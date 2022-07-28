Экс-командующий Сил спецопераций ВСУ про первый день войны, партизан и российские трофеи

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Экс-командующий Сил спецопераций ВСУ про первый день войны, партизан и российские трофеи

Один из первых российских ударов на рассвете 24 февраля был по Командованию Сил специальных операций ВСУ. «К полномасштабному вторжению мы готовились. На разных военных уровнях и звеньях. Возможно, единственное, к чему лично я оказался морально неготовым – так это, что по мирным городам враг будет применять свои крылатые ракеты», – говорит командующий ССО в 2020-2022 годах Григорий Галаган.

В эксклюзивном интервью Радіо Свобода к годовщине создания Сил спецопераций (29 июля этому роду сил исполняется 6 лет) генерал-майор рассказал, где в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации украинские спецназовцы задержали «одну из первых враждебных ДРГ» и почему сейчас для украинских бойцов не бывает задач «не по назначению».

Силы специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган возглавлял с августа 2020 по июль 2022 года
Силы специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган возглавлял с августа 2020 по июль 2022 года

– Месяц назад, в конце июня, украинские войска отошли от Северодонецка Луганской области – после продолжительных ожесточенных боев. Видела на фото, что вы были в этом секторе как раз во время наиболее активных действий. Расскажите об этом.

– С начала полномасштабного вторжения город Северодонецк стал на востоке Украины главным направлением приложения наших усилий. Там работали не только бойцы ССО, но и Главное управление разведки, СБУ, Национальная гвардия, другие подразделения сектора безопасности и обороны.

Соответственно, с ними на месте были руководители разного уровня. Лучшее, что мы могли сделать – это увидеть все своими глазами, услышать, почувствовать на губах вкус боевой пыли. Война требует от нас держаться бок о бок. Работать вместе с бойцами – действительно за честь. Беречь личный состав при планировании действий тоже было задачей.

Мы оставили Северодонецк, но, уверен, вернемся обязательно.

– Фактически все командиры, ныне принимающие тактические и стратегические решения, друг друга знают. Это ускоряет процессы?

– В 2014-2017 годах мы все где-то пересекались. Хорошо знаем друг друга – и характеры и стиль управления.

Есть, конечно, младшие командиры, которые только сейчас вышли на руководящие должности. Но скелет в принципе остался. Бывает, что сначала решение принимается в телефонном режиме, а затем подкрепляется бумагой. Бюрократическая цепочка сокращается, время для подготовки немного увеличивается.

– Наверное, за последние 5 месяцев войны были случаи, когда операторы Сил специальных операций Украины вступали в бой непосредственно против российских военнослужащих ССО. Как вы оцениваете подготовку противника?

– Конечно, огневые контакты были. Часто и много. Одним из первых и наиболее жестких было сражение под Гостомелем нашей и их групп спецназовцев.

К противнику, считаю, вообще следует относиться серьезно. Всегда. Лучше переоценить, чем недооценить.

Оператор ССО Украины помогает местному жителю избавиться от «последствий русского мира». Киевщина, весна 2022 года
Оператор ССО Украины помогает местному жителю избавиться от «последствий русского мира». Киевщина, весна 2022 года

А вот мотивация наша и у врага – принципиально разные. Мы защищаем свое. Они посягают на чужое. И когда в многочисленных перехватах слышим, что их заставляют идти в бой и они настроены отказываться, то подобные моменты учитываем в нашей деятельности. Мы с вами уже говорили об информационно-психологических операциях, которые ССО ВСУ проводит на многих уровнях, и о том, что целью ИПСО может, среди прочего, быть, когда противник сдается в плен.

Учитывайте также деятельность на временно оккупированных территориях партизанских отрядов, курируемых Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Воины движения сопротивления работают на препятствование действиям агрессора, привлекают их к проведению различных спецопераций, в том числе диверсионных мероприятий.

Снайпер Сил специальных операций ВСУ на своей позиции
Снайпер Сил специальных операций ВСУ на своей позиции

Иногда так называемые «военные эксперты», которых немало на телевизионных экранах и в печати, не до конца понимают текущую ситуацию и все вызовы. Поэтому ССО иногда упрекают, что выполняют «задания не по назначению».

На самом деле, в нынешних условиях не может быть «функций не по назначению». Силы специальных операций там, где это необходимо для решения текущих задач, определяемых верховным главнокомандующим, главнокомандующим ВСУ. Если нужно работать вместе с пехотой или стоять на оборонных рубежах, спецназовцы это делают. Заводят на определенные позиции пехотные подразделения, остаются с ними на несколько дней, корректируют работу артиллерии.

Проверено, что когда рядом спецназовец, это ободряет других.

– Численность личного состава увеличилась. Соответственно, выросла ли техническая помощь иностранных партнеров? Упоминается, что при создании украинских ССО шесть лет назад международные партнеры помогали очень существенно.

– Начиная с 24 февраля, у нас не было проблем с доукомплектованием существующих подразделений специального назначения. Более того, смогли развернуть дополнительные подразделения.

Иностранная помощь существенная, благодарны за нее. Некоторые страны даже признают, что отдали нам все, что имели. Процесс материально-технического обеспечения не прекращается, логистика отлажена, ССО не обделяют необходимым. Но и потери техники велики, ведь противник применяет многочисленные способы поражения. Силы спецопераций «наказывают» их не меньше, а может быть, даже и больше.

– Трофеи от противника спецназовцы получают часто?

– Это превратилось в рутинную работу, когда счет идет не на десятки, а в сотни единиц захваченной техники.

Хотя иногда бывает интересное. Однажды звонит мне командир одной из тактических групп. Говорит: «Григорий Анатольевич, мы здесь танк затрофеили, вытаскиваем, хотим в нашу часть взять». Я смеюсь: «Ну зачем тебе в части танк?». В результате отдали тот танк тем побратимам, кому он больше нужен.

– «Трофейные командиры» с той стороны попадались?

– А как же, бывало. Украине необходимо пополнять обменный фонд, чтобы вытаскивать наших военнопленных.

«Semper memento» («Всегда помни») – браслет с такой надписью на руке экс-командующего ССО ВСУ
«Semper memento» («Всегда помни») – браслет с такой надписью на руке экс-командующего ССО ВСУ

– Вы на войне – с 2014 года. Чем-то удивить, скорее всего, тяжело. Или еще можно?

– Как для военного «сюрпризов» от противника как таковых не было. Сугубо с человеческой точки зрения поразил их варварский тип мышления и циничное отношение к украинскому мирному населению. Подняли руку на святое – на детей, женщин (Москва, несмотря на многочисленные показания и доказательства, заявляет, что не обстреливает гражданских в Украине – ред.).

В первые дни враг пытался сломать украинский народ через колено. Не вышло. Не выйдет и сейчас.

Низкий поклон народу за устойчивость – несмотря ни на что. Почет и благодарность всем украинским бойцам.

Президент Украины освободил Григория Галагана с должности командующего ССО 25 июля. Интервью было записано до увольнения. Как сообщил Владимир Зеленский, Григорий Галаган переводится на другое направление и «в целях обновления Службы безопасности Украины» назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций «А» СБУ.

Автор: Ирина Назарчук; Радіо Свобода

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