«Бессмысленно, несерьезно и поверхностно». Как Amnesty International составляла скандальный доклад о ВСУ

В мае я оказался за одним столом с Донателлой Роверой, старшим советником Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации, и пытался объяснить, почему их будущий доклад обречен на провал. Мы сидели на кухне гостиницы в Краматорске. Каждый час за окном взрывались артиллерийские снаряды. Но сотрудников куда больше волновали не постоянные российские обстрелы, а тот факт, что украинское армейское подразделение обосновалось в подвале образовательного центра.Мы все были в этом здании: пустующая языковая школа в городе Бахмут, на линии фронта, где устроили украинские солдаты устроили временные бараки. Это не военное преступление. Военные имеют полное право располагаться в эвакуированном учебном учреждении, хотя, конечно, после этого его нельзя считать гражданским объектом, а через дорогу был многоквартирный дом, который на тот момент покинули не все жители. Но Ровера настаивала, что подобное военное присутствие в населенном пункте было «нарушением международного гуманитарного права». Когда я спросил ее, а как же украинская армия должна защищать населенный пункт, она сказала, что это не имеет отношения к делу.

По такой логике, продолжал я, Украина должна оставить и крупные города, например Харьков. «Ну, они должны изо всех сил стараться не занимать позиции в населенных пунктах, — ответила она. — В международном гуманитарном праве это четко прописано».

Я предположил, что доклад Amnesty International, который она готовила, будет принят очень плохо, если в нем не будет обозначено различие между наступательными и оборонительными операциями в городах. Но авторы доклада, кажется, уже тогда все для себя решили: сама попытка Украины защитить своих граждан ставит их жизни под угрозу.

Были и другие примеры небрежности при составлении доклад. В связи с эвакуацией мирных жителей Amnesty пишет: «Нет информации о том, что украинские военные, которые располагались в жилых районах, просили гражданское население близлежащих зданий эвакуироваться или помогали в этом». Напротив, местные власти и армия неоднократно призывали гражданских покинуть зону боевых действий и помогали тем, кто соглашался уехать. В докладе Amnesty International упоминается школьный квартал в Лисичанске, который был под постоянными обстрелами. Я был там вместе с украинским подразделением: солдаты предлагали мирным жителям поехать с ними в более безопасное место, и трое согласились. А я потом об этом писал.

Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, тоже считает, что авторы доклада «демонстрируют слабое понимание того, как работают законы вооруженных конфликтов». «Нужно сбалансированно подходить к понятию “военная необходимость”, принимать разумные меры по защите гражданских, но и отдавать приказы по защите района, — сказал он Byline Times. — Если враг идет в наступление на город, вам нужно его занять. Мировая история не знает ни одной войны, в которой мирные жители смогли бы полностью устраниться из зоны боевых действий».

По словам Уотлинга, предложение украинским силам передислоцироваться в близлежащие леса и поля показывает, что авторы «совершенно не понимают, что такое боевые действия, и это ставит под сомнение весь доклад». Подобные рекомендации он назвал «бессмысленными, несерьезными и поверхностными».

В ответ на критику доклада генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламард написала в твиттере, что на их расследования «набросились украинские и российские тролли».

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022