В Україну приїде нова секретна зброя якої ще немає навіть в американській армії

Під час національного телемарафону міністр оборони України Олексій Резніков повідомив вкрай цікаву річ. Найближчим часом Україна отримає нові протирадарні ракети, яких до цього не було. Ця зброя входить у новий транш від США, зазначає видання Defense Express.

“В оголошеному останньому пакеті військової допомоги на 270 млн доларів від США ми отримаємо додаткові чотири HIMARS і спеціальні протирадарні ракети, яких до цього в нас не було. Це дозволить нам ефективно руйнувати їх систему радарів, засліплювати ворога, щоб отримати перевагу для контрнаступу”, – заявив Олексій Резніков.

У оголошеному Пентагоном офіційному переліку будь-якої згадки щодо протирадарних ракет немає. В ньому зазначено чотири HIMARS з додатковими боєприпасами, чотири командно-штабні машини, 36 тисяч 105-мм артилерійських боєприпасів, додаткова протитанкова зброя та понад 580 безпілотників-камікадзе Phoenix Ghost.

У пакеті допомоги будуть ще 4 HIMARS

І хоча, можливо Phoenix Ghost і призначений для знищення радарів противника, бо він досі залишається вкрай втаємниченим, але це точно не ракета. Тому єдиним варіантом залишається новий боєприпас для HIMARS.

Але публічна номенклатура боєприпасів для цієї системи не містить жодної згадки про варіант ракети GMLRS з протирадарною головкою самонаведення. Бо ці ракети мають систему наведення за координатами.

Водночас існує згадка про замовлення у 2018 році армією США розробки та інтеграції протирадарної системи наведення у ракету GMLRS. Строк робіт був визначений у 2021-2023 роки.

Цю роботу має проводити Northrop Grumman, точніше його підприємство Orbital ATK, яке взяло участь у створенні протирадіолокаційної ракети AGM-88E AARGM повітряного базування.

Потреба армії США у появі власної протирадарної ракети наземного базування була максимально простою. Сухопутні війська повинні мати можливість самостійно знищувати РЛС противника, при цьому мова йде не тільки про протиповітряну оборону, а й про контрбатарейні радари.

Враховуючи стислі строки робіт та наявний досвід з AGM-88E AARGM, скоріш за все у ракету M31 заклали адаптований блок саме з цієї ракети. Можливо навіть трохи спрощений, бо можливості цієї ракети, справедливо, дозволяють вважати її однією з найкращих у своєму класі.

Зокрема декларується здатність головки самонаведення активно фільтрувати завади, а також аналізувати випромінювання та автоматично класифікувати його завдяки закладеної у пам’ять базою даних. Окрім того, в AGM-88E залишена супутникова та інерціальна система наведення, тобто після захоплення цілі, якщо навіть противник відключив радар, ракета все одно летить у ціль.

Але і це ще не все, бо головка самонаведення може працювати, не тільки у пасивному режимі, але і в активному. Тобто самостійно здійснювати донаведення на ціль, а також знищувати навіть рухомі цілі. Тобто ані умовний “Тор” чи “Панцирь” від неї вже не втечуть. Більше того, це вже перетворило її й на протикорабельну ракету.

Вже на її базі була створена AARGM-ER, головною метою розробки якої було збільшення дальності. Для цього змінили аеродинамічну схему ракети та збільшили двигун. В результаті її дальність зросла до 300 км (у випадку повітряного запуску), а швидкість до 4 Маха.

А що найцікавіше – у 2018 році Northrop Grumman повідомив про розробку наземної версії ракети AARGM-ER – SLAARGM (Surface-Launched AARGM). Тобто ті ж самі можливості (окрім дальності, яка у випадку наземного старту завжди менша), але при пуску з неземної пускової.

Проте навіть відносно повітряної AARGM-ER, то її виробництво лише тільки розпочинається. Відомо, що перші ракети мають надійти до повітряних сил США у 2023 році.

Surface-Launched AARGM поки, скоріш за все, лише концепт

Тобто якщо брати два проекти: GMLRS з протирадарною головкою самонаведення та SLAARGM, то найбільш реалістичним вбачається саме варіант з інтеграцією у вже існуючу ракету протирадарної головки самонаведення.

Що це означає на практиці – кількість знищених С-300, “Буків”, “Торів”, “Панцирів”, а також оглядових та контрбатарейних радарів армії РФ почне збільшуватись у геометричній прогресії. А це вже дозволить значно легше діяти не тільки нашій пілотованій авіації, але і безпілотникам, а також знизить ефективність контрбатарейного вогню противника.

До цього також треба додати той факт, що цієї ракети ще немає в армії США. І саме ЗСУ отримають її першими, а одночасно з цим проведуть її найкращі з усіх можливих випробувань. Що, своєю чергою, говорить і про довіру з боку США до України, бо передається, по суті, секретний зразок.

Джерело: Defense Express