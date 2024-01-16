18-річний українець втратив у Польщі ноги через нещасний випадок на виробництві
Українець працював на меблевій фабриці за контрактом
В суботу,13 січня, на меблевій фабриці в польському місті Янків (Великопольське воєводство) верстат для обрізки дерева відрізав 18-річному українцю ноги. Про це повідомило видання RMF24.
«Поліція під керівництвом прокуратури проводить процесуальні дії щодо з’ясування причин нещасного випадку на виробництві, внаслідок якого 18-річний хлопець втратив ноги», – повідомив надкомісар Роберт Ігнасяк з окружного управління поліції в Кепі.
Нагадаємо, у Польщі автобус з групою громадян з України врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула на місці, ще вісім – отримали поранення.
Як раніше повідомлялося, у Польщі трапився нещасний випадок на колії. 14-річний хлопець з України намагався врятувати свою подругу-польку від вантажного потяга, проте сам загинув. // ГлавкомTweet