Україна може отримати танки Leopard та Challenger. Що це за техніка та що значить
Польща в складі міжнародної коаліції надасть Україні танки Leopard. Про це у Львові на зустрічі лідерів держав Люблінського трикутника заявив президент Польщі Анджей Дуда, зазначає Бі-Бі-Сі.
“Нещодавно ми дійсно ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Leopard буде надана в рамках коаліції, бо ви знаєте, що треба отримати певні згоди, треба сформувати міжнародну коаліцію”, – підкреслив Дуда.
Польський президент відзначив, що Польща була під російською окупацією понад сторіччя, тож розуміє, з чим стикнулася Україна, і продовжуватиме допомагати. Він висловив сподівання, що інші країни доєднаються і теж надаватимуть Україні танки.
Володимир Зеленський привітав рішення Польщі та зазначив, що очікує спільного рішення ще кількох держав про надання танків Україні.
“Ми очікуємо спільного рішення, одна держава “Леопардами” нам не може допомогти”, – зазначив президент України.
Британія теж планує дати танки
Вчора ж газета Financial Times з посиланням на речника британського уряду повідомила, що прем’єр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса “працювати з партнерами” в найближчі тижні, аби просунутися “швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків”.
Йдеться про постачання Україні танків Challenger 2 британської армії. FT з посиланням на власні джерела пише, що поки що мова йде про постачання 10 таких танків.
Постачання ЗСУ бронетехніки, зокрема танків, перебуває на порядку денному кількох урядів партнерів України.
На Заході дедалі більше лунають голоси відомих політиків, які закликають надати допомогу для наступу українських військ якомога швидше, протягом тижнів.
На початку січня про надання Україні бронетехніки заявила низка країн. Німеччина оголосила, що надішле машини піхоти Marder, а Франція пообіцяла колісні броньовані AMX-10. Президент Байден заявив 5 січня, що США нададуть Україні бойові машини піхоти Bradley. Вже відомо, що Україна отримає 50 таких БМП, які ззовні нагадують танки.
Боротьба за “Леопарди”
Бюро національної безпеки Польщі за участі президента Анджея Дуди та прем’єра Матеуша Моравецького 9 січня розглядало питання про постачання Україні танків Leopard. Про це заявив в інтерв’ю Radio ZET керівник бюро міжнародної політики канцелярії президента Якуб Кумоч.
“Справа на розгляді. Мова йде про символічну підтримку, кілька, кілька десятків штук”, – сказав він. За словами Кумоча, така допомога може надійти від коаліції країн, самостійно Польща танки надавати не буде. Він також заперечив припущення, що Польща може віддати Україні всі 240 Leopard, які перебувають на озброєнні польської армії. Раніше, 6 січня газета Wall Street Journal з посиланням на польського дипломата повідомила, що Польща розглядає прохання України поставити їй “леопарди”.
“Вони справді розглядають можливість дати що завгодно, лише щоб допомогти Україні”, – розповів чеський чиновник, який залучений до поставок західної зброї в Україну. Він підтвердив цей запит.
Танки Leopard набагато краще озброєні та більш захищені, ніж машини, які раніше запропонували Україні Франція, Німеччина та США.
Польща має загалом 240 танків Leopard. Директор Польського Інституту міжнародних відносин – аналітичного центру у Варшаві – Славомір Дембський у коментарі виданню припустив, що держава може передати Україні всі ці танки, але тривалість передачі залежатиме від швидкості, з якою Варшава отримає нові танки від виробників у США та Кореї. Берлін також ще має схвалити передачу танків.
“Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, коли”, – сказав пан Дембський. Він додав, що небажання Заходу надавати танки зменшилося після місяців дипломатичного тиску. У 2022 році Польща поставила Україні 240 модернізованих радянських танків Т-72.
Український військовий експерт, голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут припустив в коментарі Поплаві 8 січня, що рішення Польщі про надання Україні танків Leopard може запустити відповідну допомогу і з боку інших європейських країн.
“Мені здається, що “Леопарди” ми отримаємо швидше, ніж “Абрамси”, американці чогось скептично до цього ставляться. Я абсолютно допускаю, що поляки зараз передадуть свої старі немодернізовані “Лео”, а після цього відкриються двері для інших. Зараз перший крок буде, а після цього Європа почне скидуватися”, – припустив він.
Серед німецьких політиків останнім часом зростає підтримка поставки Україні танків Leopard для боротьби з Росією. Віцеголови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт і Вольфґанґ Кубікі 8 січня виступили за постачання Україні танків Leopard, повідомляла DW. Але рішення про постачання танків Leopard поки що не отримує схвалення більшості у німецькому суспільстві, показало опитування від 6 січня.
Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення газети Bild am Sonntag, 50% респондентів відповіли негативно щодо можливості поставок танків Leopard, 38 % висловилися “за”.
8 січня міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек в коментарі ARD заявив, що не може виключити поставок танків Leopard Україні, повідомляє Reuters.
Проте вже 9 січня речник уряду Німеччини Штефен Хебештрайт заявив, що не має інформації про прохання партнерів по НАТО надати Україні танки Leopard 2, й повідомив, що в уряду Німеччини наразі немає планів їх надсилати. Водночас він відзначив, що їхня поставка не є “неможливою”, повідомляє DW.
Чому це важливо?
На Заході ширяться заклики надати Україні усю необхідну військову техніку – не тільки для відбиття нового наступу російських військових, але й для того, щоб відкинути їх у східних та південних регіонах.
Колумніст Bloomberg, німецький журналіст Андреас Клут відзначив, що Україні зараз дійсно потрібні Abrams та Leopard.
“Страх Заходу щодо розміщення “наступальної” зброї є недоречним. Вся боротьба України – це самооборона”, – пише він.
Колишня держсекретарка США Кондоліза Райс та ексміністр оборони США Роберт Гейтс закликали до негайної допомоги Україні у спільній статті “Час не на боці України” для Wall Street Journal.
“Путін залишається повністю відданим поверненню всієї України під контроль Росії або, якщо це не вдасться, знищенню її як життєздатної країни. Він вірить, що його історична доля, його месіанська місія – відновити Російську імперію, а, як зазначив Збігнєв Бжезінський багато років тому, не може бути Російської імперії без України”, – пишуть вони.
На думку Райс та Гейтса, Путін вірить, що час на його боці, він виснажить українців, що “єдність США та Європи та підтримка України зрештою зруйнуються та втратять єдність”. Збитки для російської економіки та росіян до уваги він не бере, бо в Росії в історії були і гірші часи.
“Для Путіна поразка – не варіант. Він не може віддати Україні чотири східні регіони, які він оголосив частиною Росії. Якщо цього року йому не вдасться досягти військового успіху, він повинен зберегти контроль над позиціями на сході та півдні України, які забезпечують майбутні плацдарми для поновлення наступальних дій, щоб зайняти решту чорноморського узбережжя України, контролювати весь регіон Донбасу, а потім рухатися на захід”, – пишуть колишні американські високопосадовці.
Оскільки російське вторгнення завдало українській економіці та інфраструктурі колосальних збитків, Україна тепер цілком залежить від західної допомоги.
“За відсутності іншого великого прориву України та успіху проти російських військ, тиск Заходу на Україну з метою переговорів про припинення вогню зростатиме, оскільки минуть місяці військової стагнації. За нинішніх обставин будь-яка домовленість про припинення вогню дасть російським військам сильну позицію для відновлення вторгнення, коли вони будуть готові. Це неприйнятно”, – пишуть колишні високопосадовці.
Кондоліза Райс та Роберт Гейтс пропонують терміново збільшити військові поставки в достатньому обсязі, щоб стримати новий наступ Росії та дати Україні змогу ще відкинути російські сили, зазначає BBC.
“Потрібні рішення США та їхніх союзників щодо надання українцям необхідної додаткової військової техніки — передусім мобільної бронетехніки. Згода США щодо надання бойових машин Bradley у четвер заслуговує на схвалення, хоча вона є запізнілою. Оскільки з відправкою американських важких танків Abrams пов’язані серйозні логістичні проблеми, Німеччина та інші союзники повинні задовольнити цю потребу”, – закликають вони.
“Члени НАТО також повинні надати українцям ракети більшої дальності, сучасні безпілотники, значні запаси боєприпасів (включно з артилерійськими снарядами), більше можливостей для розвідки та спостереження, а також інше обладнання. Ці можливості потрібні протягом тижнів, а не місяців”, – наголошують Райс та Гейтс.
На їхню думку, лише вчасна допомога Україні врешті дозволить США уникнути прямої конфронтації з Росією.
“Спосіб уникнути конфронтації з Росією в майбутньому – допомогти Україні відбитися від окупанта вже зараз. Це урок історії, який має керувати нами, і він надає терміновості діям, які необхідно вжити, поки не стало надто пізно”, – відзначають вони.
Leopard 2: які є версії машини й на що треба звертати увагу для того, щоб їх відрізнити
Якщо мова дійшла до передачі до України танків Leopard 2, про що, зокрема офіційно оголосила Польща, а тим більше, що їх передача буде здійснювати “у складчину” коаліцією країни, то необхідно розуміти, що існує доволі велика кількість версій Leopard 2. Це пов’язано з тим, що ця машина потрапила на озброєння Бундесверу ще у 1979 році, після чого проходила постійні оновлення від просто Leopard 2 до Leopard 2A7+ і це не рахуючи спеціальні експортні та частково локалізовані версії самого основного бойового танка.
Але одразу можливо почати з версії Leopard 2A4, серійно виробництво якої тривало з 1985 по 1992 рік та досі знаходиться у строю. Більше того, скоріш за все, є найбільш вірогідною версією для передачі, якщо враховувати прагматизм рішення передавати машин з консервації та уніфіковану версію.
І одразу треба зазначити, що попри умовний рівень 90-х років, Leopard 2A4 вже має й тепловізори, й цифрову систему управління вогнем та всі інші особливості, які відрізняються сучасні танки. І до цих ознак, лише за певними компонентами у РФ, й доволі обмежено, наблизились лише на рівні середини 2010-х років і навіть це висловлювання скоріш за все доволі комплементарне.
Наступною генерацією Leopard 2 стала версія A5, яка з’явилась у 1995 році. Її головною особливістю стала інтеграція нової системи управління вогнем, заміна гідравлічних приводів на електричні, введення командирської панорами, а найбільшою візуальною відмінністю є інтеграція пакета додаткового бронювання башти. Водночас вага машини збільшилась до 62,5 тонн, що на 7,5 тонн більше за показник A4.
Наступна версія, яка з’явилась у 2001 році – A6, яка відрізняється новою гарматою. Попри те, що Rh-120 L/44 та її ліцензійна американська версія для Abrams під назвою M256, вже була певним еталоном, як точності, так і бойових можливостей, Rheinmetall встановив її подовжену версію Rh-120 L/55 з подовженим стволом.
Останнє дозволило збільшити початкову швидкість снарядів, в першу чергу бронебійних оперених підкаліберних боєприпасів та цим самим збільшити бронепробиття. При цьому без потреби створення нових неуніфікованих снарядів.
У 2014 році з’явилась версія A7, яка оснащена допоміжною силовою установкою, оновленням тепловізійних приладів та системи управління вогнем, яка дозволила застосовувати снаряди з програмованим підривом, а також посилення бронювання, що збільшило вагу машини до 64,5 тонн.
Загалом можливо навести наступну інфографіку еволюції Leopard 2 від International Institute for Strategic Studies:
Також є й інші версії Leopard 2, для більшості яких базою став Leopard 2А4, наприклад Швеція провела власну модернізацію цих танків фактично до зразка Leopard 2А5, які отримали внутрішню назву Strv 122. Власну модернізацію мають канадські Leopard 2 – A4M та A6M, а Польща розгорнула власну модернізацію Leopard 2PL.
Іспанія локалізувала виробництво Leopard 2E на базі 2A6, а Швейцарія під версією Pz 87 локалізувала 2A4. Навіть у Греції є своя локалізована версія Leopard 2A6 HEL.
Британський танк: Challenger 2 у чому унікальні особливості цієї машини, її можливості та характеристики
Танк Challenger 2 дещо відрізняється від Abrams чи Leopard 2 та певною мірою є унікальною машиною, передача яких не становить для Великої Британії критичної загрози обороноздатності, зазначає DEFENSE EXPRESS.
Британський основний бойовий танк Challenger 2 цілком можливо посилить Збройні Сили України. За поки неофіційною інформацією від західних ЗМІ ця машина “на столі”, а рішення може бути прийнято за результатами зустрічі контактної групи в Рамштайні, що має відбутися 20 січня.
На користь передачі Challenger 2 цілком говорить те, що Велика Британія все одно планувала скоротити парк цих танків до 148 одиниць, які мають пройти модернізацію до рівня Challenger 3, відповідна угода на 1 млрд доларів була укладена ще у травні 2021 року. Водночас станом на 2021 рік у британській армії у строю було 227 танків Challenger 2, через що можливо зробити припущення, що максимальний кількість машин, які можуть бути передані, становить до 79 танків. До цієї позначки можливо додати певну кількість, яка може знаходитись на зберіганні – до 80 одиниць у різному стані.
Унікальність Challenger 2
Але одразу треба розуміти специфіку Challenger 2, які мають свою унікальну особливість. Бо традиції у британській армії значно сильніші за уніфікацію у межах Альянсу. І на першому місці стоїть головне озброєння танка Challenger 2 – його 120-мм гармата L30A1 довжиною 55 калібрів. Попри те, що це уніфікований танковий калібр, сама гармата особлива. По-перше, вона нарізна, по-друге – використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання.
Своєю чергою Abrams всіх версії та Leopard 2 до версії A5 фактично використовують однакову гармату Rheinmetall Rh-120 з довжиною 44 калібрів, в американській машині встановлена її ліцензійна версія M256, у версії Leopard 2A6 та вище – Rh-120 з довжиною 55 калібрів. Тобто питання боєприпасів для цих машин можливо вважати уніфікованим.
А ось Challenger 2 потребує своїх боєприпасів, як бронебійно-підкалібрних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними снарядами. Останні дозволяють доволі ефективно знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника на дальностях до 8 км, що приблизно на 3-5 км більше за можливості підкаліберних боєприпасів, а також виводи з ладу танки противника за рахунок значних пошкоджень без пробиття броні.
Особливість снаряда HESH у тому, що він “розмазує” по броні чи поверхні укріплення вибухівку, яка детонує і призводить до її руйнування та утворення на її зворотному боці сколу. Тобто уламки самої броні вже й уражають внутрішній об’єм танка чи укриття. До речі, розробці саме цих снарядів у Великій Британії був наданий пріоритет після Другої Світової й саме ці снаряди вважались основним для боротьби із радянськими танками, хоча й від традиційних підкаліберних чи кумулятивних – британці не відмовились.
Можливості Challenger 2
Якщо не враховувати гармату, то у всьому іншому Challenger 2 – класичний танк західної школи, з екіпажем у чотири особи, без автомата заряджання, створений на межі 80-90 років, який знаходиться на озброєнні Великої Британії з 1998 року. Він замінив Challenger 1 і фактично створений у його корпусі, але лише 3% компонентів є уніфікованими.
Рисою машини є рівень захисту, який не розголошується і все що відомо – використання другого покоління броні Chobham, яка також має окрему назву Dorchester. Це спеціальні пакети з керамічних та металевих елементів з вольфраму або збідненого урану. Така ж броня використовується в Abrams з певними змінами, а для Leopard 2 німці розробили свій аналог. В результаті такий захист максимально ефективний, як проти підкаліберних боєприпасів, так і від кумулятивних.
Окрім того для Challenger 2 розроблені й додаткові модулі бронювання, які збільшують його вагу з 64 тонн до 75 тонн. Така посилена версія зменшує й так відносно низьку питому потужність з 18,7 к.с/т до 16 к.с./т, що пов’язано з використанням 1200-сильного 26,1-літрового турбодизеля Perkins CV12-6A V12, який поєднаний з автоматичною коробкою передач Santasalo TN54E з 6 передачами переднього ходу та двома реверсними.
Для порівняння показників питомої потужності: у Leopard 2A4 цей показник складає 27,3 к.с./т, Leopard 2A5, який є результатом значного посилення бронювання – 24 к.с./т. У M1A1 Abrams – 24,4 к.с./т та до 22,2 к.с./т у версії M1A2 SEPv3. У російського Т-72Б3 – 18,3 к.с./т.
Зазначимо, що в експортній версії машини Challenger 2E, яка не знайшла своїх покупців, британський двигун був замінений на німецький 1500-сильний MT883 з трансмісією Renk HSWL 295TM. А загалом на міжнародному ринку цей танк популярності не отримав. Лише один закордонний оператор – Оман, який замовив 38 Challenger 2.
Щодо підвіски, то шестикаткове шасі має гідропневматичну підвіску, яка забезпечує високу плавність ходу. Максимальна швидкість заявлена на рівні 59 км/год по дорозі та 40 км/год по бездоріжжю.
Щодо системи управління вогнем, то звісно мова йде про цифрову систему, командирську панораму, тепловізори, лазерні далекоміри й все інше, що є стандартним для сучасних танків. Для розуміння, навіть у механіка водія є тепловізійна камера заднього ходу. Також треба відзначити високу швидкість перенесення вогню, башта на 360 градусів обертається лише за 9 секунд. Для Т-72 цей показник складає від 20 секунд.
Характеристики Challenger 2 FV4034
- Вага: 64 тонн, з додатковим бронюванням 75 тонн
- Калібр гармати: 120 мм
- Двигун: 1200 к.с.
- Питома потужність 18,7 к.с./т, з додатковим бронюванням 16,0 к.с./т
- Максимальна швидкість: 59 км/год
- Запас ходу: до 550 км
- Екіпаж: 4 особи
По матеріалам BBC та DEFENSE EXPRESS