Банани зі свинцем та тунець із ртуттю: що намагалися ввезти в Україну

На державному кордоні у 2022 році були виявлені невідповідності у дев’яти партіях вантажів із харчовими продуктами з семи країн.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у відповідь на запит журналіста УНН.

Повідомляється, що відповідно до повідомлень міжрегіональних головних управлінь Держпродспоживслужби на державному кордоні у 2022 році за результатами лабораторних досліджень продукції були виявлені невідповідності у дев’яти партіях вантажів:

гранат свіжий, з Туреччини, за вмістом пестицидів (Піраклостробін та Тіаклоприд);

лимон свіжий, з Туреччини, за вмістом пестицидів (Прохлораз);

чай зелений байховий, нефасований, китайський листовий для промислової переробки Green TEA, з Китаю, за вмістом пестицидів (Хлорпірифос);

тунець Блюфін дикий патраний охолоджений, з Іспанії, за вмістом токсичних елементів (масова доля ртуті);

огірки свіжі, відправник Молдова, перевищення вмісту нітратів;

капуста білокачанна, відправник Республіка Польща, перевищення вмісту нітратів;

кабачки свіжі, країна походження – Туреччина, перевищення вмісту нітратів;

огірки свіжі, країна походження – Румунія, перевищення вмісту нітратів;

банани сушені, країна походження – В’єтнам, перевищення вмісту свинцю.

«У 2023 році відмовлено в оформленні вантажу «огірки солені у розсолі» із Молдови внаслідок недотримання гігієнічних умов, що призвело до псування продукту», – йдеться у відповіді на запит.