«Автомат теж можна прокачати і протюнити»: в Києві роздавали повістки мажорним «дрифтерам»

У поліції зазначили, що суспільство давно вже сказало своє слово, щодо прийнятної поведінки під час війни.

На зборах “дрифтерів” у Києві представники військкомату роздавали повістки.

Як повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, це чергове нагадування для “любителів форсажу” і тих, хто й надалі не усвідомлює, що в країні війна.

“Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово, щодо прийнятної поведінки під час війни. І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. В цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями – то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат”, – зазначив Білошицький.

Він також зауважили, що поліція неодноразово попереджала про неприпустимість подібних зборів та притягували до відповідальності організаторів, але дарма.

“Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, “запрошували” форсажників. Але. Щоб пацани “не розстраювались”, є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити”, – іронічно додав Білошицький. // УНІАН