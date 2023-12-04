Bihus.Info. дослідили як пов’язані позаштатні радники ОПУ та тендери на відбудову

Журналісти Bihus.Info. з’ясували, що позаштатні радники Офісу президента Еліна Ельянова та Олександр Кочурін причетні до тендерів на відбудову, де перемогу здобували компанії з підставними чи вигаданими працівниками.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Еліна Ельянова стала позаштатною радницею очільника ОП Андрія Єрмака в травні 2023 року.

За її словами, в ОП вона займається порадами щодо проведення протокольних заходів. Також журналісти знайшли її серед працівників компанії “Гудмедіа” родини ексзаступника керівника ОП Кирила Тимошенка.

Крім того, Ельянова значиться співвласницею компанії “Евентус Менеджмент”, де директоркою є Ганна Диріна з Дніпра. Брат Ганни – Владислав – навесні 2023-го став співвласником будівельної компанії, яка чи не одразу після цього несподівано отримала величезне державне замовлення на понад 600 мільйонів гривень на відбудову пошкодженого росіянами будинку в Ірпені.

Ельянова свою причетність до цієї історії в розмові з журналістами заперечила, але підтвердила, що Ганну Диріну вона знає.

У вересні у переліку радників з Офісу Президента з’явився Олександр Кочурін – колишній заступник міського голови Маріуполя Вадима Бойченка. До робіт у місті часто залучалася місцева компанія, власник якої з літа 2022-го почав для іншої своєї фірми отримувати держзамовлення на відбудову пошкоджених будинків на Київщині.

Раніше Bihus.Info розповідали, що компанія в тендерній документації подавала перелік вигаданих працівників, а також про її можливий зв’язок з заступником очільника ОП Ростиславом Шурмою. За словами журналістів, з компанією заключали велику кількість договорів без проведення конкурсів:

“В розпал отримання компанією цих підрядів, восени 22-го, Кочурін на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що йде з посади і “рухається далі”. У подальшому він почав з’являтися на фотографіях в новинах Київської облдержадміністрації щодо перебігу відбудови в області.

Влітку 23-го його почали титрувати як “радника міністра освіти з питань відновлення”, а вже у вересні його ім’я з’явилося в переліку позаштатних радників одного з заступників (кого саме – невідомо) очільника ОП.

Журналісти намагалися зв’язатися з Кочуріним телефоном, але слухавку чоловік не взяв, а на повідомлення в месенджері – не відповів. Цікаво, що паралельно його прізвище, з’явившись зовсім нещодавно, несподівано зникло з переліку радників з ОП, який Офіс надав журналістам Bihus.Info вже в листопаді”. // УП