Экс-командующий Сил спецопераций ВСУ про первый день войны, партизан и российские трофеи

Один из первых российских ударов на рассвете 24 февраля был по Командованию Сил специальных операций ВСУ. «К полномасштабному вторжению мы готовились. На разных военных уровнях и звеньях. Возможно, единственное, к чему лично я оказался морально неготовым – так это, что по мирным городам враг будет применять свои крылатые ракеты», – говорит командующий ССО в 2020-2022 годах Григорий Галаган.

В эксклюзивном интервью Радіо Свобода к годовщине создания Сил спецопераций (29 июля этому роду сил исполняется 6 лет) генерал-майор рассказал, где в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации украинские спецназовцы задержали «одну из первых враждебных ДРГ» и почему сейчас для украинских бойцов не бывает задач «не по назначению».

– Месяц назад, в конце июня, украинские войска отошли от Северодонецка Луганской области – после продолжительных ожесточенных боев. Видела на фото, что вы были в этом секторе как раз во время наиболее активных действий. Расскажите об этом.

– С начала полномасштабного вторжения город Северодонецк стал на востоке Украины главным направлением приложения наших усилий. Там работали не только бойцы ССО, но и Главное управление разведки, СБУ, Национальная гвардия, другие подразделения сектора безопасности и обороны.

Соответственно, с ними на месте были руководители разного уровня. Лучшее, что мы могли сделать – это увидеть все своими глазами, услышать, почувствовать на губах вкус боевой пыли. Война требует от нас держаться бок о бок. Работать вместе с бойцами – действительно за честь. Беречь личный состав при планировании действий тоже было задачей.

Мы оставили Северодонецк, но, уверен, вернемся обязательно.

– Фактически все командиры, ныне принимающие тактические и стратегические решения, друг друга знают. Это ускоряет процессы?

– В 2014-2017 годах мы все где-то пересекались. Хорошо знаем друг друга – и характеры и стиль управления.

Есть, конечно, младшие командиры, которые только сейчас вышли на руководящие должности. Но скелет в принципе остался. Бывает, что сначала решение принимается в телефонном режиме, а затем подкрепляется бумагой. Бюрократическая цепочка сокращается, время для подготовки немного увеличивается.

– Наверное, за последние 5 месяцев войны были случаи, когда операторы Сил специальных операций Украины вступали в бой непосредственно против российских военнослужащих ССО. Как вы оцениваете подготовку противника?

– Конечно, огневые контакты были. Часто и много. Одним из первых и наиболее жестких было сражение под Гостомелем нашей и их групп спецназовцев.

К противнику, считаю, вообще следует относиться серьезно. Всегда. Лучше переоценить, чем недооценить.

А вот мотивация наша и у врага – принципиально разные. Мы защищаем свое. Они посягают на чужое. И когда в многочисленных перехватах слышим, что их заставляют идти в бой и они настроены отказываться, то подобные моменты учитываем в нашей деятельности. Мы с вами уже говорили об информационно-психологических операциях, которые ССО ВСУ проводит на многих уровнях, и о том, что целью ИПСО может, среди прочего, быть, когда противник сдается в плен.

Учитывайте также деятельность на временно оккупированных территориях партизанских отрядов, курируемых Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Воины движения сопротивления работают на препятствование действиям агрессора, привлекают их к проведению различных спецопераций, в том числе диверсионных мероприятий.

Иногда так называемые «военные эксперты», которых немало на телевизионных экранах и в печати, не до конца понимают текущую ситуацию и все вызовы. Поэтому ССО иногда упрекают, что выполняют «задания не по назначению».

На самом деле, в нынешних условиях не может быть «функций не по назначению». Силы специальных операций там, где это необходимо для решения текущих задач, определяемых верховным главнокомандующим, главнокомандующим ВСУ. Если нужно работать вместе с пехотой или стоять на оборонных рубежах, спецназовцы это делают. Заводят на определенные позиции пехотные подразделения, остаются с ними на несколько дней, корректируют работу артиллерии.

Проверено, что когда рядом спецназовец, это ободряет других.

– Численность личного состава увеличилась. Соответственно, выросла ли техническая помощь иностранных партнеров? Упоминается, что при создании украинских ССО шесть лет назад международные партнеры помогали очень существенно.

– Начиная с 24 февраля, у нас не было проблем с доукомплектованием существующих подразделений специального назначения. Более того, смогли развернуть дополнительные подразделения.

Иностранная помощь существенная, благодарны за нее. Некоторые страны даже признают, что отдали нам все, что имели. Процесс материально-технического обеспечения не прекращается, логистика отлажена, ССО не обделяют необходимым. Но и потери техники велики, ведь противник применяет многочисленные способы поражения. Силы спецопераций «наказывают» их не меньше, а может быть, даже и больше.

– Трофеи от противника спецназовцы получают часто?

– Это превратилось в рутинную работу, когда счет идет не на десятки, а в сотни единиц захваченной техники.

Хотя иногда бывает интересное. Однажды звонит мне командир одной из тактических групп. Говорит: «Григорий Анатольевич, мы здесь танк затрофеили, вытаскиваем, хотим в нашу часть взять». Я смеюсь: «Ну зачем тебе в части танк?». В результате отдали тот танк тем побратимам, кому он больше нужен.

– «Трофейные командиры» с той стороны попадались?

– А как же, бывало. Украине необходимо пополнять обменный фонд, чтобы вытаскивать наших военнопленных.

– Вы на войне – с 2014 года. Чем-то удивить, скорее всего, тяжело. Или еще можно?

– Как для военного «сюрпризов» от противника как таковых не было. Сугубо с человеческой точки зрения поразил их варварский тип мышления и циничное отношение к украинскому мирному населению. Подняли руку на святое – на детей, женщин (Москва, несмотря на многочисленные показания и доказательства, заявляет, что не обстреливает гражданских в Украине – ред.).

В первые дни враг пытался сломать украинский народ через колено. Не вышло. Не выйдет и сейчас.

Низкий поклон народу за устойчивость – несмотря ни на что. Почет и благодарность всем украинским бойцам.

Президент Украины освободил Григория Галагана с должности командующего ССО 25 июля. Интервью было записано до увольнения. Как сообщил Владимир Зеленский, Григорий Галаган переводится на другое направление и «в целях обновления Службы безопасности Украины» назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций «А» СБУ.

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