На Чернігівщині перевернувся човен з п’ятьма людьми. Двох з них шукають
У Чернігівській області перевернувся човен, де перебувало п’ятеро чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
“24 квітня о 09:40 до Служби порятунку “101” у Чернігівській області надійшло повідомлення, що у затоці р. Дніпро перевернувся човен, де перебувало 5 чоловіків. Троє з яких самостійно добралися берега”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошуки ще двох наразі тривають.
Від ДСНС України у Чернігівській області залучено 5 одиниць спеціальної техніки та 13 рятувальників, з них 3 водолази.