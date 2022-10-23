Страта цивільних мирних жителів російськими окупантами в Куп’янську: воєнний злочин армії Путіна, який виправдовують пропагандисти
Команда Molfar публікує докази воєнних злочинів російських військових, які були скоєнні на тимчасово окупованій території Харківщини орієнтовно поблизу Куп’янська. Розслідування побудовано на аналізі відеозаписів, отриманих з телефона загиблого окупанта.
Відео зі стратою полоненого було опубліковано двома частинами із затримкою приблизно в 30 годин.
- Перша частина: з початку відео до скидання тіла у братську могилу.
- Друга частина: після скидання тіла у братську могилу і до кінця.
- На другій частині військові конвоюють людину, а на першій скидають її труп у братську могилу. Проте ми не змінюємо порядок назв частин відео згідно з хронологією публікації матеріалів у відкритих джерелах.
Для розуміння деталей розслідування, пропонуємо розглянути події у хронологічному порядку.
На Telegram-каналі “Катарсис” 9 жовтня 2022 року о 13:26 було оприлюднене відео (перша частина) поховання тіл не менш як шести цивільних у братській могилі з коментарем “До нас потрапило відео з Куп’янська до його деокупації. Як русосвині знищували українське цивільне населення”.
При цьому джерело відео не вказане, однак в наступних двох постах містяться фото документів, записника та листа вбитих російських військових (1, 2).
О 14:12 того ж дня це відео також було оприлюднене на каналі колишнього командира полку “Азов” та керівника Харківської обласної організації партії “Національний корпус”, офіцера ССО Максима Жоріна – “Жорін з Азову”.
При цьому Жорін зазначив, що відео взяте з телефона одного з російських військових.
На жовтень 2022-го керівником Харківської обласної організації “Нацкорпусу” є Костянтин Немічев – колишній боєць “Азову”, командир добровольчого батальйону Kraken, який брав участь у звільненні Куп’янська.
Однак у каналах батальйону та самого Немічева таке відео відсутнє.
Далі за роботу взялись російські пропагандисти!
- Того ж дня своє відео на цю тему виклав Анатолій Шарій, який наголошував на відсутності джерела відео у пості “Катарсиса” та висловив упевненість у тому, що воно зняте самими представниками “Нацкорпусу”.
- Надалі це відео оприлюднили також російські блогери, Telegram-канали та колишній народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов (1, 2, 3, 4).
- Відео прокоментував заступник секретаря ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
- Відео також продемонстрували на телебаченні РФ, у тому числі на пропагандистському каналі “Россия 24”.
- Російські блогери та пропагандисти на підставі відео звинуватили “Азов” у вбивстві мирних мешканців міста, зокрема вчителів.
У своїх матеріалах росіяни, аналізуючи відео з каналу “Жорін з Азову”, стверджують, ніби воно було створене о 13:24 – такий час можна побачити у властивостях цього відео, завантаженого з Telegram.
Згідно з метаданими відео, отриманими за допомогою онлайн-сервісу Metadata2go, відео створене 9 жовтня 2022 о 10:24:26. Російські блогери стверджують, що у метаданих вказано час UTC+3, тобто ті ж 13:24 за московським та київським літнім часом, однак навіть вони ставлять під сумнів версію, що відео, зняте о 13:24, могло бути оприлюднене у Telegram-каналі вже о 13:26.
Ймовірно, в метаданих вказаний час створення файлу відео, яке було вирізане з довшого фрагмента відео. Metadata2go також визначає цей параметр саме як дату створення конкретного файлу.
Також російські пропагандисти стверджували, що події, зафільмовані на відео, відбулися восени, оскільки на одному з дерев біля братської могили можна побачити пожовкле листя, а один із трупів одягнений в осінню куртку (1, 2, 3). При цьому росіяни стверджують, що з передмістя Куп’янська “російські війська пішли ще влітку”.
Однак насправді жовте та частково опале листя на відео можна побачити лише на одному дереві, водночас на інших деревах та кущах воно зелене:
Імовірна причина пожовтіння листя окремого дерева: таке може відбуватись навіть влітку з різних причин, серед яких – пошкодження кореневої системи чи дисбаланс поживних речовин, зокрема магнію. Нестача магнію спостерігається на супіщаних і піщаних ґрунтах, саме такий ґрунт можна побачити на відео.
Імовірно, відео зняте в перші дні вересня: за даними сервісу Ventusky, 5-7 вересня у Куп’янську температура зранку становила 5-7°C (1, 2, 3), що може пояснювати наявність теплого одягу на деяких трупах у братській могилі одночасно із зеленим листям на деревах.
При цьому Куп’янськ був звільнений українськими військами 10 вересня, а самі ж росіяни стверджували, що “вийшли з Куп’янська повністю” лише 28 вересня.
Другий фрагмент відео! О 20:37 10 жовтня “Катарсис” оприлюднив новий фрагмент (другий фрагмент) того ж відео, на якому двоє осіб ведуть повз братську могилу чоловіка, чий труп можна побачити у відео, оприлюдненому 9 жовтня.
На нозі одного з них є червона пов’язка або скотч, на руці другого – шеврон із, ймовірно, російським прапором.
Відомо, що після початку вторгнення російські військові та мобілізовані на тимчасово окупованих територіях України неодноразово використовували червоні пов’язки, у тому числі на ногах, як свої розпізнавальні знаки (1, 2, 3).
При цьому одна з осіб на відео – та, що з червоною пов’язкою – одягнена в цивільний одяг та взуття. Друга особа на відео – одягнена у камуфляжну форму. Камуфляжна форма подібної кольорової гами використовують як українські, так і російські військовослужбовці. Останні використовували такий камуфляж у тому числі під час репетиції параду в Санкт-Петербурзі у 2020 році (1, 2).
Камуфляж подібної гами використовувався також сепаратистськими незаконними збройними формуваннями на Донбасі (1, 2). Форма та розташування шеврона / нарукавного знаку відповідають встановленим у російській армії згідно з наказом Міноборони РФ від жовтня 2020.
Крім того, тим самим наказом передбачено, що нарукавні знаки на куртках комплекту польового умундирування мають бути захисного кольору, а знак саме такого кольору можна побачити на відео.
Через низьку якість відео не вдалося встановити конкретний підрозділ, до якого належить особа в камуфляжній формі, однак за загальними характеристиками шеврон є подібним до шевронів російської армії, виготовлення яких на замовлення пропонують російські компанії (1, 2, 3).
При цьому автори каналу, а також Жорін зазначили, що не можуть оприлюднювати повну версію відео, оскільки воно передане слідству (1, 2).
Станом на 11 жовтня не знайдено окремих офіційних повідомлень щодо виявлення у Куп’янську братських могил з такою кількістю похованих в них цивільних.
Висновки: російські військові продовжують геноцид українського народу
Згідно із доказами, наведеними у розслідуванні, можемо зробити наступні висновки:
- встановити реальну дату створення відео неможливо, тому що початковий відеофайл був розділений на декілька частин, після чого кожна з них отримала нову “дату створення”;
- відео, скоріше за все, записане на самому початку вересня, під час окупації Куп’янська російськими військами;
- через зовнішні ознаки (форма, шеврони, кольори розпізнавальних знаків), а також жорстокість злочину (масові поховання подібні до Бучі, Ізюму, Лиману та інших деокупованих міст України) можна стверджувати що за вбивством та похованням цивільних стоять російські військові.
Команда Molfar вірить у Збройні Сили України. Ми віримо, що виконавців цього злочину буде покарано. Можливо, вони були ліквідовані під час звільнення Куп’янська, проте навіть якщо вони вижили – на них чекає розплата. За звірства, які чинять російські війська, має бути відповідь. І вона обов’язково буде. Ми маємо терпіння, ми віримо у наших воїнів.
Автори: OSINT-команда Molfar; НОВИНАРНЯTweet