТЦК та СП – саме керівник центру розглядатиме адміністративну справу і оформлюватиме постанову про притягнення до відповідальності.

“За правилами, має бути попередньо направлене запрошення військовозобов’язаному з’явитись для розгляду його справи”, – зазначає адвокатка Тарасенко.

За результатом розгляду справи виноситься постанова, її також мають направити військовозобов’язаному.

“Після цього, якщо постанова не виконується, вона направляється у виконавчу службу, яка відкриває виконавче провадження, і перше, що вона робить, це накладає арешти на рахунки, на майно, і вносить інформацію про боржника в Реєстр боржників”, – пояснює фахівчиня.

Як дізнатися, чи є штраф від ТЦК

Це питання наразі відкрите. У Міноборони досі не давали роз’яснень, в які терміни призначатимуть штрафи і як про них дізнаватися.

Фактично, доступно три варіанти: самому піти до ТЦК і дізнатися, самостійно перевірити в Реєстрі виконавчих проваджень або в застосунку Дія.

Фото: Вінницький ТЦК. Робота Вінницького ТЦК і СП

“Я думаю, що у більшості випадків дізнаватися про штраф будуть з СМС від банку про заблокований рахунок”, – припускає адвокатка Тарасенко.

14 липня сервіс Опендатабот повідомив, що запустив у себе на сайті розділ про перевірку штрафів від ТЦК. Вартість цієї послуги 99 грн.

Втім, журналісти видання ДОУ зауважують, що сервіс пропонує дані, які вже передані у виконавчу службу. Цей етап недалеко від СМС з банку про арешт рахунків.

Водночас, у виданні зазначають, що такий запит можна безоплатно зробити на сайті Мін’юсту. Як це зробити, міністерство пояснювало у себе на сайті.

Що буде, якщо не сплатити штраф

В такому разі виконавча служба накладає арешт на рахунки і майно людини і кошти можуть стягнути з банківських рахунків. А деяке майно виставити на онлайн-аукціон.

Фото: Галицький корреспондент. Люди очікують під ЦНАП в Івано-Франківську

Що з військовозобов’язаними, які перебувають за кордоном

Вони могли уточнити дані, надіславши їх на електронну адресу або номер телефону ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Або також через Резерв+.

Тих, хто не дотримався закону, чекає позбавленні права на консульські послуги.

Чи достатньо даних з Резерв+

Так. У Міноборони зазначають, що отриманого QR-коду у застосунку, який можна завантажити в пдф-форматі і роздрукувати, достатньо. По-суті, це електронна версія військово-облікового документу.

Якщо ж людина подала дані, але досі не отримала підтвердження, що їх оновлено, в Міноборони радять не перейматися стосовно цього, адже застосунок їх усе одно зафіксував.

“В момент, коли людина завантажила собі застосунок, авторизувалася і оновила три контактних поля, фіксується мітка часу, це все надсилається до реєстру “Оберіг”, і людина виконала абсолютно всі свої зобов’язання щодо оновлення протягом 60 днів”, – запевнила заступниця міністра Катерина Черногоренко.

Фото: Міноборони. Катерина Черногоренко

Що буде з повістками

За новими правилами, з 18 липня ТЦК та СП також зможуть розсилати повістки поштою, а не вручати особисто, згідно з постановою Кабміну 560 від 16 травня.

“І навіть якщо адреса не актуальна, а повістку відправили – все одно повістка вважатиметься врученою і можлива відповідальність за неявку”, – зазначає Дар’я Тарасенко.

Зокрема, повістка вважатиметься врученою, коли: людина отримала її, і це підтверджує поштовий оператор; на пошті поставили відмітку про те, що призовник відмовився отримати документ; на пошті поставили відмітку, що військовозобов’язаного немає за адресою місця проживання.

Неявка за повісткою передбачатиме не лише штрафи, а й обмеження керування автівкою.

Водночас адвокатка зауважує, що і тим, хто уточнив свої дані, вручити повістку можуть і на вулиці.

“По-перше, в нас кожен чоловік від 18 до 60 років зобов’язаний завжди мати з собою документ, який посвідчує особу, і військово-обліковий документ, яким може бути як паперовий документ, так і електронний – QR-код з “Резерв+” аби виданий в ЦНАПі. І за цим QR-кодом представник ТЦК та СП або поліція перейдуть і побачать повну інформацію в Реєстрі і чи уточнені дані”, – пояснила Тарасенко.

І додала, що ні поліцейський, ні представник ТЦК та СП не може на місці оштрафувати військовозобов’язаного за неуточнені дані.