Британский танк, но не для Великобритании. Чем «Челленджер 2» может помочь ВСУ?

Великобритания наконец согласилась поставить Украине полноценные танки — свои основные боевые машины Challenger 2. Это одна из самых известных таких машин в мире, кое в чем сильно отличающаяся от всех остальных моделей западной (не говоря уже о советской) школы танкостроения.

Издание “ЗЕРКАЛО” рассказывает его историю и оцениваем, на что способен «Челленджер 2».

Британский танк, но не для Великобритании

Это может показаться необычным, но свой самый современный танк британцы начали разрабатывать не для себя. Машину, которая затем получила название Challenger (или Challenger 1) одна из крупнейших оборонных компаний Великобритании Vickers Defence Systems в содружестве с научно-исследовательским центром MVEE начала создавать во второй половине семидесятых годов для… Ирана.

Тогда эта ближневосточная страна еще не стала фактической теократией и страной-изгоем, ее возглавлял шах Мохаммед Реза Пехлеви. Правитель знал толк в современной технике и вооружениях (даже когда его свергли в 1979 году, шах с семьей покинул Тегеран на личном самолете, который пилотировал самостоятельно) и охотно закупал западное оружие. Не случись в Иране исламской революции, машина, очень похожая на «Челленджер», скорее всего и сейчас была бы самым современным иранским танком.

Однако в итоге контракт на новую модель (которая изначально называлась Shir 2) был расторгнут, и дельцы из Vickers Defence Systems решили предложить готовый проект своей стране. Великобритания на тот момент сильно нуждалась в новых танках (СССР к 80-м годам XX века создал мощную армаду из современных машин Т-64, Т-72 и Т-80, возможное наступление которых требовалось отражать не менее современными аналогами) — и машине дали зеленый свет.

Танк Challenger 1 британской армии, отправляющийся с миротворческой миссией в Боснию, 1990-е годы. Фото: Brian Gavin, defenseimagery.mil, commons.wikimedia.org

В 1983 году танки Challenger 1 начали производить на государственном заводе в Лидсе (позже Vickers Defence Systems выкупила его) и к 1990 году построили 420 штук.

Однако уж через несколько лет после начала производства выявились некоторые недостатки машины — и в 1988 году компания-производитель представила модернизацию, которая и стала известна как Challenger 2. В танке доработали конструкцию башни, орудия, систему управления огнем и ходовую часть.

Испытания «Челленджера 2» начались только в 1989 году — так что на ближайшую большую войну с участием западных танков, то есть операцию «Буря в пустыне» в Ираке он не успел, там воевала еще первая модель. Серийное производство второй версии стартовало в 1994 году — к этому времени холодная война уже закончилась, но британцы все равно заказали современный танк довольно крупной серией, около 400 штук.

Сейчас именно «Челленджер 2» является последним танком, произведенным в Великобритании (причем последним в буквальном смысле — в 2009 году страна, некогда ставшая первой в мире танкостроительной державой, вообще прекратила делать эти машины). Будут ли британцы в свете нарастающей в мире напряженности возобновлять производство Challenger 2, разработают что-то новое или оставят все как есть в надежде на свое островное положение — неизвестно.

Номинально Challenger 2 принимал участие в боевых действиях: в 2000 году танки отметились во время миротворческой операции в Косово, а в 2003 году 120 машин оказались в Ираке, когда международная коалиция во второй раз за 12 лет начала кампанию против режима Саддама Хусейна.

Ни в первом, ни во втором случае в реальных боях британские машины, насколько известно, не участвовали, в Косово не было потеряно ни одного танка, в Ираке — один, и тот от дружественного огня. Таким образом, когда «Челленджеры» прибудут в Украину и доберутся до линии фронта, это будет для танка первая настоящая война (едва ли ВСУ, когда освоят машины, оставят их в тылу — работы на фронте для танков всегда хватит).

Что из себя представляет танк Challenger 2 и в чем его особенности?

С технологической точки зрения «Челленджер 2» представляет собой танк классической компоновки: спереди размещено отделение управления, за ним боевое, двигатель и трансмиссия в корме. Экипаж состоит из четырех человек: механик-водитель находится в корпусе, а наводчик, заряжающий и командир танка — в башне. Наличие заряжающего характерно для большинства западных танков — автоматы заряжания, обычные для машин советской школы, в странах НАТО (кроме Франции с ее танком «Леклерк») почти не используются.

Внутреннее устройство танка «Челленджер» и размещение экипажа. Изображение: militaryarms.ru

Гордостью британского танка (и танкостроения Великобритании вообще) является броня «Чобхэм» (Chobham armour). Это композитная защита, сделанная из сложной комбинации стали и керамических пластин, точного состава которой не знает никто, кроме создателей. Броня очень прочна и хорошо выдерживает попадания практически любых снарядов — как кумулятивных (пробивающих сталь при помощи направленной струи расплавленного металла под крайне высоким давлением), так и обычных бронебойных, включая бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПСы или «ломы»).

Известно, что кумулятивная струя (КС), проходя через «Чобхэм», быстро теряет пробивную способность (чередование слоев защиты с разной твердостью и плотностью искажает геометрию КС и вызывает ее дестабилизацию), а бронебойные сердечники при ударе в британскую броню сравнительно легко разрушаются. Это не означает, разумеется, полной непробиваемости «Челленджера», но на фоне прочих машин он выделяется именно совершенной бронезащитой.

Орудие «Челленджера 2» также является довольно редким для мирового танкостроения. Дело в том, что в отличие от Т-90, «Арматы», «Абрамса» или «Леопарда 2», британский танк оснащается не гладкоствольной, а нарезной пушкой (на внутренних стенках ее ствола прорезаны специальные каналы, которые при выстреле придают боеприпасу дополнительное вращение вокруг оси и таким образом увеличивают его точность).

120-миллиметровое орудие L30A1 длиной 55 калибров (то есть 55 диаметров входящего в нее снаряда; в данном случае общая длина составляет 6,6 м) стреляет в том числе почти нехарактерными для других танковых орудий бронебойно-фугасными снарядами HESH, которые могут довольно точно попадать в цель на высокой дальности (теоретически до 8 километров), но малоэффективны против танков — лишь против сооружений и легкобронированной техники.

С другой стороны, «Челленджер 2» использует снаряды раздельного заряжания (как советские танки), а не унитарного (как большинство западных) — то есть снаряд и «гильза» с пороховым зарядом хранятся отдельно — и отдельно же помещаются в орудие. Это снижает скорость стрельбы, но еще важнее то, что снаряды раздельного заряжания будут иметь худшую бронепробиваемость, чем современные подкалиберные боеприпасы, в которых длинный «лом» утоплен в гильзу — мы подробно писали об этом в материале о белорусской модернизации танка Т-72Б — Т-72БМ2. Поэтому, как и у советских танков, способность пушки Challenger 2 пробивать броню вражеских машин будет, скорее всего, не на высоте.

Основной боевой танк «Челленджер 2». Фото: Flickr/Simon Q/CC BY 2.0

Боекомплект у пушки весьма солидный и состоит из 50 снарядов, которые располагаются в кормовой нише башни — то есть отделены от экипажа, в отличие от советских танков, где танкисты буквально сидят на автомате заряжания с боекомплектом. Помимо пушки, «Челленджер 2» вооружается двумя пулеметами винтовочного калибра 7,62 мм и дымовыми гранатометами для создания завес. Возможна установка крупнокалиберного пулемета калибром 12,7 мм или автоматического гранатомета.

Как и большинство современных западных танков, «Челленджер 2» оснащается продвинутыми прицельными приспособлениями, позволяющими быстро и точно вести огонь. В частности, имеется дневной прицел командира VS 580 с углом обзора 360° французского производства, баллистический вычислитель, тепловизионный прицел для эффективной ночной стрельбы, лазерный дальномер, а для водителя есть перископ, позволяющий хорошо ориентироваться при езде как вперед, так и назад.

Двигатель танка позволяет ему, невзирая на значительную массу (до 75 тонн в наиболее тяжелой версии) развивать скорость около 60 километров в час и проезжать на одной заправке топлива до 550 километров. Кроме основного мотора, машина имеет вспомогательную силовую установку для выработки электроэнергии, питающей ее даже при заглушенном основном двигателе.

В 2021 году произошел почти анекдотический случай раскрытия реальных характеристик «Челленджера 2»: на форуме видеоигры War Thunder во время спора один из игроков, ранее командир британского танка, выложил секретные документы о своей машине для служебного пользования, чтобы повысить реализм игры. Такая шалость могла стоить бывшему военному до 14 лет тюрьмы. Подобная история, впрочем, происходила на форумах War Thunder еще как минимум дважды — там выкладывались документы, касавшиеся французского танка Leclerc и снарядов, используемых китайскими танками.

Чем «Челленджер 2» может помочь ВСУ?

В первую очередь самим фактом своего прибытия. Стать фактором, переломившим ход войны, подобно РСЗО HIMARS, британскому танку вряд ли суждено — их поставят лишь чуть более десятка, а это не то количество, которое кардинально может изменить ситуацию на фронте. Однако европейские политики, не спешащие налаживать поставки танков Украине (напомним, что с момента первого обещания Испании отправить ВСУ машины Leopard 2 прошло более семи месяцев, а количество основных боевых танков западного производства в украинской армии до сих пор равно нулю) понемногу соглашаются с тем, что отправлять их все-таки нужно.

Вероятно, первая поставка наконец приведет к тому, что бронетанковое вооружение начнут отправлять регулярно и в больших количествах (как начали отправлять, например, самоходки).

Что касается тактико-технических характеристик Challenger 2, то в плюс танку, безусловно, можно поставить хорошее бронирование (особенно при отсутствии у россиян ракетных комплексов третьего поколения вроде «Джавелинов», поражающих технику в тонкую крышу), хорошую обзорность и систему управления огнем. Насколько критична будет не лучшая бронепробиваемость орудия танка и его высокая масса — пока неясно, это может показать только реальная война.

Источник: zerkalo.io