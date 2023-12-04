Пошуки 12 осіб призупинено з міркувань безпеки.

11 альпіністів загинули в Індонезії після виверження вулкана Марапі у провінції Західна Суматра.

Про це пише Reuters з посиланням на представника рятувальної служби.

Пошуки ще 12 зниклих безвісти тимчасово призупинено з міркувань безпеки.

Рятувальники повідомили, що загалом у цьому регіоні під час недільного виверження перебувало 75 осіб. Трьох з них знайшли живими серед тіл загиблих. Сьогодні вдалося евакувати ще 49 альпіністів, багато отримали опіки.

Вулкан заввишки 2891 метр викинув попіл на висоту до 3 км. Влада підняла тривогу і заборонила жителям наближатися до кратера ближче ніж на три кілометри.

Сьогодні пошуки припинили через невелике виверження.