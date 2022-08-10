Співзасновник шведської Amnesty йде з організації через скандальний звіт про Україну

Своє рішення він обґрунтував незгодою із заявами Amnesty International щодо війни в Україні.

Співзасновник шведської Amnesty Пер Вестберг заявив про свій вихід з організації на знак протесту проти звіту міжнародної правозахисної організації Amnesty International щодо України.

Про це пише шведське видання Svenska Dagbladet.

Вестберг зізнався, що це рішення далося йому вкрай важко, адже він був членом організації майже 60 років. Скандальний звіт про Україну змусив його піти “з важким серцем”.

“Я є членом вже майже 60 років. З важким серцем я, через заяви Amnesty щодо війни в Україні, закінчую свою довгу і плідну співпрацю”, – сказав він.

Вестберг наголосив, що Amnesty International була заснована з метою сприяння звільнення політв’язнів, але розширила сферу своєї діяльності та отримала значний вплив.

“З самого початку Amnesty працювала над звільненням політв’язнів у всьому світі. З того часу вона поступово, іноді спірно, розширила свій мандат і стала ще однією, безумовно, помітною організацією з невідомим впливом”, – заявив Вестберг.

На думку шведських ЗМІ, екс-очільник шведського офісу спробував виправдати організацію. До речі, Вестберг став співзасновником шведського відділення міжнародної правозахисної організації у 1964 році. // УНІАН