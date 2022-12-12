7 пасажирів постраждали у маршрутці, яка протаранила блокпост біля Чернігова (фото)

Поліція розслідує обставини ДТП з автобусом, яка сталася неподалік Чернігова. Маршрутка в’їхала в блокпост. Відомо, що семеро пасажирів постраждали.

У секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області повідомили, що 10 грудня на автодорозі “Київ-Чернігів-Нові Яриловичі” сталася ДТП: водій маршрутного автобуса рухаючись з с.Роїще в напрямку Чернігова не впорався з керуванням і допустив наїзд на блокпост.

“В результаті наїзду маршрутного автобуса на конструкцію блокпосту по медичну допомогу звернулися семеро пасажирів та водій автобуса”, – говориться в повідомленні.

Всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), що карається штрафом або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває досудове розслідування. // УНІАН