Иранские дроны-камикадзе в руках российско-фашистских захватчиков. Можно ли от них защититься?

Утром 17 октября российские войска во второй раз за восемь дней обстреляли Киев. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в столице было пять попаданий, разрушен жилой дом. По данным на 18:00 под его завалами погибли четыре человека, удалось спасти пожилую женщину.

Если 10 октября Россия ударила по столице и другим регионам Украины разными видами вооружений, в том числе крылатыми ракетами, то новый удар был нанесен иранскими беспилотниками Shahed. Журналисты издания «Важные истории» спросили военных экспертов, насколько эти дроны опасны, изменят ли они ход войны и может ли ПВО сбивать их все.

«Это именно иранские дроны»

О поставках дронов-камикадзе из Ирана начали говорить около трех месяцев назад. Так, 11 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Иран планирует передать России несколько сотен беспилотников, в том числе ударные дроны. По его словам, иранские инструкторы начали готовить российских военных еще в начале июня.

4 августа советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в российскую армию поступило 46 иранских дронов и Россия уже начала их применять. 13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ официально сообщило о первом уничтоженным дроне-камикадзе Shahed-136. 11 октября Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам стран G7, заявил, что, по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2400 дронов.

Официально о поставках Ираном беспилотников Shahed не сообщалось. Более того, Иран опровергает эти сведения. Например, 3 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил: «Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их в войне в Украине необоснованными и не подтверждает их».

Официальное название иранских беспилотников в российской армии — «Герань-2». Однако даже в России большого секрета из их происхождения не делают. Так, «военный корреспондент» Александр Сладков в сентябре написал: «„Герань-2“ (родное иранское название „Шахид“) применяется по наземным целям ВСУ». В начале октября «Российская газета» отмечала, что беспилотник «схож» с Shahed-136. Прокремлевский телеграм-канал «Рыбарь» регулярно называет эти дроны так: «„Герань-2“ (Shahed-136)».

Обломки дрона в Киеве. ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА МЭРА КИЕВА ВИТАЛИЯ КЛИЧКО

Военные аналитики, с которыми поговорили «Важные истории», не сомневаются в том, что дроны — иранские. «Это совершенно очевидно. Есть обломки, которые падают в Украине, и по этим обломкам очень легко установить, что это именно иранские дроны. Невозможно затереть все надписи, все обозначения на деталях. Иран отрицает, но это чисто политическое вранье и не более того», — говорит военный обозреватель Юрий Федоров.

С ним согласен военный эксперт Давид Гендельман: «Они выглядят полностью как иранские. Все говорит о том, что это они и есть, были сообщения западных разведок об их поставках. Есть, конечно, вероятность, что Россия уже наладила их производство у себя, но вряд ли она так быстро могла это сделать».

«Чудовищно неэффективны»

Когда в августе Арестович рассказывал о начале применения Россией иранских беспилотников, он говорил, что они устаревшие, но опасные: «Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи — с самодельными захватами и бросанием гранат».

В сентябре издание Wall Street Journal писало, что Shahed-136 нанесли существенный ущерб технике и артиллерии ВСУ на Харьковском направлении. В материале отмечалось, что в перспективе дроны-камикадзе могут успешно противодействовать американским системам залпового огня HIMARS.

В октябре российская армия начала массово применять Shahed-136 для атак украинской инфраструктуры. Официально Россия называет своими целями военные объекты и объекты энергетической инфраструктуры, однако дроны-камикадзе (как и другие средства поражения) попадают и в жилые дома. Так произошло и в Киеве 17 октября.

7 октября украинский военный эксперт Александр Коваленко написал, что Shahed-136 прошли модернизацию в России, получив блоки управления ГЛОНАС. «Благодаря этому блоку точность Shahed-136 значительно повышается. Ранее эффективная дальность их применения была примерно 170-200 км, теперь же она увеличена за счет дополнительной корректировки», — написал Коваленко.

Военный обозреватель Федоров считает, что существенно повлиять на ход боевых действий иранские дроны не смогут. «[Эти] дроны так себе. Дело в том, что у России просто нет серьезного опыта создания боевых дронов. А иранцы получили из Афганистана несколько американских беспилотников, которые те [афганцы] во время операции союзных войск в Афганистане сумели захватить. И воспроизвели, как умели, — считает эксперт. — Эти дроны предназначены для охоты за танками, за „Хаймарсами“ и прочим крупным тяжелым вооружением. Это не то оружие, которое может переломить ход войны».

Гендельман отмечает, что российская армия сейчас использует иранские дроны как заменитель крылатых ракет, в том числе «Калибров». «Крылатые ракеты — это очень дорогое удовольствие, а дроны — гораздо более дешевый расходник. Их используют гораздо более массово, потому что они дешевые. И если их сбивают, это не так напрягает военный бюджет». Эксперт считает, что если Россия и дальше будет массово использовать Shahed-136, это может дать накопительный эффект. Однако говорить, что дроны могут стать причиной стратегического перелома, по его словам, пока рано.

«Крылатые ракеты — это очень дорогое удовольствие, а дроны — гораздо более дешевый расходник. Их используют гораздо более массово, потому что они дешевые. И если их сбивают, это не так напрягает военный бюджет» Давид Гендельман, военный эксперт

Приглашенный научный сотрудник Школы Флетчера, Университет Тафтса, военный эксперт Павел Лузин считает иранские дроны неэффективными. «Они чудовищно неэффективны как средство ведения войны. И даже как средство террора они тоже, к счастью, неэффективны. Подавляющее их большинство сбивается, — говорит Лузин. — Никаких особых достоинств там нет, кроме того, что они могут собираться кривыми руками, но при этом куда-то лететь. Ни на что они повлиять не могут».

«Трудно обнаружить, легко сбить»

По словам президента Зеленского, 10 октября, в первый день массированных ударов по инфраструктуре Украины, украинские силы ПВО сбили 13 беспилотников из 24 (и 43 из 84 ракет). С тех пор, по данным украинской стороны, процент сбитых дронов только увеличивался. Днем 17 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с вечера воскресенья силы ПВО сбили 37 из 43 запущенных по Украине беспилотников.

Российские СМИ и телеграм-каналы утверждают, что ПВО Украины не справляется с Shahed-136. «Украинские средства ПВО оказались бессильны», — пишет канал «Рыбарь». «Нацисты в шоке от господства „Герани“ в воздухе и беспомощности ПВО», — считает «военкор» Юрий Котенок. В качестве доказательств «беспомощности ПВО» они приводят фото и видео, на которых украинцы пытаются сбить дроны из стрелкового оружия.

Украинский военный ведет стрельбу по дрону-камикадзе. ФОТО: SERGEI SUPINSKY / AFP / SCANPIX / LETA

Военный обозреватель Федоров отмечает, что такие беспилотники сложно обнаружить средствами ПВО, но вполне можно сбить и из автомата. «Они летят довольно низко над землей, они небольшие и плохо видны на радиолокационных радарах, — говорит эксперт. — Их трудно обнаружить, но сбить легко, если их увидели. Их можно сбить из автомата».

В понедельник украинские СМИ выложили видео, на котором, как утверждается, киевские полицейские сбивают Shahed-136 из стрелкового оружия. На видео действительно можно увидеть падение дрона, но были ли он сбит (а если да, то сбили ли его полицейские), непонятно.

«Их сбивают, это зависит от района применения, от целей, от количества. Это не всегда получается, разумеется, — говорит Гендельман. — Противник тоже изучает методы противодействия, старается применять контрмеры, заходить с разных сторон, на разных высотах». Главная проблема, по словам Гендельмана, заключается в том, что даже сбитый над городом дрон может причинить значительный ущерб: «Это всегда проблема, когда средства воздушного нападения сбиваются над городом. В идеале, конечно, его надо сбивать до подлета, но это не всегда возможно».

«Нормальная регулярная армия вроде украинской их сбивает, в основном, и способна довести процент сбитых дронов до 100. Просто надо насытить город зенитными пулеметами и системами ПВО», — уверен военный эксперт Лузин.

Будут ли новые системы ПВО?

О необходимости поставить Украине современные средства ПВО Зеленский и многие другие украинские чиновники заговорили после ракетных ударов 10 октября. После этого США пообещали ускорить процесс передаче Украине систем NASAMS. Германия объявила, что уже отправила первую (из четырех) установку IRIS-T, похожую по характеристикам на NASAMS.

14 октября спикер воздушных сил ВСУ Игнат рассказал, что система IRIS-T уже применяется на юге Украины. Военный эксперт Юрий Жданов говорил, что если бы 10 октября Киев защищала IRIS-T или похожая на нее система ПВО, то с вероятностью более 90 % все ракеты были бы сбиты.

Также поставить Украине средства ПВО или ракеты для них объявили Франция, Великобритания, Испания и Нидерланды.

Американская система ПВО NASAMS. ФОТО: SCANPIX BALTICS / SCANPIX / LETA

Украинский эксперт Коваленко, рассказавший о появлении на Shahed-136 системы ГЛОНАС, добавил, что, по его мнению, в данном случае речь идет о сотрудничестве двух стран-террористов — России и Ирана. «Думаю, международным партнерам Украины, а также мямлящему и жевавшему до недавних пор сопли Израилю, стоит обратить внимание именно на это обстоятельство», — написал Коваленко.

Израиль действительно оказывает поддержку Украине в связи с применением Россией иранских дронов. Издание The New York Times писало, что израильские военные передали ВСУ информацию о беспилотниках, которая у них была.

16 октября Washington Post написала, что Иран собирается поставлять России не только дроны-камикадзе, но и баллистические ракеты. После этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил: «Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО».

Деталь

В понедельник после атаки дронов-камикадзе на Киев в украинских телеграм-каналах завирусилось фото мужчины с ружьем, который из окна целится во что-то в небе (или в соседнем доме).

Журналисты быстро установили, что фото старое, но мемы было уже не остановить. Например, появилось предположение, что на фото — советник офиса Зеленского Арестович. Поводом стал вот этот пост советника: «Удивительно одиноко, медленно и печально выглядит „Шахед“ в сияющем киевском небе. Разве что дробная автоматная стрельба добавляет его пролету некоторое нерядовое разнообразие. Я тоже хотел стрельнуть, но не успел».

Позднее Арестович решил «внести ясность»: «Ружье — мое, но стреляет Антон Геращенко. Я снимаю. Сергій Лещенко снимает меня, а Михаил Подоляк — его». Геращенко — советник главы МВД, Лещенко и Подоляк — советники главы офиса президента Украины.

Источник: «Важные истории»