Танк «Леопард-1» для ВСУ – в чем польза?

Все вот эти споры может или нет поразить «Леопард-1А5», что нам собирается поставлять Берлин, какой-то Т-72Б в условиях сфероконного боя лоб в лоб, несомненно интересны. Вот только танки не обязаны воевать с танками.

Работа «мишек».

Задача танка — помочь пехоте преодолеть инженерные заграждения и плотную застройку. Быть точным «снайперским орудием» на гусеницах. Подоспеть из глубины к опорнику и отогнать штурмовые группы, а лучше размотать их и уложить в грязь.

Тактика, когда российские танки устраивают кладбища битой техники в лобовых атаках под Угледаром, подрываясь на минных полях и попадая под арту, по примеру чугунномордых маршалов СССР, конечно, здорово смотрится на видео.

Но есть и обратные примеры — когда удачно отрабатывают установки разминирования, в проломы в полях идут штурмовые группы и десант на БМП, они начинают штурм, а танки из-за завесы пехоты ведут огонь по окраинным зданиям и огневым точкам с фланга.

Тогда всё выходит не так бодро и весело для обороняющихся.

Танк и должен за счет хорошей оптики и мощи снаряда долбить по укрепленным строениям, ДЗОТ, не давать комфортно работать снайперам и пулеметчикам.

Ударов управляемых ракет избегать постановкой дымов, стрельбой «каруселью», обстрелами места пуска. Дистанцией, наконец.

Для танка 3.5 км для того, чтобы всадить в дом фугас, не особая проблема, в то время как большинство легких противотанковых комплексов просто не достанут, а тяжелый легко обнаружить в боевых порядках.

Противотанковое оружие

Если при прорыве обороны противника подойдут резервы и маневренные группы где будут танки, то танковый бой может случиться. А может и не случиться.

Ибо в реальности тяжелые ПТРК БМП и пехоты, всевозможные «Бонусы» 155 мм. артиллерии, спешенная пехота с «Джавелинами», «Корсарами», умные мины и даже обычные 8 кг. «блины» предыдущего поколения представляют для танков намного более серьезную опасность, чем танковые дуэли.

У нас очень любят поговорить о том, что никакого ленд-лиза для Украины до сих пор не наблюдается.

Хотя только в последних пакетах только от США под 2000 ПТРК «Тоу» и 1250 пусковых юнитов «Джавелин». Напоминаю на всякий — годовая закупка с завода производителя в 2020 году 800 штук РАКЕТ, в 2019 году 1240 штук РАКЕТ к FGM-148 Javelin. Не ПУ.

Это на весь Альянс и иностранных заказчиков, естественно были складские запасы и рынок излишков, но поставки в Украину дикие цифры при любом варианте. Из 13.000 CLU (командно-пусковых юнитов) 7.500 в Украине. А ленд-лиза всё нет, да.

Ну вы поняли, что я думаю о тех, кто продолжает разносить эту чушь?

3250 современных пусковых с оперативным запасом ракет это, допустим, на 200 условных батальонов по 16 лаунч юнитов. По 4 в каждой роте и ещё 4 в роте огневой поддержки. Это не считая умных снарядов, мин, различных ракет «выстрелил и забыл».

Будет кому подбивать российский металлолом без дуэлей «Леопарды» против «Арматы».

Немецкая помощь

Германия разрешила реэкспорт «Леопард-1А5», поставки от частных заводов (их часто скупали для последующих перепродаж), создала коалицию из Дании и Нидерландов.

Главная проблема тут инструктора — танк снят с вооружения в начале 2000-ых.

Так как инструктора в западных армиях это прошедшие пару контрактов и все позиции в танке военные, то самому молодому из них 45 лет.

Само собой может присутствовать пару десятков килограмм лишнего веса, уютная работа в офисе или охране, с нежеланием возвращаться в Бундесвер.

Как поступит Берлин — использует «длинный евро» или призыв резерва пока непонятно, но тут будет затык, именно поэтому первые машины обещают через несколько месяцев, скорее всего май-июнь.

Леопард-1А5 имеет главное, что должен иметь танк в 2023 году — хороший тепловизор, позволяющий идентифицировать противника с 3 км., лазерный дальномер, неплохую систему управления огня, стабилизацию орудия, цифровую рацию SEM 80/90, те же что стоят на «Лео-2А5».

То, что наши кретины в СМИ пишут, что «нам дают танк без брони» , то они просто не в курсе что у модернизированной версии немцев, стоит навесная разнесенная броня.

Которая из-за угла наклона и дополнительных листов соответствует 140 мм. листу.

Лоб корпуса Т-62, того самого, что Москва планирует за 3 года поставить в строй 800 штук за 3 года — 105 мм.

А накладная броня от Т-62М не держит моноблочные вольфрамовые оперенные снаряды. Сюрприз, да.

Прикрутят древние «Контакты» к российским старикам? Ну так и на немцев есть керамика, есть различные комплекты, вроде MEXAS, что использовался на «Лео-1» канадцами в Афганистане.

Но суть ведь совершенно не в условных танковых боях.

Деды воевали

Погибшие при «хаймарсинге» в Новый год в Макеевке это 44-й полк — не механизированный, не моторизованный, просто стрелковый. Как деды — не то, что Т-55 или там «бровастые» Т-62, никаких танков нет, просто голые стрелковые батальоны.

550 человек в бате, минометная батарея, какие-то машины мобилизованные из народного хозяйства доехать — приданные, не штатные. Похожим 43-м полком командовал полковник Еникеев — просто призванный по мобе чиновник из Минтранса. Именно такие командиры загнали мобилизованных в актовый зал послушать Путина.

Остались ли еще вопросы против кого передаются «старые» Лео-1? И будут ли они уж такими старыми?

Да, Леопард-1А5 просто модернизация танка, который создавался в эпоху до динамической защиты. Когда принято было решение, что слишком много угроз, которые уже могут проникнуть сквозь броню — и орудия Т-55, и Т-62, и «Рапиры», и «Малютки», и гранатометы пехоты.

То есть, улавливаете — он и тогда пробивался всем, что было.

Защищаться бесполезно и принято было решение сосредоточиться на оптике, маневренности, точности ведения огня, маскировке, на расширении номенклатуры снарядов.

Сейчас когда появились тандемные боеголовки и ударные ядра, подрываемые магнитными датчиками над крышей, ситуация снова повторяется.

Танковые бригады под ключ

В любом случае две танковые бригады в подарок это очень здорово, особенно в нынешней реальности, где государства стремятся не разбрасываться парками БТТ.

По факту россияне будут целый год ставить в строй «бровастые» Т-62 и возможно получат 265 штук к августу. Это если завод сможет освоить модернизацию и не подведут смежники с тепловизорами, с динамической защитой, техника с хранения не окажется горой чермета.

Мы же гарантированно получим от коалиции из 3 стран минимум 180 машин, а кроме того есть большие запасы в Бельгии, Греции, Италии, Норвегии, Канаде (с навесной керамической броней), есть под 400 единиц в Турции.

По меньшей мере со временем будет паритет, в Бельгии уже идут дебаты о поставках. В реальности — состояние «Лео-1А5» снятых с вооружения в 2003 году и состояние Т-62М небо и земля.

А еще СССР накрутил 40 тысяч танков Т-80, Т-64 и Т72. Да половина потеряна при распаде, огромные потери на фронте, многое сгнило, распродано. Но более 14 тысяч штук должно быть на хранении. Где танки, разработчики вы «Армат», зачем залезли в Т-62, что случилось?

Леопард-1А5 может помочь своей пехоте пулеметами, всадить 105-мм HEAT снаряд как в укрепленный дом, так и в большинство бронированных целей на передке, засечь тепловизором движение, поддерживать штурмовые группы с фланга.

В свое время россияне тоже вдоволь смеялись над древними «Гепардами», которые бесполезны и над видевшими Вьетнам БМП «М-113», а потом резко как-то перестали. Что-то случилось.

То же самое случится и здесь. Можете засекать время.

Автор: Кирилл Данильченко; SITE.ua