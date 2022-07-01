Як українські ракетні системи б’ють по тилах російських окупантів. Карти

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як українські ракетники б'ють по тилах окупантів. Карти

Протягом останніх 10 днів Україна почала активно використовувати отримані від союзників системи залпового вогню Himars — сучасні аналоги радянських систем “Ураган” та “Смерч”.

Причому і Himars, які вже на фронті, і M270 MLRS, які надходять, перевершують радянські системи: і дальністю стрільби в 70 кілометрів, як у “Смерча”, та меншим калібром — 227 мм, як в “Урагана”, що робить їх більш мобільними та легшими в обслуговуванні, зазначає видання ТЕКСТИ.

Також і Himars, і M270 MLRS мають більш досконалу систему заряджання (ракети заряджаються пакетом, а не поштучно).

Інша особливість — їхня точність. В Україну будуть постачати керовані ракети з наведенням, які точно вражають задані цілі. Радянські ж РСЗВ б’ють переважно по площі й не можуть вразити конкретну будівлю з одного пострілу.

Також ми щиро сподіваємось, що до систем Himars та M270 MLRS Україні постачатимуть і ракети сімейства ATACMS, які можуть вражати цілі на максимальних відстанях від 165 по 220 кілометрів, що переводить їх у розряд тактичних ракетних комплексів.

Отримання високоточної та далекобійної зброї може стати переважаючим фактором для Української армії.

З 20 червня ЗСУ почали активно вражати цілі в тилу ворога — на окупованих територіях.

ATACMS

ATACMS

Так, декілька вибухів пролунали в Алчевську та навколишніх містах, в Ізюмі, Скадовську. В ближніх тилах ворога, до 50 кілометрів від лінії фронту, система моніторингу за пожежами NASA Firms фіксувала значні осередки пожеж.

Руйнування логістики ворога — одне із ключових завдань, адже передові частини без боєкомплекту та технічного забезпечення не можуть ні наступати, ні оборонятись.

Використання Україною систем типу Himars у доповнення до наявних “Точок-У” змусять російську армію переносити свої бази далі від лінії фронту, а значить логістика стане складнішою.

Методологія

На карті відображені орієнтовні дальності ураження різних систем: для 155-мм гармат (M777), систем HIMARS та M270 MLRS, а також ракетних систем «Точка-У».

Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) MLRS (фото из архива)

Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) MLRS 

Ми “розташували” ракетні системи за 20 км від лінії фронту в тилу. Максимальна дальність ураження Himars становить 70 км (для ракет, що постачаються Україні) — тобто, враховуючи розташування систем, зона ураження становитиме до 50 км углиб окупованих територій. Для «Точки-У» ця відстань — 100 км.

Гаубиці М777 «поставили» за 1-5 км від лінії фронту.

Додатково журналісти видання включили дані про пожежі зафіксовані NASA Firms та дані GeoConfirmed — Twitter-спільноти, яка займається геолокацією знайдених фото та відео матеріалів — червоні позначки. Ми позначили точки вибухів та обстрілів зафіксовані протягом останніх 10 днів — червоні назви населених пунктів.

Більш детальні мапи дивіться нижче:

Харківський напрямок

Слов’янський напрямок

Південь України

Херсонський напрямок

Автор: Денис Губашов; ТЕКСТИ

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