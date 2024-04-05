54 людини загинули від початку року в ДТП тільки на Львівщині!

Станом на 3 квітня 2024 року на автодорогах Львівської області сталось 2485 дорожньо-транспортних пригод. З них 420 – дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, у яких 54 особи загинули та 572 були травмовані.

Основними причинами ДТП є порушенння водіями транспортних засобів правил маневрування, перевищення дозволеної та безпечної швидкості руху, недотримання дистанції та порушення правил проїзду перехресть.

Окрема категорія виникнення ДТП – керування водіями транспортними засобами у нетверезому стані. Від початку року з цієї причини на автодорогах Львова і області сталось 63 дорожньо-транспортних пригоди, з них 18 – з постраждалими, у яких одна особа загинула та 32 особи отримали травми.

Поліція Львівщини вкотре закликає усіх учасників дорожнього руху – водіїв транспортних засобів та пішоходів, неухильно дотримуватись правил безпеки.

Водії, не перевищуйте дозволеної та безпечної швидкості руху, особливо за несприятливих дорожніх та погодних умов, а також у темну пору доби та за умов недостатньої видимості. Також ретельно контролюйте ситуацію на дорозі та не відволікайтесь від керування транспортними засобами. Це ж стосується велосипедистів та скутеристів.

Пішоходи – переходьте проїзну частину у призначених місцях та з дотриманням усіх заходів безпеки. Бережіть життя та здоров’я.

Відділ комунікації поліції Львівської області