Україна може отримати танки Leopard та Challenger. Що це за техніка та що значить

Польща в складі міжнародної коаліції надасть Україні танки Leopard. Про це у Львові на зустрічі лідерів держав Люблінського трикутника заявив президент Польщі Анджей Дуда, зазначає Бі-Бі-Сі.

“Нещодавно ми дійсно ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Leopard буде надана в рамках коаліції, бо ви знаєте, що треба отримати певні згоди, треба сформувати міжнародну коаліцію”, – підкреслив Дуда.

Польський президент відзначив, що Польща була під російською окупацією понад сторіччя, тож розуміє, з чим стикнулася Україна, і продовжуватиме допомагати. Він висловив сподівання, що інші країни доєднаються і теж надаватимуть Україні танки.

Володимир Зеленський привітав рішення Польщі та зазначив, що очікує спільного рішення ще кількох держав про надання танків Україні.

“Ми очікуємо спільного рішення, одна держава “Леопардами” нам не може допомогти”, – зазначив президент України.

ФОТО,TWITTER.COM/GITANASNAUSEDA. Про надання танків Leopard Анджей Дуда оголосив під час зустрічі з Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою у Львові

Британія теж планує дати танки

Вчора ж газета Financial Times з посиланням на речника британського уряду повідомила, що прем’єр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса “працювати з партнерами” в найближчі тижні, аби просунутися “швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків”.

Йдеться про постачання Україні танків Challenger 2 британської армії. FT з посиланням на власні джерела пише, що поки що мова йде про постачання 10 таких танків.

Постачання ЗСУ бронетехніки, зокрема танків, перебуває на порядку денному кількох урядів партнерів України.

На Заході дедалі більше лунають голоси відомих політиків, які закликають надати допомогу для наступу українських військ якомога швидше, протягом тижнів.

ФОТО,GETTY IMAGES. Британський танк Challenger 2

На початку січня про надання Україні бронетехніки заявила низка країн. Німеччина оголосила, що надішле машини піхоти Marder, а Франція пообіцяла колісні броньовані AMX-10. Президент Байден заявив 5 січня, що США нададуть Україні бойові машини піхоти Bradley. Вже відомо, що Україна отримає 50 таких БМП, які ззовні нагадують танки.

Боротьба за “Леопарди”

Бюро національної безпеки Польщі за участі президента Анджея Дуди та прем’єра Матеуша Моравецького 9 січня розглядало питання про постачання Україні танків Leopard. Про це заявив в інтерв’ю Radio ZET керівник бюро міжнародної політики канцелярії президента Якуб Кумоч.

“Справа на розгляді. Мова йде про символічну підтримку, кілька, кілька десятків штук”, – сказав він. За словами Кумоча, така допомога може надійти від коаліції країн, самостійно Польща танки надавати не буде. Він також заперечив припущення, що Польща може віддати Україні всі 240 Leopard, які перебувають на озброєнні польської армії. Раніше, 6 січня газета Wall Street Journal з посиланням на польського дипломата повідомила, що Польща розглядає прохання України поставити їй “леопарди”.

“Вони справді розглядають можливість дати що завгодно, лише щоб допомогти Україні”, – розповів чеський чиновник, який залучений до поставок західної зброї в Україну. Він підтвердив цей запит.

Танки Leopard набагато краще озброєні та більш захищені, ніж машини, які раніше запропонували Україні Франція, Німеччина та США.

ФОТО,GETTY IMAGES. Польські танки Leopard 2 під час військових навчань у 2015 році

Польща має загалом 240 танків Leopard. Директор Польського Інституту міжнародних відносин – аналітичного центру у Варшаві – Славомір Дембський у коментарі виданню припустив, що держава може передати Україні всі ці танки, але тривалість передачі залежатиме від швидкості, з якою Варшава отримає нові танки від виробників у США та Кореї. Берлін також ще має схвалити передачу танків.

“Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, коли”, – сказав пан Дембський. Він додав, що небажання Заходу надавати танки зменшилося після місяців дипломатичного тиску. У 2022 році Польща поставила Україні 240 модернізованих радянських танків Т-72.

ФОТО,GETTY IMAGES. Президент Польщі Анджей Дуда та міністр оборони Маріуш Блащак на церемонії прийняття перших південнокорейських танків К2 у Гдині, 6 грудня 2022 року. Загалом Польща замовила в корейської компанії Hyundai Rotem 1000 танків K2

Український військовий експерт, голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут припустив в коментарі Поплаві 8 січня, що рішення Польщі про надання Україні танків Leopard може запустити відповідну допомогу і з боку інших європейських країн.

“Мені здається, що “Леопарди” ми отримаємо швидше, ніж “Абрамси”, американці чогось скептично до цього ставляться. Я абсолютно допускаю, що поляки зараз передадуть свої старі немодернізовані “Лео”, а після цього відкриються двері для інших. Зараз перший крок буде, а після цього Європа почне скидуватися”, – припустив він.

ФОТО,GETTY IMAGES. Німецький танк Leopard 2A6 під час військових навчань у Литві, 2022 рік

Серед німецьких політиків останнім часом зростає підтримка поставки Україні танків Leopard для боротьби з Росією. Віцеголови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт і Вольфґанґ Кубікі 8 січня виступили за постачання Україні танків Leopard, повідомляла DW. Але рішення про постачання танків Leopard поки що не отримує схвалення більшості у німецькому суспільстві, показало опитування від 6 січня.

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення газети Bild am Sonntag, 50% респондентів відповіли негативно щодо можливості поставок танків Leopard, 38 % висловилися “за”.

8 січня міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек в коментарі ARD заявив, що не може виключити поставок танків Leopard Україні, повідомляє Reuters.

Проте вже 9 січня речник уряду Німеччини Штефен Хебештрайт заявив, що не має інформації про прохання партнерів по НАТО надати Україні танки Leopard 2, й повідомив, що в уряду Німеччини наразі немає планів їх надсилати. Водночас він відзначив, що їхня поставка не є “неможливою”, повідомляє DW.

Чому це важливо?

На Заході ширяться заклики надати Україні усю необхідну військову техніку – не тільки для відбиття нового наступу російських військових, але й для того, щоб відкинути їх у східних та південних регіонах.

Колумніст Bloomberg, німецький журналіст Андреас Клут відзначив, що Україні зараз дійсно потрібні Abrams та Leopard.

“Страх Заходу щодо розміщення “наступальної” зброї є недоречним. Вся боротьба України – це самооборона”, – пише він.

Колишня держсекретарка США Кондоліза Райс та ексміністр оборони США Роберт Гейтс закликали до негайної допомоги Україні у спільній статті “Час не на боці України” для Wall Street Journal.

“Путін залишається повністю відданим поверненню всієї України під контроль Росії або, якщо це не вдасться, знищенню її як життєздатної країни. Він вірить, що його історична доля, його месіанська місія – відновити Російську імперію, а, як зазначив Збігнєв Бжезінський багато років тому, не може бути Російської імперії без України”, – пишуть вони.

На думку Райс та Гейтса, Путін вірить, що час на його боці, він виснажить українців, що “єдність США та Європи та підтримка України зрештою зруйнуються та втратять єдність”. Збитки для російської економіки та росіян до уваги він не бере, бо в Росії в історії були і гірші часи.

“Для Путіна поразка – не варіант. Він не може віддати Україні чотири східні регіони, які він оголосив частиною Росії. Якщо цього року йому не вдасться досягти військового успіху, він повинен зберегти контроль над позиціями на сході та півдні України, які забезпечують майбутні плацдарми для поновлення наступальних дій, щоб зайняти решту чорноморського узбережжя України, контролювати весь регіон Донбасу, а потім рухатися на захід”, – пишуть колишні американські високопосадовці.

Оскільки російське вторгнення завдало українській економіці та інфраструктурі колосальних збитків, Україна тепер цілком залежить від західної допомоги.

“За відсутності іншого великого прориву України та успіху проти російських військ, тиск Заходу на Україну з метою переговорів про припинення вогню зростатиме, оскільки минуть місяці військової стагнації. За нинішніх обставин будь-яка домовленість про припинення вогню дасть російським військам сильну позицію для відновлення вторгнення, коли вони будуть готові. Це неприйнятно”, – пишуть колишні високопосадовці. Кондоліза Райс та Роберт Гейтс пропонують терміново збільшити військові поставки в достатньому обсязі, щоб стримати новий наступ Росії та дати Україні змогу ще відкинути російські сили, зазначає BBC.

“Потрібні рішення США та їхніх союзників щодо надання українцям необхідної додаткової військової техніки — передусім мобільної бронетехніки. Згода США щодо надання бойових машин Bradley у четвер заслуговує на схвалення, хоча вона є запізнілою. Оскільки з відправкою американських важких танків Abrams пов’язані серйозні логістичні проблеми, Німеччина та інші союзники повинні задовольнити цю потребу”, – закликають вони.

“Члени НАТО також повинні надати українцям ракети більшої дальності, сучасні безпілотники, значні запаси боєприпасів (включно з артилерійськими снарядами), більше можливостей для розвідки та спостереження, а також інше обладнання. Ці можливості потрібні протягом тижнів, а не місяців”, – наголошують Райс та Гейтс.

На їхню думку, лише вчасна допомога Україні врешті дозволить США уникнути прямої конфронтації з Росією.