Авіакатастрофа під Іркутськом: серед загиблих двоє громадян України

Двоє громадян України загинули під час аварії вантажного літака АН-12 сьогодні під Іркутськом.

Про це заявив Департамент з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь, передає УНН.

“Повітряним судном керував досвідчений екіпаж, у складі якого входило 7 осіб: 2 громадянина Російської Федерації, 2 — України і 3 — Республіки Білорусь. Командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, у тому числі на типі АН-12 понад 7 тисяч», — інформує відомство.

Повідомляється, що сьогодні, об 11.34 при заході на друге коло в аеропорту Іркутська в складних метеорологічних умовах (сніг з дощем, крижаний дощ) літак «авіакомпанії Гродно» АН-12бк EW-518ti зазнав катастрофи в районі населеного пункту Пивовариха. На борту повітряного судна вантаж був відсутній. У даний час міждержавним авіаційним комітетом створюється комісія з розслідування авіаційної події, до складу якої будуть включені представники Департаменту з авіації.

Telegram-канал «Mash» опублікував список членів екіпажу, які загинули:

Олександр Миколайович Єгоров — командир, Росія.

Олег Валерійович Щучко — другий пілот, Україна.

Андрій Євгенович Сергєєв — штурман, Білорусь.

Юрій Миколайович Крополев — бортмеханик, Росія.

Дмитро Іванович Гармоненко — інженер, Білорусь.

Максим Михайлович Карпук — авіаційний інженер, Білорусь.

Олександр Борисович Чуприненко — Україна.