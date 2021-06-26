86-летняя женщина, которая трое суток провела в лесу без еды и воды, умерла

Жительница села Пятигорское Балаклейского района, которая трое суток провела в лесу без еды и воды, умерла. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на координатора поисково-спасательного отряда «Милена» Константина Рюмшина. Напомним, Ульяне Коростелевой было 86 лет.

По словам Рюмшина, она скончалась 25 июня, через три дня после того, как ее обнаружили.

«Из больницы ее выписали через день после того, как нашли. Все было в порядке, давление было в норме», — сказал Рюмшин.

Женщину похоронили 26 июня, рассказал ее сын Александр Коростелев, который вместе с двоюродной сестрой ухаживал за матерью после больницы, отмечает «Status quo».

Ульяна Коростелева пропала 20 июня, об исчезновении заявил в полицию ее сын. К поискам были привлечены силовики, военные, волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» и местные жители. Женщину искали и по ночам. Вчера, 23 июня, ее нашли в лесу. Все трое суток она находилась там без воды и еды.

Женщина истощена. Врачи немедленно оказали ей медицинскую помощь.

По данным волонтеров «Милены», женщина находилась в овраге, приблизительно за 700 метров от того места, где ранее была обнаружена ее сумка. Бабушка была в сознании, смогла сообщить свои личные данные. При этом она настолько обессилена, что не смогла бы отозваться на оклик.