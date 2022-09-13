«Бессмысленно, несерьезно и поверхностно». Как Amnesty International составляла скандальный доклад о ВСУ

Российские власти используют недавний доклад Amnesty International, критикующий украинскую армию, чтобы оправдать собственные преступления. Нельзя сказать, что сотрудников Amnesty не предупреждали, что так и будет. Несколько месяцев назад я лично говорил им о такой опасности.

В мае я оказался за одним столом с Донателлой Роверой, старшим советником Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации, и пытался объяснить, почему их будущий доклад обречен на провал. Мы сидели на кухне гостиницы в Краматорске. Каждый час за окном взрывались артиллерийские снаряды. Но сотрудников куда больше волновали не постоянные российские обстрелы, а тот факт, что украинское армейское подразделение обосновалось в подвале образовательного центра.Мы все были в этом здании: пустующая языковая школа в городе Бахмут, на линии фронта, где устроили украинские солдаты устроили временные бараки. Это не военное преступление. Военные имеют полное право располагаться в эвакуированном учебном учреждении, хотя, конечно, после этого его нельзя считать гражданским объектом, а через дорогу был многоквартирный дом, который на тот момент покинули не все жители. Но Ровера настаивала, что подобное военное присутствие в населенном пункте было «нарушением международного гуманитарного права». Когда я спросил ее, а как же украинская армия должна защищать населенный пункт, она сказала, что это не имеет отношения к делу.

По такой логике, продолжал я, Украина должна оставить и крупные города, например Харьков. «Ну, они должны изо всех сил стараться не занимать позиции в населенных пунктах, — ответила она. — В международном гуманитарном праве это четко прописано».

Я предположил, что доклад Amnesty International, который она готовила, будет принят очень плохо, если в нем не будет обозначено различие между наступательными и оборонительными операциями в городах. Но авторы доклада, кажется, уже тогда все для себя решили: сама попытка Украины защитить своих граждан ставит их жизни под угрозу.

Были и другие примеры небрежности при составлении доклад. В связи с эвакуацией мирных жителей Amnesty пишет: «Нет информации о том, что украинские военные, которые располагались в жилых районах, просили гражданское население близлежащих зданий эвакуироваться или помогали в этом». Напротив, местные власти и армия неоднократно призывали гражданских покинуть зону боевых действий и помогали тем, кто соглашался уехать. В докладе Amnesty International упоминается школьный квартал в Лисичанске, который был под постоянными обстрелами. Я был там вместе с украинским подразделением: солдаты предлагали мирным жителям поехать с ними в более безопасное место, и трое согласились. А я потом об этом писал.

Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, тоже считает, что авторы доклада «демонстрируют слабое понимание того, как работают законы вооруженных конфликтов». «Нужно сбалансированно подходить к понятию “военная необходимость”, принимать разумные меры по защите гражданских, но и отдавать приказы по защите района, — сказал он Byline Times. — Если враг идет в наступление на город, вам нужно его занять. Мировая история не знает ни одной войны, в которой мирные жители смогли бы полностью устраниться из зоны боевых действий».

По словам Уотлинга, предложение украинским силам передислоцироваться в близлежащие леса и поля показывает, что авторы «совершенно не понимают, что такое боевые действия, и это ставит под сомнение весь доклад». Подобные рекомендации он назвал «бессмысленными, несерьезными и поверхностными».

В ответ на критику доклада генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламард написала в твиттере, что на их расследования «набросились украинские и российские тролли».

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022

Судя по всему, в числе этих «троллей» была и глава украинского офиса Amnesty Оксана Покальчук, которая ушла в отставку после публикации доклада, заявив, что местные сотрудники почти не участвовали в его подготовке и он не учитывает принципиально важных фактов и контекста.

Донателла Ровера также снялась в документальном фильме телекомпании CBS, в анонсе которого было сказано, что лишь 30% западных вооружений доходят до фронта. Цифра эта ничем не подтверждалась, а в самом фильме и вовсе упоминалась в совершенно другом контексте: представители литовской организации помощи Украине Blue/Yellow говорили о «нелетальных» грузах, но впоследствии заявили, что и эти их слова журналисты исказили. Ровера в интервью CBS заявила: «Мы не знаем, куда идет оружие». Но риски российских ракетных ударов так высоки, что точные маршруты и места складирования западной помощи — одна из самых главных военных тайн в мире, и едва ли ее бы раскрыли исследователям Amnesty International. Позже CBS отозвала фильм и заявила, что внесет в него коррективы.

«Самое важное, что я поняла за двадцать лет работы в зонах военных конфликтов: нельзя принимать ничью сторону, — сказала мне напоследок Ровера тогда, в мае. — Любое правительство будет вам врать. А ваша работа как журналистов или исследователей быть максимально беспристрастными и рассказывать исключительно про факты».

И тем не менее, я уверен, что попытка Amnesty International быть объективной привела к формированию вредного и неверного посыла, который уравнивает атакующую и обороняющуюся стороны, агрессора и жертву. Отныне, когда российские солдаты будут нападать на мирных жителей Украины, они смогут прикрываться карт-бланшем, который, по сути, выдала им Amnesty International.

В ходе подготовки материала Том Матч связался с Донателлой Роверой и Аньес Калламард, но они не стали давать комментарий.